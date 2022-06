FORTVILER: Kari Løvstad og familien skulle på etterlengtet ferie til Barcelona. Slik ble det ikke.

Ferieplanene gikk i vasken: − Jeg blir så forbanna

Reisefølget på åtte skulle endelig på sommerferie til Barcelona, og pustet lettet ut da pilotstreiken i SAS ble forskjøvet. Så ble flyet kansellert likevel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det går ikke an å behandle folk sånn. Man kan ikke kjøre «jojo» med folk på denne måten, sier Kari Løvstad til VG.

Flykaos, pilotstreik og flyteknikerstreik til tross: Torsdag morgen skulle familien endelig på ferie til Barcelona. Slik blir det ikke.

Totalt er 16 SAS-flyginger til eller fra Oslo kansellert torsdag, ifølge VGs oversikt over flytrafikken. 12 av dem er utenlandsflyginger.

Til VG opplyser SAS at flygingene er kansellerte som følge av sykdom blant kabinbesetningen. Det er personalet som utgjør flyverter og flyvertinner om bord i flyet.

Se svaret fra SAS lenger ned i saken.

Info Disse SAS-flygingene er kansellerte torsdag: * 06.45: Oslo – Alicante * 07.35: Oslo – Stavanger * 07.55: Oslo – Nice * 08.30: Oslo – Roma * 08.35: Oslo – Barcelona * 09.00: Stavanger – Oslo * 09.35: Oslo – Split * 14.45: Nice – Oslo * 15.05: Alicante – Oslo * 15.35: Roma – Oslo * 16.05: Split – Oslo * 17.10: Oslo – Bergen * 18.30: Bergen – Oslo * 18.45: Stockholm – Oslo * 19.40: Oslo – Stockholm Kilde: VGs flyoversikt via Avinor Vis mer

Reisefølget bestilte turen i februar. Med to familier på til sammen åtte personer, var det litt av en kabal å legge. Med flyteknikerstreik, kaotiske flyplasser og en varslet pilotstreik i SAS spøkte det lenge for den etterlengtede ferieturen.

– Vi har vært veldig spente på om vi fikk reise i morgen, på grunn av den varslede pilotstreiken. Da vi våknet i dag og hørte at streiken ble forskjøvet, var vi helt i skyene. Så fikk vi plutselig melding om kansellering likevel, forteller Løvstad.

En pilotstreik kan tre i kraft natt til lørdag. Den kan du lese mer om her.

GARDERMOEN: Totalt 16 SAS-flyginger er kansellerte torsdag. Det får følger for Kari Løvstad og familien, som ikke får reist Oslo-Barcelona torsdag morgen.

Løvstad forteller at familien ikke har blitt opplyst om hvorfor flyet ble kansellert.

– Jeg blir så forbanna. Man tror at en streik er utsatt, og kan endelig pakke kofferten og tenke at nå får vi reist likevel. Så kansellerer de flyet vårt uten grunn. Vi er forbanna og frustrerte, og vi er sikkert ikke de eneste, sier hun.

Store deler av dagen har gått med i telefoner til både forsikringsselskapet og SAS. Å vite årsaken til kanselleringen er vesentlig for å få penger tilbake fra forsikringsselskapet. Hvis en kansellering skjer i forbindelse med streik, får man nemlig ikke penger tilbake på forsikring.

– SAS var behjelpelige på telefonen med hvordan vi kunne finne frem på nettsidene, men vi fikk ikke vite noen grunn til hvorfor flyet var kansellert.

– Vi er veldig lei oss for dette

Pressevakt i SAS, Tina Szczyrbak, forteller til VG at kanselleringene skyldes mangel på personell, som kommer av sykdom blant kabinansatte.

Ifølge Szczyrbak har ikke kanselleringene noen sammenheng med hverken pilotstreiken eller den nylig avsluttede flyteknikerstreiken.

– Vi er veldig lei oss for dette, og det er synd for passasjerene. Vi gjør alt for å finne en løsning, sier Szczyrbak.

– Vi vil ikke spekulere i hvordan trafikken utvikler seg, men i en operativ flyhverdag kan uforutsette ting skje, sier hun.

Pressesjef Tonje Sund utdyper:

– SAS er ikke unntatt utfordringer med trafikkavvikling nå når hele flybransjen skal opp i marsjfart etter pandemien, parallelt med at vi skal ivareta en stor passasjervekst over to millioner reisende i løpet av et par sommermåneder.

Sund sier at det er lagt opp til en «buffer» når det gjelder bemanning, men at forsinkelser og sykdom kan påvirke situasjonen.

Mange frykter for ferien – dette må vite om du skal fly:

En lykkelig slutt

Da VG snakket med Løvstad onsdag, satt resten av familien på nett for å finne en ny feriemulighet.

– Alle prøver å finne en løsning, og vi er forbanna alle sammen, sier hun.

Rundt klokken 23.00 onsdag kveld virker hun litt mer fornøyd:

– Nå skal vi på tur, vi! Vi reiser halv syv torsdag morgen. Vi skal til en eller annen gresk øy, jeg husker ikke helt hvor, forteller Løvstad.

Hun spør noen i bakgrunnen:

– Hvor skal vi, egentlig?

Reisen er i hvert fall bestilt med et annet selskap.

– Vi skal aldri reise med SAS igjen, det er helt sikkert!