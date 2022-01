FULL STOPP: Kun brøytepinner og toppen av en parkbenk ved en rasteplass er alt som minner om fylkesveien som skjuler seg under vannet.

Skal redde hundrevis av sauer fra uværet – men her tar veien slutt

SURNADAL/OSLO (VG) Fylkesveien er oversvømt. Det skaper trøbbel for en redningsaksjon som skal evakuere 350 sau fra ekstremværet Gyda.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Barna er sendt hjem fra skolen, vegene er oversvømt og strømmen har gått i Surnadal. Vannstanden i elven Surna har steget til 3,8 meter – nesten fire ganger så høy som normalt.

Og den kommer bare til stige gjennom kvelden.

Ekstremværet Gyda har allerede ført til flere mindre hendelser rundt om i landet – og torsdag kan bli langt mer intens, advarer NVE.

Håvard Krangnes ved Vindøla camping bekrefter til VG at campingplassen hans står under vann torsdag morgen.

forrige





fullskjerm neste VÅTT: Vindøla camping torsdag morgen. 1 av 4 Foto: Astrid Meland, VG

Selv må han hjelpe foreldrene med en mer kritisk situasjon på deres gård på Svean i Surnadal.

– Vi har et sauefjøs med 350 sau i. Det er levende individer, og prioriteringen nå. Det på campingen er bare døde ting. Jeg skulle vært der også, men det er lite vi får gjort, sier Krangnes.

Han forteller at det er folk fra brannvesenet lokalt på vei for å hjelpe til i arbeidet.

– Nå skal vi prøve å få evakuert dem. Få dem ut av fjøset og ut på litt høyere grunn, sier Krangnes. Han forteller at det har vært mye vær i området under ekstremværet Gyda – og «mer skal det bli», sier han.

Måtte vente på traktor

Brannsjef i Surnadal, Tor Arne Moen, bekreftet at brannvesenet var på stedet overfor VG like før klokken 11.00 torsdag.

– Brannvesenet er på stedet med fem personer på gården. Elva har stagnert nå, det er verken økning eller minking, men de blir der ute for å assistere gårdbruker om det må startes evakuering.

Ved veien har VG observert av brannvesenet har stått fast på vei over til gården, hvor de har ventet på traktor for å ta seg over den oversvømte veien.

Tor Arne Moen bekrefter til VG at brannvesenet ble fraktet over vannet med traktor.

– Det har blitt startet evakuering nå for en liten stund siden, og brannvesenet er der for å hjelpe. er fraktet over med traktor til fjøset, forteller brannsjefen.

– Sauene blir nå ledet opp i lia, og nedover til et nabofjøs som ligger rundt 500 meter lenger unna. De må gå til klovs, sier han.

Gårdeierne er redd Surna skal stige ytterligere. Brannsjefen sier situasjonen i Surnadal preges av «stengte veier og forholdsvis kaos».

– Surnadal er lagt i vann

– Veiene er stengt i alle kanter. Vi står fast i Surnadal nå, sier Stine Fiske, som bor på Kvanne, cirka ti minutter fra Surnadal.

– Det er ekstremt med vannet som kommer oppover bygda. Nå er begge veiene stengt, og det er strømbrudd. Hele Surnadal er lagt i vann, sier Fiske

Hun har torsdag observert de store vannmassene Gyda har gitt i vassdraget Søyåa.

VANNVITTIGE MENGDER: Slik så det ut i Søyåa i Surnadal torsdag formiddag.

Hun forteller videre at barna blir sendt tidlig hjem fra skolen:

– Nå fikk vi melding fra skolene om at de sender hjem ungene klokken 13.00. Det er fordi veiene er stengt, så bussene ikke får kjørt, sier hun til VG.