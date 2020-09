REDDET: Disse geitene mener de franske politimennene at skulle dø på det ulovlige slakteriet. De rykket derfor inn for å redde dem ut. Foto: Gendarmerie de la Seine-et-Marne

Fransk politi reddet 52 dyr fra ulovlig slakteri

Politiet oppdaget dyrene i et varehus nordøst for Paris forrige lørdag.

Torsdag gikk de til storaksjon mot slakteriet i kommunen Jouarre. Det de fant var:

– Tallrike lovbrudd knyttet til skjult aktivitet, folkehelse og dyrevelferd, skriver gendarmeriet i Seine-et-Marne på Facebook.

De opplyser at de fant sauer, geiter og vaktler – totalt 52 dyr. Flere av dyrene var sperret inne i et varehus på området, som også hadde en mølle og flere gamle gårdsbygninger, ifølge Le Parisien. De mener at stedet er var et skjult og ulovlig slakteri.

– Enkelte var skadet eller neglisjert, skriver gendarmeriet (som altså er Frankrikes militært organiserte politikorps).

Jouarre-ordfører Fabien Vallée sier til Le Parisien at avsløringen var en skikkelig kalddusj.

– En enorm overraskelse. Selvfølgelig hadde jeg aldri hørt om denne skjulte slakteriaktiviteten, sier ordføreren.

– Jeg kjenner eierne og har aldri før hatt noe problem med dem. Så det er veldig overraskende, sier Vallée.

Le Parisien oppgir at eierne blir straffeforfulgt for ulovlig dyrehold og dyremishandling. Det oppgis ikke om eierne har fått oppnevnt forsvarer og hvordan de eventuelt stiller seg til anklagene.

Om dyrenes fremtid skriver politiet:

– Deres nye liv starter nå på landet!

Publisert: 25.09.20 kl. 20:04

