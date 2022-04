BERGENSER: André Nilsen har vært på TikTok i to år, og har over 40.000 følgere.

André er «rusinfluencer»: − Folk takker meg

«Rusinfluencer» André Nilsen snakker om cannabis, politikk og unges rettigheter i møte med politiet på den populære appen TikTok.

Av Lara Rashid

– Det er et sterkt engasjement blant unge når det gjelder rus, noe jeg har fått bekreftet ved å være på TikTok i to år, sier André Nilsen (33) fra Bergen til VG.

Til vanlig jobber han som erfaringskonsulent i NAV Bergen, men på privaten fungerer han som en «rusinfluencer» på TikTok og andre sosiale medier.

– Jeg ønsket å skape en debatt og samtale, samt å spre informasjon om rus, rusmidler og ruspolitikk, sier han.

Flere av videoene Nilsen legger ut handler om unges rettigheter i møte med politiet.

I videoen under ønsker han velkommen til «rettighetsskolen» hvor han gir en liten leksjon i hva politiet har lov til å gjøre når de mistenker og stopper ungdommer på gaten.

– Jeg er jo ikke jurist, men jeg gjengir det riksadvokaten har slått fast, som kanskje unge ikke har fått med seg.

Nilsen er også styreleder i den politiske lobbyorganisasjon Normal Norge som jobber for en rusreform.

Han har vært engasjert i rusdebatten i mange år, og har selv kjent på hva det koster å bli tatt av politiet med en liten mengde cannabis.

I 2015, da Nilsen var på vei til psykologtime, ble han stoppet av politiet fordi de mistenkte at han hadde solgt narkotika. Under ransakingen fant de to cannabis-ruller i lommen hans.

Nilsen fikk en bot på 11.500 kroner viser dokumenter som VG har fått tilgang til.

En riktig og viktig stemme

Rusforsker ved FHI, Ola Røed Bilgrei, mener det er riktig og viktig at stemmer som Nilsens finnes i et liberalt demokrati som Norge.

– Det bidrar til en nyansering av den politiske debatten og til at stemmer som tradisjonelt ikke har hatt et talerør, nå faktisk blir hørt.

En rapport fra Riksadvokaten viser at politiet har brukt ulovlige tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker.

Bilgrei mener Nilsen og organisasjonen hans kan takkes for at resultatet i rapporten har kommet frem.

– Det er lite trolig at dette ville skjedd uten Normal og de andre brukerorganisasjonenes innsats, sier han.

FLERE STEMMER: Rusforsker Ola Røed Bilgrei sier det er viktig med flere stemmer, som blant annet Nilsens, i rusdebatten for å nyansere.

Unge som deler sine problemer

Nilsen sier han blir kontaktet av unge folk på TikTok som deler problemene sine eller som snakker om folk de er glad i som har rusproblemer.

– Noen ganger vil folk bare dele det de har på hjertet. De føler seg kanskje ikke trygg på at de kan snakke med politi eller helsesykepleier.

På TikTok gjør Nilsen blant annet narr av taushetsplikten til helsesykepleiere, og insinuerer at helsesykepleiere tyster til politiet om du åpner deg om rusproblemer.

– Vi står ikke med pekefingeren

– Jeg tenker det er både positive og negative sider med å bruke sosiale medier for å spre informasjon. Men folk må være kildekritisk når de tar imot informasjon uansett, sier Ann Karin Swang som er leder av Landsgruppen av helsesykepleiere.

Hun understreker at en helsesykepleiers rolle ikke er å kontrollere om ungdom bruker rus, men å gi god nok informasjon, slik at unge kan ta gode valg for egen helse.

– Om noen vil snakke om rus med helsesykepleier, så er vi veldig åpne for det. Vi står ikke med pekefinger da.

HELSESYKEPLEIER: Leder for landsgruppen av helsesykepleiere understreker at helsesykepleiere har taushetsplikt og at elevene kan stole på dem.

– Skremselspropaganda

Nilsen mener myndighetene og ansvarspersoner har drevet med skremselspropaganda og feilinformasjon i for lang tid.

– Det har vært altfor mye fokus på selve rusmiddelet og frykten rundt det. Istedenfor å informere om risikofaktorer for avhengighet og rusproblemer, har man drevet med skremselspropaganda, mener Nilsen.

– Hva mener du med det?

– Jeg mener at måten vi har snakket om rus har virket mot sin hensikt. Nå er det jo også sånn at tidligere helseminister Bent Høie sa rett ut i 2020 at vi har drevet skremselspropaganda, og at det ikke funker.

Responsen Nilsen får på TikTok er overveldende positivt, ifølge han selv.

– Folk takker meg for at jeg bruker stemmen min, og tar ordet på vegne av veldig mange med samme oppfatning. De føler kanskje at de kan være fri fra frykten for at folk skal dømme, sier han.

VG har vært i kontakt med politiet som ikke vil kommentere saken.