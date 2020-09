UENIGHET: Påtalemyndigheten mener trusseltiltalte Laila Bertheussen selv startet brannen i familiens søppeldunk. Bertheussen nekter. Foto: POLITIET

Laila Bertheussen om trusselbrev: – Jeg ble skjelven

OSLO TINGRETT (VG) Trusseltiltalte Laila Bertheussen (55) forteller at hun ble skjelven da en ung jente banket på døren. Så ropte datteren at søppeldunken brant.

Torsdag 17. januar 2019: Kort tid etter klokken 13.45 banket en ung jente på døren til Laila Bertheussen på Røa i Oslo.

– Jeg ser på kameraet at det er en liten jente som står der. Jeg ber datteren min åpne. Da ropes det inn at det brenner i søppeldunken, forklarer Bertheussen i Oslo tingrett onsdag.

Ifølge den 55 år gamle kvinnen hadde hun kommet hjem fra et seminar om det omstridte teaterstykket «Ways of seeing» en drøy halvtime før brannen ble oppdaget av den unge jenta. På vei inn i huset skal hun ha tatt med seg posten og lagt den på en kiste i gangen.

Inne i huset var begge døtrene hjemme, samt kjæresten til en av dem.

– Da vi kom ut sto en liten traktor eller brøyter der. Det var en fyr som sa han brøytet litt lenger nede i veien. Han hadde dratt søppeldunken opp i en snøhaug. Jeg tror han hadde veltet den, forklarer Bertheussen.

Påtalemyndigheten mener 55-åringen selv startet brannen i søppeldunken, etter at hun hadde hentet posten. Ifølge tiltalen brukte hun rødsprit og åpen ild for å tenne på dunken.

Bertheussen nekter straffskyld.

NEKTER STRAFFSKYLD: Laila Bertheussen (55) bestrider alle anklager om trusler mot demokratiet. 55-åringen risikerer flere år i fengsel om hun blir domfelt. Foto: Tegning: ANE HEM

Nødsamtaler

Samboeren til Bertheussen, daværende justisminister Tor Mikkel Wara, var på et politisk møte på Gardermoen denne vinterdagen.

Om lag ti minutter etter at brannen ble oppdaget, ringte Bertheussen til politiets 112-nummer og forklarte seg om hva som nettopp hadde skjedd utenfor huset.

I samtalen fikk hun beskjed om å ringe politiets hovednummer, siden brannen var slukket.

Begge disse samtalen ble spilt av i retten onsdag. I den siste politisamtalen ble Bertheussen opplyst om at en patrulje var på vei til adressen deres.

Trusselbrev

Etter nødsamtalene med politiet gikk Bertheussen og hentet posten som lå på kisten i gangen, forklarer hun i retten.

– Det så ut som om det kunne være en festinvitasjon eller bryllupsinvitasjon. Da så jeg dette brevet med trekk anmeldelsen. Jeg ble veldig skjelven da, forklarer hun i retten.

I brevet sto det følgende:

«Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», med bokstaver som var klippet ut fra aviser.

I samme forsendelse lå de også vedlagt en hyssingstump.

I sin innledende forklaring i retten forrige uke forklarte Bertheussen seg om reaksjonen sin etter å ha mottatt dette brevet:

«Jeg ble veldig skjelven. Det renner tårer, men jeg tar meg fort inn igjen», sa hun da.

– Kan du fortelle mer om dette? spør statsadvokaten.

– Jeg får sånne panikkanfall, men de går fort over. Jeg har mange års trening. Jeg syntes det var veldig enkelt, svarer Bertheussen.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen selv har skrevet brevet og setter det i sammenheng med hennes irritasjon over teaterstykket «Ways of seeing» og at hun hadde anmeldt flere personer som var involvert i stykket.

Anmeldelsen var inngitt til Oslo politidistrikt og gjaldt blant annet hensynsløs atferd.

Da søppeldunken brant, så var anmeldelsen henlagt.

I politiavhør har Bertheussen forklart at hun ble «superforbannet» over henleggelsen. I retten mener 55-åringen at hun var mer «irritert».

BREVET: Her er trusselbrevet som Laila Bertheussen hevder en eller flere ukjente gjerningspersoner står bak. Påtalemyndigheten mener hun har laget det selv. Foto: POLITIET

Ny lekkasje til media

Kort tid etter at Bertheussen varslet politiet om brannen i søppeldunken, var hun også kontakt med en journalist. Bertheussen sendte et bilde hun selv hadde tatt av dunken, samt beskrivelser av innholdet i trusselbrevet.

– Kjenner du igjen bildet? spør statsadvokat Marit Formo.

– Jeg kjenner det ikke igjen, men det virker som det er jeg som har tatt det bildet der. Det ser sånn ut, svarer Bertheussen.

Aktoratet dokumenterte deretter dialogen med journalisten på Messenger og oversendelsen av bildene.

Statsadvokaten viste deretter til politiavhøret hvor Bertheussen forklarte seg om en sterk reaksjon etter hendelsen.

– Men vi ser at du er raskt ute i denne gruppen. Har du en kommentar til det? spør statsadvokaten.

– Anfallene mine går fort over, og denne gruppen er en ventil, svarer Bertheussen.

– Dette er andre hendelse, også denne gangen er det du som sørger for at det skal ut?

– Ja, jeg vil ha oppmerksomhet på det, men jeg vil ikke ut i media selv, svarer hun.

– Hvorfor?

– Jeg syntes jo det var ille.

– Tenker du at det var viktig å få ut informasjon om «Ways of seeing»?

– Jeg tenker at jeg ikke ønsker oppmerksomhet på meg, svarer hun.

– Er det viktigere enn at politiet skal finne gjerningspersonene?

– Jeg klarer ikke å se at det er noen motsetninger.

Statsadvokaten ba deretter Bertheussen forklare seg om hvorfor hun ikke lot politiet arbeide i fred, siden dette var den andre trusselepisoden mot boligen på en drøy måned.

– Pressen sto på eiendommen. Pressen ville ha fått det før eller siden, svarer Bertheussen.

Publisert: 16.09.20 kl. 09:39 Oppdatert: 16.09.20 kl. 10:14

