Høie advarer mot denne grafen

Under regjeringens pressekonferanse mandag viser helseminister Bent Høie (H) til at Norge akkurat nå er på samme sted som Belgia var for syv uker siden, da smitten i landet for alvor skjøt fart.

Belgia har de siste 14 dagene registrert 1600 smittede per 100.000 innbyggere.

– 160 mennesker dør hver eneste dag. Sykehusene er nærme kollaps. Leger og sykepleiere blir bedt om å gå på jobb selv om de er smittet. Alt dette har skjedd på syv uker, sier Høie.

– Det kan skje mye på syv uker, men vi kan ikke la dette skje, tilføyer han.

Belgia er i dag blant landene med aller høyest smittetrykk i Europa, mens Norge fremdeles er blant landene med lavest smittetrykk.

– Det er ikke en progonose for Norge, det er en fortelling om det vi må unngå. Det viser hva som kan skje hvis vi mister kontroll og hvor mye som kan skje på syv uker. Og om syv uker så er det jul, sier Høie.

Mange innvandrere smittet

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier på regjeringens pressekonferanse at norske middelaldrende menn var overrepresentert i coronastatistikken tidlig i pandemien.

– Tall fra høsten viser at noen innvandrergrupper som utgjør en høy andel av de covid-19-smittede, sier han.

FHIs forrige ukesrapport viser at 34 prosent av de smittede som FHI vet hvor ble født, ble født i utlandet. Det er basert på smittetallene siden pandemiens start.

Innvandrere med begrensede norskkunnskaper utgjør en sårbar gruppe. Derfor mener Guldvog det er viktig at sykehusene og kommunene tilrettelegger med god informasjon.

– Ingen har personlig skyld i smittespredningen, men alle har et ansvar for å bidra til økt smittevern ved å følge råd og regler, sier helsedirektøren.

15 på respirator

Mandag var 97 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus. Det var én mer enn dagen før.

15 av pasientene får respiratorbehandling, og det er høyeste antall siden 13. mai i år.

77 av coronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Helse sør-øst, åtte er innlagt i Helse vest, åtte er innlagt i Helse Midt-Norge og fire er innlagt i Helse Nord.

Høie og justisminister Monica Mæland (H) orienterer om coronasituasjonen klokken 13 mandag. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet er også til stede på pressekonferansen.

Publisert: 09.11.20 kl. 13:13 Oppdatert: 09.11.20 kl. 13:30