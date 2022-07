DYRT: Det blir dyrere strømpriser, blant annet på grunn av lav vannstand i vannmagasinene rundt om i landet. Bildet er tatt 2 juni i Kalhovdfjorden som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark.

Lav vannstand skaper høye strømpriser

Lav vannstand i magasinene flere steder i landet skrur prisene på strøm opp i været. I tillegg skaper det store prisforskjeller i ulike områder, ifølge kraftanalytiker.

Sånn som situasjonen er nå er det en solid underskuddssituasjon i vannmagasinene på Sørlandet, i det såkalte NO2 prisområdet. Det melder kraftanalytiker i Refinitiv, Ole Tom Djupskås til VG.

I tillegg er det også mindre enn normal vannstand på Øst- og Vestlandet.

– Dette gjør at sannsynligheten for fulle magasiner i år er veldig lav. I 2020 var prisen nesten null fordi det var helt fullt i magasinene, men nå er det helt motsatt, forklarer Djupskås.

– Nå er det så lite vann i magasinene at de kan velge når de vil produsere energi, og de produserer når prisen er høyest.

Regionale prisforskjeller

Årsaken til den lave vannstanden er først og fremst lite snø i Sør-Norge sist vinter, samt mindre nedbør enn normalt de siste åtte månedene. Det er som regel mindre nedbør om sommeren enn det er i første- og fjerde kvartal, da de store nedbørsmengdene ofte kommer, ifølge Djupskås.

Kraftanalytikeren forteller at økte nedbørsmengder på Østlandet bidro til å senke prisene tidligere denne uken, men at man trenger betydelig mer nedbør enn normalt over tid for at skal utgjøre en forskjell på lang sikt.

– Når vannføringen i elvene øker de dagene det regner virker det litt, men nå er den vannføringen nede igjen og da går prisene fort opp igjen.

Djupskås kan fortelle at det er veldig mye lavere strømpriser i Midt- og Nord-Norge, fordi det der er overskudd av vann.

– Grunnen til det er at det er begrensninger på hvor mye strøm man kan sende sørover gjennom kablene, derfor blir det store regionale prisforskjeller.

Presset av utenlandske priser

Høye priser i blant annet Tyskland og England er med på å presse de Norske prisene opp, forklarer Djupskås.

– Økende europeiske gasspriser og tyske kraftpriser de siste ukene gjør at vannet i norske vannmagasiner blir mer verdt og vannkraftprodusentene øker prisen de er villige til å selge vannkraften for.

– Når det er mindre vann enn normalt, så blir prisene høyere enn normalt.

Rekordhøyt

– Strømmen har aldri vært så dyr som den er nå i sommer. Den er til og med dyrere enn den var i vinter, sier Thor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight AS.

Det er ikke bare lav vannstand som påvirker de høye strømprisene. En annen hovedårsak er ifølge Reier Lilleholt at det har blitt en del nedstigning på gasskabelen til Tyskland grunnet krigen i Ukraina.

– Prisene ligger godt over to kroner i det sørligste prisområdet på grunn av nærheten til Tyskland og Nederland, pluss at det er lave strømmagasiner og lite snø som smelter, sier Reier Lilleholt.

Han påpeker at det ennå er en ganske stor prisforskjell mellom Sør-Norge og Tyskland.

Mette Henriksen, fungerende sjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) linker de høye strømprisene til en rekke ulike faktorer.

– Det avhenger litt av situasjonen med nabolandene våre. Det er jo en situasjon i Europa akkurat nå der det er behov for energi, sier Henriksen til VG.

– Det er ikke bare vannstand som påvirker dette, men også gass.

Kan endre seg

Reier Lilleholt har tro på at situasjonen kan endre seg – men det vil ta tid.

– Vi har fortsatt mye snø som skal smelte i høyfjellet i Sør-Norge, men slik prognosen er nå vil vi fortsatt ligge veldig lavt i vannmagasinet, sier Reier Lilleholt til VG.

– På seks måneder kan det endre seg mye om vi får det klissvått. Selv med det klissvåte scenarioet vi ser nå vil det ikke nå vanlig stand.

Analysesjefen forventer at prisene vil forbli høye i hvert fall over vinteren.

Han påpeker at situasjonen også kan endre seg i flere retninger om det skjer endringer i gassprisene i Europa. Eksempelvis nevner han et scenario der Europa kutter all energiforsyning fra Russland, som vil lande Europa i en krise, der spesielt Tyskland vil bli hardt rammet.

Ekstrem forskjell

Det er store forskjeller på strømprisen rundt om i landet og Nord-Norge står i kontrast til de fleste andre områder. Her koster strømmen kun 30 øre, fordi verdien på vannet i magasinene er nesten null, ifølge Reier Lilleholt.

– Der kan man gange prisnivået med nesten 100 for å komme opp i prisen i Sør-Norge.

Han tror at frykten for neste vinter er mye større enn før, og spår at Sørlandet kan komme opp i en pris på 2.5 krone, der de i år ligger rundt 1.5.

– Så dette er ganske ekstremt, men andre land i Europa ligger enda dyrere.