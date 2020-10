MINISTER FOR KOMMUNENE: Nikolai Astrup (H) er kommunal- og moderniseringsminister, og har ansvar for både kommuner og fylkeskommuner. Foto: Krister Sørbø, VG

Opplysninger til VG: Pressekonferanse om corona-kroner til kommuner

Kommunene har selv anslått behovet for ekstra corona-kompensasjon til rundt ni milliarder kroner. I dag vil regjeringen trolig snakke om den nye ordningen på en pressekonferanse.

Nå nettopp

Corona-kompensasjon for skoler, helsetjenester, eldreomsorg og andre kommunale og fylkeskommunale tiltak blir tema for regjeringens pressekonferanse klokken 14 torsdag, ifølge opplysninger fra kilder i regjeringssystemet.

les også Myndighetene støtter Kurt Nilsens juleturné med over 13 millioner

Med seg i kofferten har kommunalminister Nikolai Astrup en omforent ekstraregning fra kommunesektoren på 8,8 milliarder kroner. Det er kommunenes interesseorganisasjon KS sitt innspill til den statlig nedsatte gruppen som har oppsummert corona-merkostnadene i kommunesektoren.

les også 19 sykehusansatte i karantene etter pasientsmitte

KREVER FULL DEKNING: Torstein Tvedt Solberg (Ap) krever at regjeringen stiller opp med hver krone som kommunene krever i kompenserte ekstrakostnader og inntektsbortfall. Foto: Frode Hansen, VG

les også Ny studie: Kvinner rammes hardest av langvarig covid-19

Den største enkelt-utgiftsposten er ikke overraskende helse- og omsorgssektoren, som er oppført med 4,7 milliarder kroner. Skole-, SFO og barnehagesektoren står oppført med en ekstraregning på 2,3 milliarder.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i Stortingets utdanningskomité tar det for gitt at Nikolai Astrup og regjeringen kompenserer merutgiftene ett hundre prosent.

Han peker på coronakutt i skoler, barnehager og helse- og omsorgstjenester over hele landet.

– De som har tatt de tyngste løftene under krisen, blir straffet med stramme budsjetter og kutt. Det er helt uholdbart, og når regnestykket nå er klart, må det bli slutt på utsettelser, og regjeringen må legge pengene på bordet med det samme. Lovnaden er at alle ekstrautgifter skal dekkes, så kravet fra KS må innfris 100 prosent, krever Tvedt Solberg.

les også Hvorfor må min far dø alene?

Totalt er summen på merkostnader og inntektsbortfall for kommunene på 17,5 milliarder kroner, men samtidig har kommunesektoren hatt redusert arbeidsgiveravgift og redusert lønns- og prisvekst – på til sammen 8,7 milliarder, viser KS sine beregninger.

les også Lærer-Handal: Skoler overses i nye smittevernregler

Ettersom tallene er basert på regnskapstall frem til september i år, har KS i beregningene ikke fanget opp de siste ukenes konsekvenser av covid-19-pandemien. Dermed kan det totale behovet for kompensasjon fra kommunesektoren bli enda større, bekrefter KS-direktør Helge Eide overfor VG.

Høyere smittetrykk

– Smittetrykket er nå klart høyere enn da anslaget på utgifter for tredje tertial ble gitt. Regnestykket er basert på regnskapstall for perioden mars-august samt kommunenes eget anslag på merutgifter og mindreinntekter i de siste fire månedene i år – gitt til oss på et tidspunkt da smittetrykket var klart lavere enn nå, skriver Eide i en e-post til VG.

I tillegg til kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), deltar også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på dagens pressekonferanse klokken 14.

Publisert: 29.10.20 kl. 12:11

Les også