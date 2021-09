TAR SATS: SV-leder Audun Lysbakken sier at partiet har forberedt seg over lang tid på forhandlinger om regjeringsmakt.

Lysbakken til VG: Slik planlegger SV for regjeringsmakt

BRYNE (VG) Forrige gang SV var i regjering, flyktet velgerne. Nå røper partileder Audun Lysbakken at han har planlagt regjeringsforhandlinger over lang tid – og han har en strategi for å unnslippe «SV-fella».

Spol åtte år tilbake i tid til valgkampen i 2013: Audun Lysbakken var fersk leder for et SV på randen av kollaps. Etter åtte år i den rødgrønne regjeringen, hadde velgerne flyktet og partiorganisasjonen blødde.

På valgdagen klarte partiet akkurat å kare seg over sperregrensen på 4 prosent.

En knapp uke før valget i 2021, ser ting helt annerledes ut for Lysbakken.

Når VG følger SV-lederen på reise i Rogaland, er det ikke bare vestlandsvinden Lysbakken har i ryggen; Han kan også glise av en velgervind SV ikke har sett maken til på 16 år.

På VGs siste måling, fikk SV skyhøye tall med 10,4 prosent – og var nesten jevnstore med Senterpartiet.

Et slikt resultat kan feie Lysbakken inn i regjeringskontorene – og gi ham muskler i forhandlinger om regjeringsmakt.

I MEDVIND: SV-leder Audun Lysbakken.

Har dokumentmappen klar

Overfor VG letter Lysbakken på sløret og sier at partiet over lengre tid har gjort et grundig forarbeid før rødgrønne regjeringsforhandlinger.

– Vi har forberedt oss godt. Det betyr for eksempel å sørge for at vi har full oversikt over hva vi og andre har ment de siste årene. At vi er godt forberedt, kan alle saker og at grunnarbeidet for forhandlinger er gjort, sier Lysbakken før han understreker:

– Det betyr ikke at vi sitter på fiks ferdige løsninger. Det har vi ikke brukt tid på. For det gir ingen mening å lage kompromisser og løsninger før du ser valgresultatet. Det er det som avgjør hvor de løsningene vil ligge.

Internt arbeid

– Så dere har konkret sett på hvor det kan finnes enighet mellom SV, Ap og Sp?

– Vi har sørget for å ha full oversikt over hva alle partiene har ment i ulike saker hvor uenigheter finnes og hvor utfordringene vil være.

– Hvor lenge har dere forberedt forhandlinger?

– Vi har hatt et internt arbeid på det lenge. Sånn som man skal. Det har vi jobbet grundig med i lang tid, sier Lysbakken.

SV-lederen vil ikke røpe i hvor lang tid partiet har jobbet med å forberede forhandlinger eller hvem som har vært sentrale i det arbeidet.

VG kjenner til at det er SVs stortingssekretariat som har hatt det sentrale ansvaret for å forberede forhandlingsdokumentene.

BALANSEKUNST: En forutsetning for å gå i regjering er at SV både skal inngå kompromisser, men også tydelig markere hva som er primærstandpunktene, slår Audun Lysbakken fast.

Skal unngå «SV-fella»

Historien om hvordan det gikk med SV i regjering fra 2005 til 2013, har senere blitt omtalt som «SV-fella». Det handler blant annet om hvordan SV som juniorpartner i regjeringen havnet i skyggen av Arbeiderpartiet – og om hvordan partiet blødde velgere i den rødgrønne regjeringsperioden.

Fra en oppslutning på 8,8 prosent ved stortingsvalget i 2005, raste partiet til 6,2 prosent i 2009 – og 4,1 prosent i 2013.

Et symbol på SVs regjeringsperiode, har også blitt da SV-ere sto på plenen foran Stortinget og demonstrerte mot sin egen regjerings politikk.

– Jeg synes det er et litt tåpelig begrep, sier Lysbakken i dag om «SV-fella».

