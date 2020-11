FUNNET DØD: Politiet mener kvinnen i 70-årene som ble funnet i blokken i Drammen, er drept. Avdødes pårørende er varslet om dødsfallet. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Politiet: Drapssiktet kvinne utløste brannalarmen

Natt til torsdag ble brannalarmen utløst i blokken i Drammen. Noen timer senere ble en kvinne i 70-årene funnet død.

Det var hjemmesykepleien som fant avdøde torsdag formiddag. Funn på stedet gjør at politiet mener de står overfor et drap.

En kvinne i 30-årene er siktet i saken. Hun har ikke tatt stilling til drapssiktelsen.







– Min klient er ikke i stand til å forklare seg, så det blir ikke noe avhør av henne før tidligst fredag. Ut over synes jeg det ikke er riktig av meg å uttale meg mer om saken nå, sier forsvarer Andre Wisløff til VG.

Brannalarmen gikk i natt

Natt til torsdag reagerte flere naboer på bråk og uro i blokken, som ligger et par kilometer utenfor sentrum av Drammen.

Det skal også ha blitt gjort observasjoner av knuste gjenstander og en ukjent kvinne på et fellesareal.

En gang mellom klokken 02 og 03 gikk brannalarmen i blokken. Flere naboer forteller at de ble vekket av den og at brannvesenet rykket ut.

Brannvesenet ønsker ikke å kommentere utrykningen, men viser til politiet.

Tidligere domfelt

– Vi mener drapssiktede har vært der natt til torsdag. Hun har utløst brannalarmen og begått skadeverk. Hun ble først siktet for disse forholdene, deretter var videre ting i etterforskningen som gjorde at vi utvidet siktelsen til å gjelde drap, sier politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen til VG.

Kvinnen i 30-årene er godt kjent for politiet. Hun skal tilhøre et rusmiljø og er tidligere domfelt for rusrelatert kriminalitet.

Blant annet er hun domfelt for å ha forfalsket resepter og for besittelse og oppbevaring av narkotika.

AVHØRER VITNER: Politiet har avhørt en rekke naboer i blokken. Flere av dem opplyser til VG at de reagerte på bråk og uro natt til torsdag. Foto: Terje Bendiksby

Folkeregistrert i blokken

Drapssiktede ble pågrepet i hjemmet sitt, en kommunalbolig, et par timer etter at kvinnen i 70-årene ble funnet død.

Boligen ligger om lag en kilometer unna åstedet.

Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom drapssiktede og offeret, ifølge politiet. Drapssiktede har imidlertid i en periode hatt folkeregistrert adresse i blokken hvor avdøde ble funnet.

Naboer forteller til VG at drapssiktede også har bodd der.

– Drapssiktede har hatt en tilknytning til blokken, om hun faktisk har bodd der er noe vi må etterforske videre, sier etterforskningsleder Jan-Henrik Håkestad til VG.

