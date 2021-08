Flymangel etter Kabul-evakuering: Rundt 30 personer fast på Jan Mayen

En delegasjon til Jan Mayen har måttet være en uke lenger på den arktiske øya enn planlagt på grunn av evakueringen av Kabul. – De ser sin rolle, sier talsperson for Forsvaret.

Av Ida Lyngstad Wernø

Den siste tiden har norske myndigheter og Forsvaret jobbet på streng for å redde evakuere norske statsborgere og andre personer fra Kabul.

Evakueringen fra Afghanistan har ført til at Forsvaret har måttet sette oppdraget om å hente hjem en delegasjon på rundt 30 personer fra den arktiske øya Jan Mayen på pause. Det skriver NRK.

– Det var planlagt å hente ut personell med et C-130 transportfly mandag denne uken, men den ble prioritert til operasjoner nede i Afghanistan. På bakgrunn av det ble oppholdet betydelig forlenget, sier oberstløytnant og talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Ivar Moen til VG.

Jan Mayen ligger på grensen mellom Norskehavet og Grønlandshavet, omtrent 1000 mil vest for fastlands-Norge.

– Har forståelse

En av dem som har fått oppholdet forlenget er Statsforvalter i Nordland Tom Cato Karlsen. Han forteller til NRK at delegasjonen skulle gjøre kartlegging og befaring på øya.

– Vi har jo nå fått en unik mulighet til å få gjort betydelig mer av dette arbeidet enn det vi opprinnelig hadde tid til, sier Karlsen til NRK.

Ifølge NRK består reisefølget også av representanter fra både Forsvaret, Justisdepartementet, politiet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Polarinstituttet.

Videre forteller Moen til VG at Forsvaret senest i dag hadde kontakt med delegasjonen. Han forteller at de var positive og ved godt mot.

– De ser sin rolle og har full forståelse for prioriteringen som ligger til grunn for at de fortsatt er der, sier han.

– Vi har hatt god dialog med dem, og de har også gitt tilbakemeldinger på at de har blitt godt ivaretatt av personellet på stasjonen på Jan Mayen, sier Moen.

TALSPERSON: Ivar Moen, oberstløytnant og talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Hentes av kystvakten

Det er ingen fastboende på Jan Mayen, men både Forsvaret og Meteorologisk institutt har personell stasjonert på øya.

Moen forteller at både personell, materiell og forsyninger til stasjonen vanligvis sendes med transportflyene av typen C-130.

– Vi har også situasjoner der vær og klima tilsier at vi må seile, sier han.

Nå har Forsvaret sendt ut et skip fra Kystvakten for å hente hjem delegasjonen i begynnelsen av neste uke.

– Under normale forhold tar det to og et halvt døgn, forteller han, og legger til at den norske delegasjonen derfor høyst sannsynlig vil være tilbake på fastlandet ved midten av uken.

Det er uklart hvor lenge delegasjonen har vært på øya.