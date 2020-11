VIL STRAMME INN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) på Stortinget. Foto: Line Møller, VG/Stian Lysberg Solum, NTB

Vil ha obligatorisk testing ved grensen

Aps Ingvild Kjerkol og Oslo-byrådsleder Raymond Johansen vil at alle som kommer fra røde land skal måtte teste seg før de slipper inn i landet.

– Vi må ha krav om testing ved grensen for alle som kommer fra røde land, med alternativ om at alle som reiser fra disse landene fremviser en negativ test før de reiser til Norge, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Regjeringen har varslet at det kommer strengere tiltak allerede denne uken - og helseminister Bent Høie (H) har sagt at internasjonal reisevirksomhet er et av områdene regjeringen ser på.

– Karanteneplikt ikke nok

I FHIs forrige ukesrapport, står det igjen at et økende antall smittes i utlandet, primært Polen. Informasjonen om importsmitte er ufullstendig og tallene kan være høyere, skriver FHI.

– Da pandemien kom i mars, kom den med fly fra skisteder. Da den blusset opp igjen mot slutten av sommeren, kom den også med fly fra hele Europa. Den kraftige økningen vi har sett i smitte den siste tiden har drevet frem av smitte fra andre europeiske land - det er det ingen tvil om. Og en del gjennom arbeidsinnvandring, sier Oslo-byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg vil ikke politisere pandemien, men akkurat i dette tilfellet er jeg uten tvil veldig opptatt av at vi innfører obligatorisk testing. For det har i lang tid vært ganske begrenset hva som faktisk har blitt gjort på flyplasser og grenseoverganger.

– Du sier du ikke vil politisere pandemien, men regjeringen har varslet nye tiltak denne uken. Hvorfor kommer dette nå?

– Vi har et betydelig ansvar i Oslo. Vi har importsmitte, og jeg har snakket om dette mye og lenge. Vi driver ikke i et vakuum her. Jeg har i ukesvis snakket om disse utfordringene, sier Raymond Johansen.

Forrige uke strammet regjeringen inn på karantenereglene - utenlandske arbeidstakere fra røde land, får ikke lenger unntak fra karanteneplikten.

– Karanteneplikten er viktig, men det er ikke nok. Testingen er frivillig ved ankomst til norske flyplasser og videre reise inn i landet har skjedd uten noen form for kontroll eller retningslinjer. Det betyr at opplegget for testing og karantene for arbeidsinnvandrere har vært høyst begrenset, og i stor grad overlatt til den enkelte bedrift

– Du mener man burde innført obligatorisk testing før?

– Ja, det mener jeg. For den kuren som mange går igjennom nå er såpass streng. Vi må se hvor vi kan tette lekkasjer, og det er ikke enkelt.

– Staten må gjøre det

Ingvild Kjerkol understreker at Ap vil at obligatorisk testing ikke kan overlates til flyplasskommunene eller grensekommunene.

– Staten må gjøre det, sier hun.

De vil også at teststasjonene ved grensene, som legges ned fordi få tester seg på veiene, skal opprettholdes.

– Vi troverdige bekymringsmeldinger fra kommunen for eksempel i Eidskog om at det vil være en svekkelse av deres beredskap. Sammen med karanteneplikt bør vi ha disse opp og stå, og det bør være obligatorisk å teste seg.

Høie: - Kommer med tiltak

– Vi kommer med sterke tiltak i morgen som handler nettopp om å hindre smitte fra folk som kommer reisende til Norge. Men hvilke tiltak må jeg nesten få lov til å komme tilbake til, sier Høie.

Til at Johansens sier at obligatorisk testing kunne kommet tidligere, svarer han at han er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre som tidligere har sagt at det bør være veldig høy terskel for å innføre obligatoriske helsetester.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Terje Bringedal

– Noe av utfordringen med obligatorisk testing er at det vil kreve tilstedeværelse på alle grenseovergangene Norge har, som er ganske mange. Det er relativt enkelt på flyplasser, men langs veiene betyr det mye og må veies opp mot at noe av utfordringen er å ha nok personell, sier Høie.

Han sier Helsedirektoratet anbefalte å ikke videreføre teststasjonene ved veiene fordi det var så få som testet positivt, men at det samtidig krevde store ressurser.

– Det er i motsetning til teststasjonene på flyplassen, som kan dimensjonere seg etter når flyene ankommer. Personellet ved teststasjonene er de samme som kommunene bruker til testing og sporing av egne innbyggere, så uansett hvem som betaler vil det måtte veies opp mot at noe av utfordringen er å ha nok personell.

