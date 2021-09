Tengs-siktede: Anker fengslingen

Det opplyser mannens forsvarer, Stian Kristensen, mandag.

Klienten hans, en mann i 50-årene, er siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy for 26 år siden. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen som forsvant fra Stavanger og ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i 2000.

– Han hevder sin uskyld og mener at tingretten har tatt feil i den avgjørelsen som knytter seg opp til fengslingen, og derfor har han anket den. Så får vi be lagmannsretten ta stilling til fengslingsspørsmålet, sier Kristensen.

Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995, og nye DNA-spor har ført til at mannen i 50-årene er blitt siktet for drapet. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i år 2000.

– Han kommer til å signere på anken nå, og så kommer vi til å utarbeide et støtteskriv som sendes til lagmannsretten, sier forsvareren, fortsetter forsvareren.

Den siktede har også blitt undergitt full isolasjon i to uker, samt brev-, besøks- og medieforbud i fire uker, som betyr nektelse av tilgang til aviser og nektelse av tilgang til kringkasting.

FENGSLET: Den siktede mannen sitter varetektsfengslet i Åna fengsel i Rogaland.

Forsvareren sier til VG at han på nåværende tidspunkt ikke vil si noe om hvilke punkter i bevisførselen til politiet som de vil angripe.

Tidligere mandag uttalte forsvareren at den siktede hadde det vanskelig. Det kom han inn på igjen etter det ble kjent at de anker fengslingen.

– Men som jeg har sagt tidligere: Det er gode ansatte som jobber på fengselet, så han blir godt ivaretatt av dem. Men det er klart det er en tøff og vanskelig situasjon for ham å være i.

Ifølge forsvareren er det foreløpig ikke avtalt nye avhør av den siktede mannen. Han antar at det vil gå «noen dager» før det blir aktuelt med nye avhør.

– Han kommer til å stille opp i avhør, han har jo samarbeidet med politiet så langt, svarer på spørsmål og kommer med de opplysningen han kan gi etter så lang tid. Han kommer til å samarbeide også i det videre.

– Står han ved de forklaringene han har avgitt tidligere om at han aldri har møtt disse kvinnene?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på forklaringen som er gitt. Jeg har ikke anledning til det. Jeg er ilagt taushetsplikt av tingretten i sammenheng med dette.

Kristensen sier at det viktige for dem nå er å «få litt arbeidsro», slik at de får satt seg inn i «alle dokumentene og de potensielt nye bevisene» som er lagt frem av påtalemyndigheten.

– Slik at vi kan gi ham et godt forsvar, sier Kristensen.