DUO: SV-leder Audun Lysbakken sammen med Ingrid Fiskaa, som er SVs førstekandidat til Stortinget fra Rogaland.

Har lagt strategien

Det tåpelige begrepet til tross: Lysbakken innrømmer at mye ved den forrige regjeringsperioden var krevende og at partiet fikk noen harde lærdommer.

De lærdommene er grunnlaget når han skisserer strategien for å unngå en ny velgerskrell, dersom SV igjen går i regjering etter valget:

I forhandlinger vil SV prioritere hardt . Da gjelder det å få gjennomslag for partiets hovedsaker, nemlig klima og ulikhet. I tillegg vil SV ha gjennomslag for to konkrete velferdsreformer: Gratis SFO og en tannhelsereform.

I en regjeringsplattform vil SV gå konkret til verks , ifølge Lysbakken. Et mål om å få ned fattigdom er ikke viktig, for Lysbakken vil ha enighet om de faktiske virkemidlene for å få det til. Det kan for eksempel være et punkt om å øke barnetrygden.

Hvis SV-ledelsen blir enige om en regjeringsplattform, skal denne ut på uravstemning blant medlemmene . Dette er ifølge Lysbakken en direkte erfaring fra 2005, siden medlemmene må være involvert og føle et sterkt eierskap til regjeringsprosjektet.

Som et regjeringsparti vil SV måtte gi og ta – og bli med på kompromisser. Men Lysbakken sier at partiet vil være enda tydeligere på å kommunisere hva som er SVs primærstandpunkter under regjeringsperioden.

HAR LÆRT: SV-leder Audun Lysbakken har med seg noen vonde lærdommer fra regjeringsperioden.

– En forutsetning for regjeringen

– Så hvis SV går i regjering, vil man i større grad vil være tydeligere på primærstandpunktene?

– Ja. Det er det ingen som synes er rart nå. I den sittende borgerlige regjeringen gjør alle partiene det. Det er sånn det er. Det er en ærligere måte å samarbeide og drive politikk på.

– Du forventer av Støre at dere skal få rom til det i en slik regjering?

– Virkeligheten i norsk politikk har blitt sånn at det er en selvfølge. En av grunnene til at jeg tror at han vil bli en god statsminister, er at jeg er sikker på at han er opptatt av at alle partier som blir med i den regjeringen, skal lykkes. Det er selvfølgelig også en forutsetning for en koalisjonsregjering, sier Lysbakken.

Stor forskjell fra 2005

– Er det sånn dere skal hindre demonstrasjoner på plenen foran Stortinget?

– Nei, men, altså, poenget er, sier Lysbakken irritert før han finner den riktige setningen.

Han er åpenbart lei av spørsmål om demonstrasjonene på plenen foran Stortinget.

– Den viktigste måten å hindre det på er å få gjennomslag for det som er viktig for oss. Det er også en stor forskjell fra 2005. Da var vi et parti på vei ned i oppslutning. Gjør vi et godt valg, har vi også større muskler til å sørge for at vi får det gjennomslaget som gjør at SV sine velgere vil være fornøyde.

VIL UNNGÅ KATTA I SEKKEN: SV-leder vil kreve konkrete gjennomslag for virkemidler i en regjeringsplattform, fremfor store mål om å redusere fattigdom og å kutte utslipp.

Et parti med styringserfaring

Lysbakken mener også at partiet er rigget på en helt annen måte nå enn i 2005 for å gå i regjering.

For det første har SV under Lysbakkens ledelse satset tungt på organisasjonsbygging. Medlemstallet har doblet seg fra drøyt 8000 i 2013 – til 16.000 nå.

For det andre peker Lysbakken på at partiet nå har styringserfaring fra både regjering og nesten alle de store byene i Norge.

– Vi har vært med på det før og vet hva vi går til. Det gir en trygghet, sier Lysbakken.