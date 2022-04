1 / 3 ENGASJERT: For det tidligere Sovjet-okkuperte landet, har Ukraina-krigen vekket vonde minner. ENGASJERT: For det tidligere Sovjet-okkuperte landet, har Ukraina-krigen vekket vonde minner. ENGASJERT: For det tidligere Sovjet-okkuperte landet, har Ukraina-krigen vekket vonde minner. forrige neste fullskjerm ENGASJERT: For det tidligere Sovjet-okkuperte landet, har Ukraina-krigen vekket vonde minner.

Estlands statsminister ber Nato-land gjøre mer: − Vi har gjort denne tabben tre ganger før

FORNEBU (VG) Estlands Kaja Kallas (44) ber Norge og andre Nato-land gjøre mer – og hun har en kreativ løsning på hvordan den russiske pengesekken kan tømmes.

Internt i Nato trekkes Estland frem som et lysende eksempel: Med sine 1,4 millioner innbyggere har landet donert 1,8 milliarder kroner i støtte til Ukraina.

Nå ber landets statsminister om at Nato-land, inkludert Norge, bidrar mer så krigen stanses så raskt som overhodet mulig:

– Vi har gjort mye med tanke på at vi er et lite land. Andre land må gjøre alt de kan for å stanse disse grusomhetene, med mer militærstøtte og penger. Vi må isolere Putin gjennom tøffere sanksjoner og strupe pengene som finansierer krigen, sier hun til VG.

KORTESJE: Kaja Kallas hadde et følge med både rådgivere, Estlands ambassadør til Norge, Lauri Bambus og livvakter.

VG møter henne på Aker ASAs kontorer på Fornebu i Bærum, der hun har diskutert fornybar industri med selskapet, blant annet for å fase ut det de bruker av russisk gass. Tidligere på dagen har hun møtt Jonas Gahr Støre, der krigen naturligvis var det mest sentrale.

Ukraina-krigen er nå inne i sin andre måned. De siste dagene har bildene fra Butsja utenfor hovedstaden Kyiv rystet en hel verden og fått flere verdensledere til å betegne det Russland gjør som krigsforbrytelser.

– Vi må gjøre mer. Så lenge krigen pågår, har vi ikke gjort nok. Vi må gjøre alt for at Putin ikke vinner denne krigen.

– Let på lageret

– For Norge og andre land har de allerede gått bort fra tradisjonen med ikke å bidra med våpen til andre land, men fortsatt, man kan lete på lageret og se om det finnes noe de kan gi.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg vil også få opp tempoet: Grunnen er at Nato venter at Russland nå vil reorganisere sine styrker, før en ny offensiv mot Donbass-regionen starter i øst og sør om noen uker. Til VG onsdag sa han at Nato-landene nå vil sende flere og tyngre våpen til Ukraina.

I 1940 ble Estland en ufrivillig del av Sovjetunionen frem til oppløsningen i 1991. Landet har Russland som nærmeste nabo:

For mange estlendere har Ukraina-krigen blusset opp i vonde minner. Over 10.000 ble massedeportert til Russland på 40-tallet. Også Kallas familie:

– Moren min var bare seks måneder gammel da hun sammen med min mormor ble deportert til Sibir, uten noen eiendeler, ingenting.

– Jeg sier alltid at jeg er heldig som ble født under okkupasjonen, og husker tiden vi ikke hadde frihet. Men bare de som er fem år yngre enn meg, de tar frihet og fred for gitt. Og det er bra at de ikke må leve i frykt, som vi gjorde. Men nå tror jeg også at de yngre skjønner at alt kan endres over natten.

TANKEFULL: For Kaja Kallas og familien kom den russiske okkupasjonen tett på.

Kan ikke være naive

Hvis Putin vinner denne krigen, vil appetitten hans bare vokse, og aggresjonen vil ikke stoppe, mener hun:

– Kanskje vi får en pause på ett, to år, så vil de samle seg og fortsette. Vi kan ikke tillatte det. Vi har gjort denne tabben tre ganger før: Krim-halvøya, Georgia, Donbas-regionen. Da var det mange som tok til takke med at det ble fred. Men dette vil fortsette og vi må stoppe ham.

Hun tror de neste landene på Putins agenda blir steder de allerede har tilstedeværelse i, som Moldova og Georgia.

– Men vi må gjøre alt for at han ikke beveger seg videre. At han stopper her.

– Har europeiske land vært naive?

– Ja, jeg tror noen land har vært naive i forhold til Russland, vi har alltid sagt at de har denne intensjonen om ekspansjon. Vi så det i 1940 og det har ikke egentlig endret seg.

FØLGER MED: En livvakt holder øye med Kaja Kallas under intervjuet.

Vil strupe pengesekken

Kallas mener at Vesten må stoppe den russiske krigsmaskinen ved å stoppe pengene som finansierer den.

Hun har allerede foreslått en løsning på det: Å åpne opp en «deponeringskonto», der en tredje part har kontroll på de russiske olje- og gassinntektene inntil Russland stopper krigen. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har åpnet for å se på dette.

En del av inntektene, mener Kallas, bør da gå til å gjenoppbygge Ukraina:

– Det slår tre fluer i en smekk: Det fjerner krigsmaskinen, Putin må betale alt han ødelegger og den tredje er at vi har noe å gi til Ukraina for å bygge og reparere landet.

Både Sverige og Finland har startet store diskusjoner om mulige Nato-medlemskap etter at Russland invaderte Ukraina. Kallas sier hun vil ønske dem velkommen.

Selv priser seg lykkelig for at de i 2004 ble medlem av både EU og Nato.

– Når vi fikk selvstendighet igjen i 1991, bestemte vi oss for aldri å være alene igjen.

Selv om Russland undervurderte Ukrainas forsvar, tror hun ikke russerne vil undervurdere Natos.

– Hvis vi ikke var i Nato, ville vi gått inn i veldig mørke tider.