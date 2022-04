KOMMER MED RUSREFORM: Regjeringen legger frem en stortingsmelding på rusfeltet i løpet av 2023. Men i domstolene skjer endringene allerede nå.

Tror fersk narkoavgjørelse i Høyesterett vil endre norsk ruspolitikk

Skal tungt rusavhengige straffes for sin narkotikabruk? Høyesteretts ferske avgjørelse vil trolig endre norsk praksis.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det mener både forsvarsadvokat John Christian Elden og statsadvokat Alf Butenschøn Skre.

Rusavhengiges kjøp, besittelse og oppbevaring av små mengder narkotika skal ikke straffes, slår Høyesterett fast i en fersk avgjørelse.

Tre saker er behandlet samlet. I forrige uke slo Høyesterett fast at kjøp og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes.

Solberg-regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotika ble nedstemt i Stortinget i fjor. Men de som kjemper for en ny ruspolitikk har ikke gitt seg, og varsler stadig nye omkamper – og en tjuvstart i Oslo.

– Høyesterett har i praksis innført Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering for rusavhengige. De skal ikke lenger arresteres eller bøtelegges, men hjelpes, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Han er forsvarer for to av de tre mennene som forrige uke fikk Høyesteretts avgjørelse. Sakene handler om bruk og besittelse av narkotika til egen bruk, og alle tre har lang historikk med tung rusbruk.

Kan endre ruspolitikken

De lavere domstolene har allerede endret sin praksis, skrev Rett24 i fjor høst. Nå sier Elden at det samme skjer på toppen av det norske rettssystemet.

– Det Høyesterett kommer til, vil til en viss grad binde Stortinget hvis vi får medhold. Vi argumenterte for at å bruke straff mot rusavhengige strider med menneskerettighetene, sa Elden til VG i forkant av avgjørelsen i Høyesterett.

– Kan Høyesteretts avgjørelse endre norsk narkotikapolitikk?

– Ja, definitivt. Det eneste virkemiddelet har vært fengsel. Det håper vi på at det skal bli slutt på nå. Det vil ha stor betydning for en ganske stor andel av de som sitter i norske fengsler, sa Elden.

VIL HA RUS-ENDRING: Forsvarer John Christian Elden håper at Høyesterett setter en ny standard i de tre sakene.

– Usikkerhet

Den ene saken som Høyesterett har tatt stilling til, stammer fra Gjøvik tingrett. Den gjelder bruk og besittelse av fire gram heroin. I tingretten ble mannen dømt til 54 dager ubetinget fengsel, som ble redusert til 14 dager betinget fengsel i Eidsivating lagmannsrett.

En anke over straffutmålingen ble først nektet fremmet av lagmannsretten. Så opphevde Høyesteretts ankeutvalg avgjørelsen i juni 2021, og skrev i kjennelsen at «synet på straffereaksjoner for rusavhengige har endret seg de senere årene».

I Høyesterett foreslo Riksadvokaten straffutmålingsfrafall. Det vil si at tiltalte blir dømt skyldig, men ikke får straff.

VIL HA AVKLARING: Det er usikkerhet om hva som er riktig bruk av straff for rusavhengige, mener statsadvokat Alf Butenschøn Skre ved Riksadvokaten.

– Skillet beror hovedsakelig på at det er mer stoff. Påtalemyndigheten følger lojalt signalene fra lovgiver om ikke å møte rusavhengige med straff, sier statsadvokat Alf Butenschøn Skre ved Riksadvokaten til VG.

Det var han som førte saken i retten for påtalemyndighetene.

– Men vi skal fortsatt håndheve narkotikaforbudet. Det er en avveining.

Stortingets behandling av Solberg-regjeringens forslag til rusreform har allerede ført til store endringer – og skapt usikkerhet om hva som er rett bruk av straff i saker som disse, mener Skre.

– Vi har bragt disse sakene inn for Høyesterett fordi vi ønsker en rettsavklaring. Vi vil lese dommene med stor interesse, og det tror jeg gjelder mange i påtalemyndigheten og domstolene, samt forsvarere, sa han før avgjørelsen falt.

