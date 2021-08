BARE TO: Enn så lenge vil de fleste kunne forholde seg til at de skal få to vaksinestikk. Foto: Javad Parsa

FHI: Ikke grunnlag for å rulle ut tredje dose nå

Flere andre land har bestemt at de vil kjøre på med en tredje vaksinedose. Men noen stor «booster»-utrulling er ikke på trappene her.

– Så vidt vi kjenner til er det ikke et kunnskapsgrunnlag for å sette dose tre til den alminnelige befolkningen. Det generelle bildet er at immunitet etter to doser med mRNA-vaksiner holder seg stabilt, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Flere land har allerede planen klar for en tredje dose, for å «booste» beskyttelsen du har etter to vaksinedoser, og sørge for langvarig immunitet: I Sverige kan gamle og personer med redusert immunforsvar få en tredje dose allerede i vinter, mens en større del av befolkningen vil kunne få det neste år. Tyskland og Frankrike vil også gi en «booster» til gamle og sårbare.

Samtidig har WHO bedt vestlige land om ikke sette i gang noen storstilt «booster»-vaksinering nå, når risikogruppene i store deler av verden fortsatt er ubeskyttet.

Ifølge FHI er det uansett ikke grunnlag for å gjøre det per i dag.

Kan være aktuelt for noen

Bukholm sier det er noen immunsupprimerte som ikke har fått påviselige tegn på effekt av vaksinen etter to doser, eller som har fått en tilsynelatende begrenset vaksine-effekt. For dem kan en tredje dose være aktuelt, og det undersøkes blant annet i Norge.

– Denne gruppen av immunsupprimerte er svært heterogen og består av flere diagnosegrupper. Noen av disse diagnosegruppene vil kanskje kunne ha nytte av en dose tre, hos andre kan immunresponsen være så svekket at selv en dose tre ikke vil ha effekt. Men som sagt - dette undersøkes.

Men ifølge Bukholm finnes det ikke data i dag som bekrefter at de eldste vil ha nytte av dose tre.

– En siste problemstilling er om en dose tre vil kunne bidra til å redusere spredningen av Delta-varianten i befolkningen, men det foreligger ikke data for å støtte en slik hypotese.

– Ville det i så fall vært mer «for sikkerhets skyld»?

– Med dagens kunnskap er det ikke riktig å si at en tredje dose er nødvendig for den alminnelige befolkningen. Men en tredje dose kan være nødvendig for de med svekket immunforsvar.

SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm i FHI. Foto: Stian Lysberg Solum

I i Israel har de allerede begynt, etter at delta-varianten har ført til en gradvis smitteøkning i landet. Der kan alle over 60 som har lyst få en tredje dose.

– Hvorfor gjør ikke Norge som Israel?

– Vi har ikke sett data som tyder på at et generelt tilbud om en tredje dose til eldre vil gi en bedre beskyttelse. Vi vet fra fase tre-studiene at vaksineeffekten kan være noe lavere hos eldre. Varigheten av beskyttelsen hos eldre følges nøye i Norge. Vi har heller ikke sett data fra Israel som begrunner at de gir tilbud om en tredje dose til eldre, men vi har sett pressemeldinger om at flere sykehusinnlagte eldre i Israel har vært fullvaksinert, sier Bukhom.

– For øvrig er den norske vaksinestrategien at det er viktig å få vaksinert den voksne delen av befolkningen med to doser så raskt som mulig.

Det er blant annet fordi delta-varianten kan smitte mer blant vaksinerte med én dose, selv om vaksinen fortsatt beskytter godt mot alvorlig sykdom. Les mer om det her.

Ikke bekymret for smitte blant vaksinerte

Når det gjelder smitte blant fullvaksinerte, har FHI foreløpig lave skuldre. CDC kom nylig ut med en rapport som viste at fullvaksinerte som har blitt smittet, er like smittsomme som ikke-vaksinerte. Det mener Bukholm er lite overraskende.

– Det har blitt lest som om det ikke er forskjell på smittefare fra vaksinerte og uvaksinerte, men det er ikke det CDC har sagt. Men når en fullvaksinert først får en gjennombruddsinfeksjon, kan virusmengden være en høy. Det er forventet, sier han.

Vi vil uansett måtte regne med at noen fullvaksinerte blir smittet, understreker Bukholm.

– Hvis vi sier at vi vaksinerer 90 prosent av de voksne med en vaksine som gir 90 prosent beskyttelse vil vi ha 10 prosent uvaksinerte, og dessuten 10 prosent som tar imot vaksinen som ikke har god effekt av vaksinen. Det betyr at når så mange blir vaksinert, vil en stor andel av de som blir smittet naturlig nok være vaksinerte, sier han.

– Vaksinene vil holde antallet syke på et lavt nivå, men andelen av fullvaksinerte blant de syke vil øke som et resultat av at mange blir vaksinert. Så lenge denne prosenten står i forholdt til det man kan forvente med vaksinasjonsgraden i befolkningen, er vi ikke bekymret, men dette følger vi nøye. Og så langt har det ikke vært mer enn forventet.