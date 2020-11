BYSTYREREPRESENTANT FRA STOVNER: Afshan Rafiq (H) mener at menighetene kan spille en viktig rolle i å få informasjon om smittevern og coronatiltak ut til innvandrermiljøer. Foto: Terje Bringedal

Mener coronainfoen til innvandrermiljøer svikter: − Kan risikere at mange liv går tapt

Nok en gang topper østkantbydelene coronastatistikken. Tallene viser at informasjonsarbeidet mot innvandrergrupper ikke er godt nok, mener Afshan Rafiq (H) fra Stovner.

Nå nettopp

Selv om det nå testes i langt større omfang enn i starten av pandemien er tallene på nye smittede og innlagte i Norge alarmerende.

Hovedstaden skiller seg ut. Her er det de to siste ukene registrert 1922 nye smittetilfeller.

Og vi ser den samme tendensen som tidligere i pandemien: Smittetallene er høyest i bydelene med høyest innvandrertetthet.

Bydel Stovner har i samme periode meldt om 453,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager

I bydelen Søndre Nordstrand er tallet 448 per 100.000

Bydel Alna har registrert 421,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere

Til sammenligning har bydelen med lavest smittetrykk, Ullern, 98,4 tilfeller per 100.000 byggere.

Også FHIs nasjonale tall peker i samme retning. Forrige uke utgjorde utenlandsfødte 37 prosent av alle nye tilfeller. Blant alle coronapasienter har 54 prosent et annet fødeland enn Norge.

Bystyrerepresentant Afshan Rafiq (H) er selv fra Stovner og kjenner godt til miljøene der smitteøkningen er høy.

– En ting er språket; mange med innvandrerbakgrunn forstår ikke helt hva som er gjeldende regler til enhver tid. De følger ikke med i norske medier og er ikke på de samme arenaene hvor det gis viktig informasjon om smittevern, sier hun.

Her kommer de smittede med annet fødeland fra 1327 av de 3630 registrerte coronasmittede personene i uke 45 har annet fødeland enn Norge. Polen: 236 tilfeller

Somalia: 199 tilfeller

Pakistan: 94 tilfeller

Irak: 56 tilfeller

Eritrea: 49 tilfeller

Afghanistan: 47 tilfeller

Sverige: 36 tilfeller

Litauen: 33 tilfeller

Kongo: 29 tilfeller

Syria: 28 tilfeller

Tyrkia: 27 tilfeller

Iran: 25 tilfeller Opplysninger om fødeland mangler foreløpig for 261 tilfeller meldt i uke 45. KILDE: FHIs ukerapport Vis mer

– En kjempeutfordring

– Både lokale og nasjonale myndigheter sier at de samarbeider med såkalte «hjelpere» som bidrar med å spre informasjon ut i miljøene?

– Det har blitt gjort en del arbeid, men ikke nok. Reglene endrer seg fra dag til dag, det er en kjempeutfordring. Vi kan ikke overlate en del av informasjonsarbeidet til tilfeldige organisasjoner og personer, såkalte «hjelpere». Jeg etterlyser et mer systematisk og treffsikkert informasjonsopplegg fra helsemyndighetene, sier Rafiq.

– Vi kan etter hvert risikere at mange liv går tapt, og da har vi kanskje sviktet på det grunnleggende; nemlig at folk får klar og tydelig informasjon.

Byrådsleder Raymond Johansen avviser at Oslo kommune overlater informasjon om smittevernregler til de såkalte «hjelperne».

– Vi skreddersyr informasjon til ulike deler av befolkningen, og bruker ulike plattformer, kanaler og personer for å sikre at informasjonen treffer best mulig, sier han i et skriftlig svar til VG.

Les resten av svaret hans, og svaret til Helsedirektoratet, lenger nede i saken.

MINNER OM SMITTEVERN: Personer som besøker kjøpesenteret i bydel Stovner blir minnet på at man bør bruke munnbind. Foto: Terje Bringedal

Føler på coronaskam

Under smitteutbruddet i Moss i oktober opplevde kommunen at enkelte løy til smittesporingsteamet om hvor de hadde vært og hvem de hadde vært i kontakt med.

Rafiq mener det er et problem også i Oslo, og kanskje særlig i østkantbydelene. Hun beskriver samtidig stor skam knyttet til det å bli smittet, noe som medfører at man holder det for seg selv.

– Folk er også redde for å bli bøtelagt fordi man ikke har fulgt reglene. Spesielt unge mennesker som har vært på fest der det har blitt smittetilfeller. De vet at de egentlig ikke burde ha vært der, og da er det ikke lett å fortelle sannheten, sier hun og tilføyer:

– Det er utrolig viktig at alle tar ansvar og ikke minst er åpne og ærlige når de blir smittet eller kontaktet i forbindelse med et utbrudd, slik at smitten kan kartlegges og beregnes raskt.

