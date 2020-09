DØMT FOR ÆRESDRAP: To menn er i Asker og Bærum tingrett dømt til syv års fengsel for forsøk på æresdrap. Dommen er enstemmig. Foto: Robert S. Eik

Far og sønn dømt for forsøk på æresdrap

En far og hans sønn, begge bosatt i Asker, er dømt til syv års fengsel for forsøk på æresdrap i mai i fjor. Ifølge dommen var motivet bak drapsforsøket at datteren hadde valgt feil ektemann.

Faren i 60-årene og sønnen i 30- årene ble enstemmig dømt da saken i august var til behandling i Asker og Bærum tingrett.

Far og sønn skal ifølge dommen ha begått handlingen fordi datteren hadde valgt feil ektemann. Ekteparet hadde samme dag som hendelsen fant sted, reist ut av landet. Fornærmede var ektemannens bror.

Tirsdag kveld 7. mai 2019 ringer de to mennene på døren til fornærmede. Han skjønner raskt at det gjelder hans bror som har giftet seg med de to mennenes datter og søster, heter det i dommen.

Mennene skal ha møtt fornærmede utenfor hovedinngangen, og gått til angrep med kniv og elektrosjokkvåpen.

«Retten finner det ut fra dette bevist utover enhver rimelig tvil at det objektivt er en situasjon hvor en hovedmann forsøker å drepe en annen med hjelp av en medvirker», står det i dommen.

Mennene dømmes også til å betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner.

Hjelp av naboer

Forsøket mislyktes idet fornærmede klarte å yte motstand, blant annet ved å benytte hendene sine til å beskytte seg mot kniven, i tillegg til at han fikk hjelp fra naboer. Mannens kone skal etter hvert ha ropt at hun ringte politiet, og de to mennene skal da ha stukket av.

Mannen ble påført stikkskade i venstre overarm og skjæreskader på venstre hånd, som medførte sykehusinnleggelse og operasjon av venstre hånd, står det videre i dommen.

Retten finner det sikkert at stikkene til dels er rettet mot mageregionen. At fornærmede kommer unna med kun et treff i armen, skyldes at han beskytter seg med armene, ellers ville han helt sikkert vært påført stikk i områder hvor det er vitale organer, heter det i dommen.

– Han er fornøyd med dommen, at resultatet ble som det ble og at han har blitt trodd, sier mannens bistandsadvokat Rune Selbo til VG.

Vil anke

I en lengre meldingsutveksling i november 2018 mellom den dømte faren og datterens ektemann, diskuterer de forholdet og det at faren ikke godtar ektemannen.

«Det du driver med reflekterer det hatet du har på hjertet, ved å hindre din datter i å oppfylle hennes ønske», skriver blant annet ektemannen i en melding.

Farens forsvarer Ann Helen Aarø sier at mannen ikke aksepterer dommen, og at han vil anke.

– Hans utgangspunkt er at dommen er feil, og at han ikke forstår at han er dømt, sier Aarø.

Sønnen vil også anke dommen.

– Han er veldig overrasket over resultatet, og tok dommen veldig tungt. Han var sikker på at retten skulle dømme i hans favør, sier forsvarer Daniel Storrvik.

Bistandsadvokat Selbo sier at fornærmede nå lever som normalt, men setter pris på at retten har beskyttet ham med kontaktforbud uten tidsbegrensing.

Publisert: 09.09.20 kl. 23:02