Info Dette er sakene: Sak 1: Fire gram heroin. Dømt 54 dager ubetinget fengsel i tingretten, 14 dager betinget i tingretten. Påtalemyndigheten ber om straffutmålingsfrafall.

Sak 2: Nesten syv gram heroin. Seks måneder fengsel, tre av dem betinget, i tingretten, 24 dager betinget i lagmannsretten. Påtalemyndigheten ber om 30 dager betinget fengsel.

Sak 3: 23 gram amfetamin og fire gram hasj. 90 dager ubetinget i tingretten, 60 dager ubetinget i lagmannsretten. Påtalemyndigheten ber om samfunnsstraff. Vis mer

Kan endre rettspraksis

– Kan utfallet av disse sakene endre norsk ruspolitikk?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Men påtalemyndigheten og domstolene innretter seg naturligvis etter avgjørelser fra Høyesterett. Det er en av de fremste kildene vi går til når vi skal avgjøre saker, sier Skre.

– Riktig spørsmål til deg blir kanskje å spørre om disse sakene kan endre praksis i det norske rettssystemet?

– Ja, det kan de. Det har allerede skjedd en betydelig endring i straffutmålingspraksis i mange lagmannsretter siden i fjor sommer. Høyesteretts avgjørelser vil være veldig viktige fordi de vil gi avklaringer om hva som nå er rett straffenivå i saker om rusavhengige.

TAPTE I STORTINGET: Solberg-regjeringen, her ved tidligere statsminister Erna Solberg (H) og tidligere helseminister Bent Høie (H) fikk ikke med seg stortingsflertallet på sin rusreform.

Vil skille rusbrukere

Solberg-regjeringen foreslo avkriminalisering, altså at alle som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal slippe straff. Dette forslaget falt i Stortinget.

Støre-regjeringen vil heller skille mellom rusavhengige, som skal få helsehjelp, og andre rusbrukere, som skal straffes.

Elden påpekte følgende før dommen falt:

– Hvis de sier at rusmisbrukere ikke skal få straff, har det ikke nødvendigvis noe å si for ungdom eller andre. Det blir nok ikke avgjort i denne saken her, sier Elden.

JOBBER MED REFORM: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet en stortingsmelding i løpet av 2023. I tillegg til Helsedepartementet skal Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne- og familiedepartementet bidra i arbeidet. Her på sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Kjerkol: Kan være relevant

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet at regjeringen kommer med en stortingsmelding i løpet av 2023 – men har har ennå ikke svart på hvordan myndighetene skal skille mellom rusbruk og rusavhengighet.

– Hva har utfallet av disse sakene å si for regjeringens ruspolitikk?

– Det er for tidlig å si hvorvidt utfallet av disse sakene vil ha noen innvirkning på vår forebyggings- og behandlingsreform, men jeg legger til grunn at arbeidet som nå starter opp vil se hen til alle relevante kilder og at avgjørelser i Høyesterett kan falle inn under dette, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

IKKE STYKKEVIS OG DELT: Høyres Sandra Bruflot er bekymret for en delvis avkriminalisering.

Høyre: Gjør det fullt og helt

Sandra Bruflot (H), som sitter i helsekomiteen på Stortinget, håpte på forhånd på det resultatet Høyesterett landet på.

– Vi har fått avdekket at politiet ikke hadde de virkemidlene de trodde, og domstolene har startet rusreformen, sier hun.

Men:

– Det viktige nå er at ikke dette blir en delvis avkriminalisering, sier hun.

Bruflot advarer mot å skille mellom rusavhengige og andre rusbrukere, slik regjeringen ønsker.

– Riksadvokaten skrev i høringsuttalelsen til Rusreformutvalget at: «strafferetten kan vanskelig operere med en straffetrussel for noen, men ikke alle, for samme type behandling.» Hvordan skal man bestemme hvem som er avhengig nok til å få hjelp?

– Og vil vi ha en politikk der vi sier til ungdommer med et begynnende rusproblem at: du må bli sykere, mer avhengig og livet ditt må være enda vanskeligere før du kan få hjelp og behandling? fortsetter hun.

NB! Denne saken er oppdatert siden den først ble publisert, med avgjørelsen fra Høyestett.

Stig Brenner vant P3-prisen – ba Støre om rusreform: