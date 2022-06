SISTE TUR: Toby på tur i Gamle Aker Kirkegård dagen før han døde.

Valpen Toby fikk gravstein over seg og døde

Gravstein ble til gravferd da valpen Toby (5 måneder) gikk tur på Aker Gamle Kirkegård. – Døde som i en rottefelle, sier Henning Hammer (72).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vil bare at ikke dette skal skje med noen andre, sier Hammer til VG.

Fredag 10. juni rundt 12.30 gikk datteren hans tur med hunden Toby på Gamle Aker Kirkegård, slik hun og mange andre i nabolaget pleier. Hunden var i bånd og gikk inntil en gammel gravstein. Så plutselig veltet den over Toby:

– Datteren min forklarte at det sa «klakk», akkurat som en rottefelle, sier Hammer.

PÅ STEDET: Henning Hammer (72) er far til hundeeieren og står ved gravsteinen som tragisk drepte hunden Toby.

Hundeeieren ringte til faren sin like etter hendelsen, helt forferdet.

Steinen traff hunden i hodet og datteren fikk hjelp av en fra Gravferdsetaten som var på stedet til å løfte den opp. Hun hastet så over til Petrus Veterinærer på andre siden av gaten. Veterinær Nancy Sveen kunne bekrefte at Toby døde momentant da steinen veltet over den.

– Den hunden var nærmest som en medisin for datteren min. Toby var hennes hjertesten, og nå er hun helt i oppløsning, sier Hammer til VG.

Hammer forteller at hunden Toby har forandret datterens tilværelse. – Endelig kom hun seg ut og snakket med andre mennesker. Det var helt fantastisk.

1 / 4 VELTET: Gravstenen har løsnet fra festet og tippet over. BLODFLEKK: Spor av hundens Tobys blod på gravstenen som tok livet hans. Bildet er tatt rett etter hendelsen. LØS STEN: Gravstenen har flere hull fra bolter som har rustet vekk. HULL: Nærbilde av hulrom på gravstenen hvor det skulle vært bolter. forrige neste fullskjerm VELTET: Gravstenen har løsnet fra festet og tippet over.

Hendelsen har satt dype spor hos familien. De har ringt kirkegården flere ganger og bedt dem stenge:

– Det er en dødsfelle. Dette kunne jo i verste fall vært et lite barn, sier Hammer.

Datteren har utsikt mot kirkegården og har allerede bestemt seg for å flytte. Som Tobys matmor takler hun ikke den konstante påminnelsen om hundens dramatiske død.

Hammer mener man nå bør gjennomgå alle slike gravsteiner:

– Nå må Gravferdsetaten følge med i timen. Flere gravsteiner er veldig usikre og mangler vedlikehold, og det gjelder ikke kun for Gamle Aker Kirkegård.

1 / 2 FORFERDELIG OPPLEVELSE: Henning hammer vil ikke at dette skal ramme noen andre senere. GAMMEL STEN: Hammer ser med triste øyne på gravstenen som tok livet til datterens hund. forrige neste fullskjerm FORFERDELIG OPPLEVELSE: Henning hammer vil ikke at dette skal ramme noen andre senere.

Magne Mikal Husatvenes, direktør i Gravferdsetaten, sier til VG at de nå undersøker hva som har skjedd:

– Det er en grav som har fester og så holder man nå på å undersøke om graven var festet ordentlig.

Gravferdsetaten er en del av Oslo kommune og har som hovedoppdrag å sikre at Oslos innbyggere begraves med verdighet og respekt. Oslo har per i dag 20 gravplasser.

VG har spurt Gravferdsetaten om hvem som har ansvaret for vedlikehold av gravene, og om hvordan de skal kunne sikre at noe slikt ikke skjer igjen. Gravferdsetaten ønsker ikke å svare før de har fått undersøkt saken ytterligere.