Rafiq tror også at levestilen i innvandrermiljøer har betydning for smittespredningen. Folk bor tettere og mange bor med storfamilien.

– Så det er jo en utfordring i seg selv. Man har familier der barn på skole farter inn og ut av huset, folk som jobber og eldre i hjemmet.

les også Smitteutbrudd etter bryllupsfester: - Vi har fulgt reglene til punkt og prikke

EKSTRA PÅPASSELIG: Hysnija Osmanaj (t.h) leser VG hver morgen for å se om det er noe nytt om pandemien som hun bør vite om. Hun er på grunn av sykdom ekstra påpasselig. Foto: Terje Bringedal

Byrådslederen: Helt nødvendig med frivillige organisasjoner

Byrådsleder Raymond Johansen forklarer hva kommunen gjorde da de observerte økt smitte i den somaliske befolkningen:

– Vi brukte personer og organisasjoner som har tillit i denne delen av befolkningen til å informere om smittevernreglene. Vi gjennomførte også tradisjonelle informasjonstiltak fra kommunen. Blant somaliere har det skjedd en stor forbedring. Per i dag er dette gruppen som ligger lavest på smittestatistikken, basert på landbakgrunn, sier han.

Johansen mener det er helt nødvendig at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner og personer folk normalt lytter til.

– Det er ikke tilstrekkelig bare at kommunen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet informerer. Ofte kan det være mer virkningsfullt at en organisasjon du deltar aktivt i informerer, enn at myndighetene alene gjør det.

Han advarer mot å gjøre smitten på østkanten til et «innvandrerproblem», og peker på at ulike grupperinger gjennom pandemien har blitt tildelt skyld for smitte av viruset.

– Det har vært innvandrere, studenter, alpeturister, harryhandlere og arbeidsinnvandrere. Men det er ikke en bestemt gruppe som har skyld i dette. Vi er alle like uskyldige og skyldige, og det eneste viktige er at vi gjør det vi kan for å hindre spredning av smitte.

les også Lange køer når flere tusen skal opp til privatisteksamen: – For dårlig smittevern

Etterlyser flere fagfolk med minoritetsbakgrunn

Tidligere denne uken kunngjorde regjeringen at de ønsker å gi ytterligere 20 millioner kroner til informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen.

Helt nødvendig, mener Rafiq:

– Pandemien har vist oss hvor uheldig det er at det er en del som lever isolert i det norske samfunnet, som det er krevende å nå ut til i krisesituasjoner. Så det er bra at man begynner å jobbe mer målrettet mot dem det gjelder.

Samtidig, understreker hun, mangler mange av innvandrerorganisasjonene erfaring med formidling av informasjon i en pandemikrise.

– Det må være et sentralt informasjonsformidlingskurs, slik at man klarer å oppdatere alle organisasjonene med hvilken informasjon som skal ut. I tillegg må helsemyndighetene inkludere flere fagfolk med minoritetsbakgrunn i arbeidet mot covid-19.

DELER UT GRATIS MUNNBIND: Vivian Abbi Johnsen (t.h) leder flere team på Stovner Senter, som står ved alle senterets dører og spriter hendene til kundene og deler ut gratis munnbind. Dette er helt nytt og de lønner ungdom over 18 for å betjene dette hele dagen. Foto: Terje Bringedal

Helsedirektoratet: – Kan helt sikkert gjøres mer

Helsedirektoratet sier at de gjør mye for å nå ut til innvandrermiljøene:

Oversetter og tilpasser smittevernråd, pressekonferanser, filmer, plakater og annet informasjonsmateriell

Sprer det i miljøene ved hjelp av blant annet målrettet annonsering i sosiale medier og samarbeid med radiostasjoner, nettsider og andre medier drevet av innvandrermiljøer

– Vi er i løpende dialog med innvandrerorganisasjoner om hva slags tiltak som er nødvendige og hvordan det er best å implementere dem. Vi samarbeider også med helsepersonell med innvandrerbakgrunn.

– Men det kan helt sikkert gjøres mer, sier avdelingsdirektør ved Avdeling levekår i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver.

Han tilføyer at de er helt avhengig av personer og organisasjoner i miljøene for å få informasjon ut. Samtidig er direktoratet enige i at kvalitetssikring kan være en utfordring.

– Målet må være å forene den kulturelle og språklige kunnskapen frivillige og organisasjoner har, med nasjonale og lokale myndigheters kompetanse på smittevern, helsehjelp og psykososial oppfølging. Vi er lydhøre for gode forslag om hvordan dette kan gjøres, og tar med oss forslaget om informasjonsformidlingskurs.

Publisert: 13.11.20 kl. 19:45