VG erfarer: Vil stramme inn for private sammenkomster

Regjeringen legger mandag frem nye coronatiltak. Ifølge VGs kilder kommer det innstramminger for arbeidsreisende som kommer til Norge og for private sammenkomster.

Oppdatert nå nettopp

I dag går grensen for private sammenkomster på 20 personer, inkludert de som bor der folk samles. Nå skal disse reglene skjerpes, ifølge VGs opplysninger.

VG får også bekreftet at regjeringen ønsker å innføre krav om enerom på brakkerigg og testing hver tredje dag for utenlandske arbeidere i Norge. Det var NRK som meldte dette først.

Helsemyndighetene har også foreslått at utenlandske arbeidere må holde to meters avstand på fritiden, får VG opplyst. På jobb skal fortsatt én meter gjelde, ifølge anbefalingen.

Regjeringen har varslet at det kommer nye nasjonale tiltak som følge av økende smitte i Europa – og i Norge.

Høy importsmitte

Helseminister Bent Høie var mandag i et møte med NHO og LO om innstrammingene. Regjeringens endelige beslutninger vil legges frem på en pressekonferanse klokken 16 mandag.

Frem til nå har arbeidsreisende sluppet ti dager karantene når de tester negativt for covid-19 når de kommer til Norge. Når disse også har testet negativt på andre test som er tatt tidligst fem dager etter ankomst, opphører karantenen også på fritiden.

Forrige uke gikk Raymond Johansen ut og åpnet for å stanse flyvninger fra Polen hvis utviklingen i importsmitten fortsetter.

Polen har hatt en kraftig smittestigning de siste to ukene, med flere enn 133.000 smittede, ifølge VGs tallspesial.

De siste ukene har over 191 personer fått med seg smitte fra utlandet til Norge, ifølge tall fra teststasjonen på Gardermoen. Av disse har 73 personer hatt avreisested Polen, opplyser kommuneoverlegen i Ullensaker kommune til VG.

Kommunen har ikke oversikt over hvem som er fritidsreisende og arbeidsreisende, men antakelig jobber flere av dem i norske industribedrifter.

Nakstad: Strammer til

– Vi har anbefalt flere tiltak for regjeringen som dels går på å styrke etterlevelsen av de reglene som gjelder, og til dels går på å styrke innsatsen mot miljøer og situasjoner hvor vi vet det er mye smitte. For eksempel blant arbeidsreisende som kommer til Norge for å jobbe og for unge voksne som fremdeles står for veldig mange av smittetilfellene i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Mandag er antallet coronasmittede som er innlagt på sykehus steget til 54, det er høyeste antall siden 15. mai i år.

– Vi har hatt økende smittespredning i Norge siden august måned og vi har sett i andre land rundt oss at når det begynner å øke så vil vi få flere innleggelser på sykehus og et økt smittepress i samfunnet. Den siste uken nå har vi hatt en dobling i antall smittetilfeller og vi ønsker å være føre var og få snudd den trenden før problemene blir mer uhåndterlig, sier Nakstad.

VGs coronaoversikt: Se smitteutviklingen i din kommune her

– Stiger veldig raskt når smitten sprer seg

– Hvor bekymringsfull er en dobling?

– En dobling i seg selv er ikke spesielt bekymringsfull når det er fra et ganske lavt nivå, men det skal ikke mange ukene til med en dobling hver uke før situasjonen blir en helt annen. Det er det som er så dramatisk med denne sykdommen at når den første begynner å spre seg litt ukontrollert i et samfunn, så stiger det veldig raskt.

ANBEFALER INNSTRAMMINGER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Krister Sørbø, VG

– Føre var

Ifølge Nakstad er det fortsatt mest smittespredning blant de unge voksne, men prosentvis er økning størst blant de mellom 40 og 79 år.

– Hva tror du er grunnen til at vi endte her igjen? At vi ikke har klart å holde det ordentlig på avstand?

– Dette har vært en forventet utvikling som vi har sett i flere uker vil komme fordi vi nå lever veldig normale liv med mye kontakt med hverandre og et smittetall som har ligger rundt 1. Det vil si at pandemien ikke har hatt en nedadgående trend, men heller en svak oppadgående trend. Og da har vi visst at vi på et eller annet tidspunkt vil få en så kraftig stigning og så mange lokale smitteutbrudd at det vil gi en mer bekymringsfull situasjon, sier han.

– Det er for å være føre var at vi nå har anbefalt en rekke tiltak til regjeringen.

les også FHI: Kan få vaksiner som gjør at færre dør – men ikke stopper coronasmitten

Ifølge VGs coronaoversikt er det nå 32 kommuner i Norge som har stigende smittetrend, 147 kommune med flat smittetrend og 3 kommuner med synkende smittetrend. Blant kommunene med stigende trend finner vi mange av de største byene i landet: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Sarpsborg.

– Hva vil hjelpe mest nå?

– Det som vil hjelpe aller mest er at vi etterlever de grunnleggende reglene alle sammen. Det å holde oss hjemme når vi merker tegn til luftveissykdom og ved å holde god avstand til hverandre. I tillegg så er det er viktigere nå enn før at vi begrenser hvor mange mennesker vi faktisk er sammen med i sosiale sammenhenger i hverdagen vår.

Publisert: 26.10.20 kl. 11:33 Oppdatert: 26.10.20 kl. 15:00