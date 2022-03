Stoltenberg varsler økt tilstedeværelse i nord: − Vi kan ikke tillate et sikkerhetsvakuum

BARDUFOSS (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg forventer at statslederne i Nato snart vil anbefale økt tilstedeværelse i nord – på land, på havet og i luften.

– Russlands krig mot Ukraina er et avgjørende øyeblikk og en ny normal for europeisk sikkerhet og for den arktiske sikkerheten, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg har fredag fløyet inn til et raskt og effektivt besøk til soldater på Cold Response-øvelsen på den militære flystasjonen i Bardufoss.

Bardufoss ligger i forsvarskommunen Målselv – og må ikke forveksles med nabokommunen Bardu.

– De siste årene har vi sett en betydelig økning av russisk militær aktivitet i nord-områdene. Dette er testområdet for russiske våpen. Det er hjem til Russlands strategiske flåte, sier han.

Han understreker at Kina også har vist økt interesse i nordområdene.

– Av alle disse grunnene er nordområdene et område av kritisk betydning for alle allierte. Derfor har Nato økt sin militære tilstedeværelse i Nord. Denne øvelsen er et eksempel på det. Og det vil kreve mer i fremtiden. En sterk, forutsigbar og bestemt alliert tilstedeværelse er den beste måten for å ivareta stabilitet og beskytte våre interesser. sier han

– Vi kan ikke tillate et sikkerhetsvakuum i nord, sier han.

Han advarer at det vil kunne føre til at Russland utvider sine ambisjoner.

– Natos tilstedeværelse er ikke for å fremprovosere en konflikt, men for å unngå konflikt, understreker han.

Venter å øke tilstedeværelse

– Nato har allerede kunngjort at tilstedeværelsen økes i Øst-Europa. Hvordan vil tilstedeværelsen økes mot den russiske grensen i Nord?

– Nato er en arktisk allianse. Vi har selvfølgelig tilstedeværelse på vårt territorium med vårt forsvar og andre Nato-allierte. Vi har økt tilstedeværelsen på havet og i lufta. Der ser vi at ulike allierte bidrar i ulike oppdrag, overvåkning, monitorering, men også ved å vise tilstedeværelse, sier Stoltenberg på spørsmål fra VG.

Han forteller at han har bedt statslederne i toppmøtet torsdag om å komme med forslag til beslutninger som skal tas på toppmøtet i juni.

– Jeg venter at de vil anbefale å øke tilstedeværelsen på land, men også på havet gjennom krigsskip og i luften gjennom mer moderne krigsfly, sier han.

Takker Norge

Stoltenberg benytter besøket til å snakke med soldater fra flere ulike nasjoner i forsvarsalliansen som deltar på øvelsen. Møtet skjer utendørs i skarpe 4 minusgrader.

– Jeg vil takke Norge for å gjennomføre denne Nato-øvelsen, sier Stoltenberg.

Hun opplyser at 30.000 personell fra 37 nasjoner, også fra Sverige og Finland, deltar i øvelsen – i tillegg til 220 fly og 50 skip.

Besøket skjer dagen etter han bekreftet at han vil fortsette i jobben som Nato-generalsekretær fram til høsten 2023.

Torsdag møttes alle lederne i Nato fysisk for første gang siden krigens start, én måned siden Russland invaderte Ukraina.