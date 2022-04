VÆR FORBEREDT: Helgens uvær i Sør-Norge gjør at en rekke fjelloverganger er stengt, blant annet riksvei 7 over Hardangervidda, der dette bildet er tatt i januar. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring og to timers ventetid.

Mer trøbbel for påskeutfarten - men sola er på vei

Søndag formiddag sørger uvær for flere stengte fjelloverganger som forsinker påskeutfarten. Men vær tålmodig; mot slutten av uka kommer sol og oppholdsvær.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Fra morgenen er kun to fjelloverganger mellom øst og vest åpne, over Haukelifjell og Filefjell. I nord ser det bedre ut.

Statens vegvesen melder søndag morgen at følgende veier er stengte; fylkesvei 50 Hol-Aurland, fylkesvei 51 over Valdresflye, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 53 Årdal-Tyin, riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 2814 Imingfjell, riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 13 over Strynefjellet.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring og to timers ventetid.

Også i andre regioner skaper været utfordringer for trafikken palmesøndag. E6 over Dovre og Hjerkinn kan bli stengt på kort varsel på grunn av vind og snø, melder Statens vegvesen.

Det er ruskevær også helt i nord, men her er veiene stort sett åpne, med unntak av E69 Skarsvåg - Nordkapp. Statens vegvesen melder imidlertid om at snøslaps gjør at mange veier i Troms og Finnmark er svært glatte og oppfordrer påsketurister til å ta det med ro under utfart søndag formiddag.

Tørt og kjølig etter hvert

Det er et lavtrykk som preger både Sør- og Nord-Norge og gir et ruskete vær i hele landet nå i palmehelgen.

– I sør vil det være ganske mye vind både i fjellet og i lavlandsstrøkene, og ganske mye nedbør inn mot Romsdal og Trøndelag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

I Trøndelag kan nedbøren falle som regn.

I hele landet blir det mye vind og snøfokk. I nord blir det snø og til dels sludd, noe som kan gi vanskelige kjøreforhold, særlig i Finnmark.

SKYFRI HIMMEL: Fra skjærtorsdag letter skydekket, temperaturene øker, og det skal bli tørt vær og en god del sol i store deler av landet, ifølge Meteorologisk institutt.

Når vi går inn i den stille uken vil lavtrykket svekkes i sør og trekke seg nordover.

Det vil gi tilløp til opplett og bedre forhold i Sør-Norge, og etter hvert også i nord.

Vakthavende meteorolog varsler en forbigående svak høytrykksrygg over store deler av landet tirsdag.

Likevel; ruskeværet slipper ikke taket helt enda, midtveis i påskeuken.

– Det er ganske stor aktivitet i atmosfæren, allerede på onsdag kommer et nytt lavtrykk fra sør, sier vakthavende meteorolog Haga.

Det gir nedbør som vil falle som regn langs kysten, og snø i de indre og høyere strøk.

Beskytt deg mot sterk påskesol!

Men så kommer det etterlengtede oppholdsværet fra skjærtorsdag og videre ut i påskehøytiden, ifølge meteorologen.

I sørlige og midtre deler av landet skal det bli tørt vær og en god del sol.

– Fortsatt blir det nok litt lavere temperaturer, men det ser ut til at det skal bli litt stigende temperaturer på både Østlandet og Vestlandet, sier Haga.

Men gradestokken skal dra seg oppover, og høyst sannsynlig over tosifret inn mot påskehelgen.

I de nordlige delene av landet er det ikke opplagt at været blir like bra.

Det blir litt høyere temperaturer, men nordlendingene må belage seg på at nedbøren vender tilbake.

Med gode snøforhold og finvær i siste halvdel av uken ligger forholdene til rette for høy UV-stråling oppe i fjellet.

Den erfarne meteorologen har et viktig råd til de som har tenkt seg ut når solen kommer.

– De bør være flinke til å beskytte seg mot den kraftige UV-strålingen. Øyne, hender og ansikt vil være særlig utsatt, sier Per Egil Haga.

Husk snøskredfaren!

De som ferdes i fjellet bør også være oppmerksom på skredfare.

Varsom.no har satt ut rødt snøskredvarsel for hele Trøndelag, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane.

Det meldes også om høy snøskredfare i deler av Troms og Finnmark og i høylandet vest for Jotunheimen.

Om nordmenn kan være fornøyd med påskeværet i år er ikke entydig, ifølge værvarsleren.

– Jeg tror nok de fleste i Sør-Norge synes det er litt for kjølig til å nyte det. De fleste hadde nok ønsket seg en litt bedre start på påsken. Håpet er at de får sine ønsker oppfylt, særlig når vi kommer litt utover i uken, sier Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.