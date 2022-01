Erna Solberg om Norges Bank-jobben: Ber Støre lytte til flertallet

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) mener Jonas Gahr Støre bør lytte til uroen på stortinget rundt Jens Stoltenbergs jobbsøknad som sentralbanksjef.

Hun viser til at Ap som opposisjonsparti var opptatt av at regjeringen burde ta hensyn til hva brede flertall i Stortinget mente - også i saker der regjeringen har full myndighet til å beslutte saken selv.

Og det er akkurat det som er situasjonen nå: Et klart flertall av partiene på Stortinget har signalisert at Stoltenberg ikke bør få jobben fordi hans nære tilknytning til Støre og Ap vil kunne svekke tilliten til at Norges Bank er politisk uavhengig.

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk en rekke spørsmål om saken da han var på Stortinget onsdag. Høyre-leder Erna Solberg gir følgende råd:

– Det er vesentlig at Ap lytter til den uroen som et flertall av partiene på Stortinget har i denne saken. Det er tettheten til Ap og utfordringene det gir, som er problematisk. Og de siste ukes bilde av at det er en liten krets som tilrettelegger ting. Det vil henge ved, sier Solberg til VG.

Solberg understreker at det er opp til regjeringen å ansatte sentralbanksjef.

– Det er regjeringens privilegium å foreta det valget, men jeg vil minne om at Ap har vært opptatt av at det skal være brede flertall i viktige saker. For eksempel i saken med Nicolai Tangens ansettelse som oljefondsjef, sa Aps Hadia Tajik at det var viktig at løsningene hadde bredt flertall i Stortinget, sier Solberg.

Ansettelse av Norges Bank-sjef er det den sittende regjering som avgjør, den skal ikke behandles i Stortinget.

Etter Stortingets spørretime onsdag kaller Solberg prosessen uryddig og skaper uro.

– Den uroen går på uavhengigheten og bildet av Norges Bank utad. Det er viktig for oss at Norges Bank og deres råd ses på som uavhengig av det politiske liv og hvilke kontakter man har hatt tidligere, sier Solberg.

– Mener du at det er uryddig?

– Ingen av oss vet hva som er sagt og hvordan som er sagt, men det er littvanskelig om en man skal holde i ørene blir med på diskusjoner om hvem som er sjefen sin. Det er uryddig, sier hun.

Støre understreker at han ikke har hatt øvrige samtaler med Stoltenberg overfor VG.

– Hele mitt poeng til NTB var at jeg ikke har diskutert kandidatur med Stoltenberg, sier statsministeren om skogsturen mellom ham og Nato-lederen i oktober som han unnlot å fortelle om til NTB.

– Det står jeg for. Jeg er inhabil i saken, og det har jeg sagt hele veien, sier han om Stoltenbergs søknad til toppvervet.

På spørsmål om Støre og Stoltenberg har hatt noe øvrig kontakt om vervet svarer statsministeren kontant:

– Overhodet ikke.