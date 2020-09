Foto: Marit Hommedal

FHI: Må planlegge for en ny nasjonal bølge

I en fersk rapport skriver FHI at risikoen for et nasjonalt utbrudd fortsatt er lav, men sier vi må planlegge for ny bølge i vinter.

FHI understreker at de foreløpig ikke ser tegn til en nasjonal oppblussing. Mens risikoen for et nytt nasjonalt utbrudd som i mars vurderes som lav, mener de risikoen er høy for flere lokale utbrudd.

– Vi må også planlegge for en ny, nasjonal bølge, selv om målet er at vi skal unngå denne ved å følge strategien slik den nå foreligger. Hvis den skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, skriver FHI i rapporten.

Statsminister Erna Solberg lanserte i går flere tiltak som kan innføres hvis det kommer en ny nasjonal bølge.

FHI påpeker i rapporten at de er mest bekymret for situasjonen i Bergen og Oslo. Og at det hører med til bildet at det testes mer nå enn før.

– Spredningen blant unge voksne kan sette i gang ytterligere spredning i disse miljøene, og smitteoppsporingen er vanskelig, skriver FHI.

– Vi er redd for at epidemien i disse byene skal stabilisere seg på et høyere nivå i stedet for å gå ned, skriver FHI i rapporten.

