Trettebergstuen måtte skatte av pendlerbolig: − Helt selvsagt

Aps Anette Trettebergstuen måtte skatte av pendlerboligen fra Stortinget. Det slapp KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Aftenposten onsdag.

Anette Trettebergstuen har hatt pendlerbolig siden hun kom inn på Stortinget i 2005 og pendlet fra leiligheten på Hamar.

Hun solgte leiligheten og folkeregistrerte seg hos moren rett før coronaen, men hun utsatte å kjøpe ny bolig.

Trettebergstuen sier at hun informerte Stortinget og antok at hun skulle fordelsbeskattes. Det bekreftet Stortinget, som sa at de trodde fordelen utgjorde 130.000 kroner.

– Det skal det bare mangle at jeg skatter av fordelen ved å bo her i Oslo. Det er helt selvsagt, sier hun til avisen.

Hun betaler fremdeles skatt av fordelen av pendlerboligen. Hun betalte ikke dette da hun eide egen leilighet hjemme.

– Helt selvsagt

Stortinget har 143 leiligheter i Oslo som skal dekke behovet for utenbys representanter.

Ordningen lar representanter flytte til hovedstaden og betale utgiftene til bolig på hjemstedet.

Trettebergstuen sier at Stortingets krav for om skal skattlegges imidlertid er knyttet til om man disponerer en bolig hjemme, ikke om man har utgifter til denne.

Ap-politikeren mener hennes situasjon er lik den KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde, ifølge Aftenposten.

I TRØBBEL: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har fått mye kritikk de siste par dagene.

Bakgrunnen er Aftenpostens avsløring søndag av at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ved å oppgi foreldrenes bosted i Evje i Agder som egen hjemmeadresse - sikret seg gratis bolig i hovedstaden i ti år. Regningen gikk til Stortinget.

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig, sa Ropstad da adresse-registreringen ble avdekket.

Saken tok ekstra fyr ettersom KrF-lederen og statsråden både har vært Oslo-etablert i en årrekke, og kjøpte seg bolig en knapp halvtime unna Stortinget, i Lillestrøm kommune – som ble leid ut - til inntekt for Ropstad.

SVARER: Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

Ulike opplysninger

VG har onsdag ettermiddag forsøkt å kontakte Ropstad og Stortinget om denne saken, men foreløpig uten å få svar.

Til Aftenposten skriver Stortingets direktør, Marianne Andreassen, at de fikk ulike opplysninger fra Ropstad og Trettebergstuen.

Ifølge Stortinget opplyste Ropstad at han disponerte en bolig hjemme. Trettebergstuen sa at hun ville «stå uten egen eiet bolig» på Hamar.

– Det følger av hennes egen opplysning om at hun ikke disponerte egen bolig på hjemstedet. Det utløser da en skatteplikt, sier Andreassen til avisen - og legger til at de går inn i alle saker hvor de får ny informasjon.

Trettebergstuen sier på sin side at Stortinget aldri har spurt henne om hun hadde tilgang til morens hjemsted.