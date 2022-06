ETTERLYST: Stig Millehaugen skulle vært tilbake i fengselet i Trondheim klokken 15 onsdag 1. juni, men var på rømmen i en uke. Bildet er tatt i 2021.

Skulle kjøpe fleecegenser da han ble pågrepet

Stig Millehaugen var innom flere butikker i Oslo mens han var etterlyst, blant annet en sportsbutikk for å kjøpe hengekøye.

Det sier hans forsvarer Morten Furuholmen under en pressebrief ved politihuset i Oslo.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) har vært etterlyst siden han uteble etter en seks timer lang permisjon fra Trondheim fengsel onsdag forrige uke. En uke senere ble han pågrepet av en sivil politipatrulje i Østmarka i Oslo.







– Han har uteblitt for permisjon og ikke vært til fare for andre. Dette har vært en personlig reise, han har vært alene i skogen. Den reisen er avsluttet nå, sier Furuholmen.

– Var det tilfeldig at han havnet i Østmarka?

– Han har ikke så mange andre steder å dra.

Ifølge forsvareren, har han trolig har vært i skogen i mange dager.

MØTER PRESSEN: Millehaugens forsvarsadvokat Morten Furuholmen i Oslo onsdag kveld.

– Han forteller at han på et tidspunkt sitter alene i skogen, når det kommer en turgåer med hund uten bånd. Hunden blir tiltrukket av han på grunn av mat, og ut ifra turgåer sin respons skjønte han at han kunne være gjenkjent, sier Furuholmen.

Millehaugen skal i løpet av den siste uken, blant annet ha vært innom en sportsbutikk for å kjøpe hengekøye. Da han ble pågrepet av en sivil politipatrulje i Østmarka onsdag, var han på vei for å kjøpe en fleecegenser fordi han var «kald og våt».

Info Bakgrunn 19. januar 2009 ble Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed skutt og drept i en bil på Haugerud i Oslo.

En 31-årig norskchilener, som var øyenvitne til drapet, utpekte Millehaugen som drapsmannen.

Millehaugen ble idømt 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for drapet i Oslo tingrett 29. april 2011.

Shahbaz Dad, sentral i den rivaliserende B-gjengen, ble idømt 21 års fengsel i Oslo tingrett for å ha kontaktet Millehaugen på Facebook og bestilt drapet.

Dommen var i overensstemmelse med aktoratets påstand.

Begge de dømte anket på stedet.

Borgarting lagmannsrett dømte senere Millehaugen til 21 års forvaring for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Medtiltalte Shahbaz Dad ble funnet skyldig i å ha bestilt drapet på gjengrivalen. Han ble dømt til 20 års fengsel. Vis mer

– Hvilken bistand har han fått?

– Noe nettverk som har stilt opp har vi ikke sett. Han var alene i skogen, og ganske forkommen.

Han har i avhør vært åpen om hvordan han opplever å være forvaringsinnsatt, forteller forsvareren. Rømningsforsøket skal ha vært planlagt i flere måneder.

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. Ifølge en dom fra 2002, har Millehaugen rømt minst tre ganger før.