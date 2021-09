Fikk feil testsvar fra kommunen Selma Heggestad Bye var isolert i 10 dager, men så kom kontrabeskjeden: Hun hadde aldri hatt corona. Oslo kommune sier teststasjonene har klare rutiner for å unngå navnebytte. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 08. september, kl. 18:22 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Etter 10 dagers isolasjon kom beskjeden fra smittesporer: Hadde aldri hatt corona

Selma Heggestad Bye (21) hadde en nærkontakt som testet positivt for corona, og gikk derfor til Adamstuen teststasjon i Oslo for å teste seg.

Dagen etter våknet hun til en melding fra Helse-Norge som fortalte henne at hun hadde fått påvist coronaviruset.

– Jeg fikk litt sjokk, fordi jeg hadde ingen symptomer, men jeg hadde jo en nærkontakt som var smittet så derfor ga det mening at jeg var smittet, sier hun.

Heggestad Bye var på besøk hos tanten sin da hun fikk påvist corona, og isolerte seg derfor på et gjesterom hos familien.

21-åringen har akkurat flyttet til Oslo fra Tønsberg for å studere, og hadde derfor ikke tingene sine i hovedstaten.

Derfor ble det 10 dager isolasjon med filmtitting på telefonen.

– Jeg fikk heller ikke gjort noe skolearbeid siden jeg ikke hadde pc eller lærebøker, sier hun og legger til:

– 10 dager er veldig lenge når du ikke har noe å gjøre. Heldigvis kom tanten min med mat til meg.

– Megakjipt og veldig irriterende

På dag 10 ringte en smittesporer med den sjokkerende nyheten: Det hadde skjedd en feil. Heggestad Bye hadde aldri vært smittet av corona.

– Jeg har aldri vært så i sjokk i hele mitt liv. Jeg ble utrolig irritert, sier hun.

I tillegg ble Heggestad Bye irritert over det hun følte var manglende informasjon om hva som faktisk hadde skjedd.

– Kvinnen som ringte meg beklaget og sa at de er overarbeidet. Jeg skjønner at de har mye å gjøre, men hvorfor tok det dem 10 dager å finne ut at jeg fikk feil resultat? spør hun.

Heggestad Bye forteller at hun hylgråt av sinne da hun la på med smittesporeren.

Smittesporeren skal ha fortalt 21-åringen at det var to tester det hadde skjedd noe feil med. Hvor feilen har skjedd fikk hun ikke beskjed om.

– Hun sa at jeg aldri hadde corona, så jeg vil tro at det har skjedd noe feil i systemet, sier hun.

Rutiner for å hindre feil

– Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker, men jeg kan fortelle hvordan våre rutiner er på et generelt nivå, sier Miert Skjoldborg Lindboe i en e-post til VG.

Lindboe er stedfortredende leder for TISK-strategien i hovedstaden. TISK- tiltakene er innført for å hindre smittespredning. Ordet står for er testing, isolering, smittesporing og karantene.

– Våre teststasjoner har klare og etablerte rutiner for å unngå navnebytte ved prøvetaking. Vedkommende som testes må identifisere seg, gi en navnelapp til personen som skal utføre test, som igjen fester denne på prøven. Oslo universitetssykehus som analyserer testene har også tilsvarende gode rutiner. Dialog med smitteteam er normalt i begynnelsen når smitte er avdekket. Dette er ikke en problemstilling vi er kjent med fra tidligere, sier han.