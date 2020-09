REDD DEN NYE KRISEPAKKEN IKKE HJELPER: Resepsjonist Anne-Lise Tollefsen ved Atlantic Hotel i Sandefjord forteller om fortvilelse og frykt foran høsten og vinteren. Foto: Terje Bringedal, VG

Ble permittert i vår: - Frykter det verste

SANDEFJORD (VG) Anne-Lise Tollefsen var permittert i tre måneder i vår. - Det var et mareritt. Jeg håper inderlig å slippe en gang til, men når jeg ser så få hotellgjester vi har, frykter jeg det verste, sier hun.

For den brutale sannheten skjuler seg på dataskjermen foran hotellresepsjonisten ved ærverdige Atlantic Hotel i Sandefjord:

Hotellet har 112 rom.

– I dag er 20 rom belagt. Det er jo under 20 prosent belegg, sier Tollefsen.

Hun var permittert fra mars til 19. juni.

– Jeg frykter derfor det verste, må håper vi slipper å stenge ned i høst og vinter. Det var et mareritt å bli permittert - å ikke ha en jobb å gå til; å ikke få jobbe tett på kolleger, treffe alle gjestene og bidra til at hotellet vårt går godt, sier hun bak munnbindet i resepsjonen.

Hun beskriver det rekordmange nordmenn har fått oppleve og trues igjen av i høst.

– Å ikke få jobbe, er definitivt verst. Vi stortrives her og vil bare jobbe.

Økonomisk er en annen side.

– Jeg er eneforsørger og gikk ned til rundt 80 prosent lønn. Det er heller ikke noe gøy og det er trist å tenke på at du ikke opptjener feriepenger i permitteringsperioden; det blir ikke mye ferie å glede seg til neste sommer.

fullskjerm neste MUNNBIND-SLIT: Resepsjonist Anne-Lise Tollefsen og kjøkkensjef Michelle Harnes tar en prat i den veldig maritimt inspirerte restauranten ved hotellet. - Det er tøft å jobbe med munnbind en hel dag, sier Tollefsen.

VG reiste mandag til Clarion Collection Hotel Atlantic i Sandefjord, for å teste ut hvor stort plasterlapp regjeringen mandag egentlig satte på krisen landets hoteller, restauranter og andre reiselivsbedrifter er rammet av:

Regjeringen la over en milliard på bordet - tiltak som i stor grad viderefører tiltakene som ble satt inn da corona-epidemien lammet reiselivet i Norge i mars.

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv var positiv. Hun varslet at det ikke vil stanse nye konkurser og nye permitteringer, men at de vil gi de fleste bedriftene nok tilskudd til at de kan unngå å måtte legge ned driften.

– Det håper inderlig vi også, men realiteten her ute er tøff. Det gjør virkelig vondt, men uten bedriftenes julebord og seminarer fremover, så må vi nok permittere flere, sier Kari-Ann Noren, hotellsjefen på Atlantic.

Hun lover en ting:

– Jeg er sykt optimistisk av natur og skal gjøre alt som står i min makt for at vi slipper å stenge ned igjen. Dette hotellet skal leve videre, men om vi greier å holde de som nå er i jobb unna nye permitteringer, er jeg veldig usikker på.

FORKJØLET: Hotellsjef Kari-Ann Noren tar imot VG på terrassen utenfor huset sitt. Foto: Terje Bringedal, VG

Hun sier bøkene hennes forteller sitt klare språk.

– Pakken regjeringen kom med er flott, men demmer ikke opp for halvert omsetning.

– Er det situasjonen for dere i høst?

– Det er i år, sammenliknet med 2019. Nå i september er belegget på 40 prosent, mot 80 i fjor. I helgene går det ganske bra; forrige helg hadde vi bryllup og 90 prosent belegg, men midt i uken er det få gjester, sier hotellsjefen.

– Det er to ting jeg reagerer på

Vi besøker henne på hennes hjemmekontor. Solkysten i Vestfold leverer fortsatt sommer-temperaturer og hun tar imot på terrassen.

– Jeg er litt forkjølet og da har jeg ingenting på jobben å gjøre, sier hun på nordlandsdialekt.

Hun trekker frem to hovedproblemer.

– Det er bra at regjeringen i stor grad viderefører ordningene, men det er to ting jeg reagerer på:

– Det ene er at det hadde vært mye bedre om de kunne gitt lønnskompensasjon i stedet: Det hadde gjort det lettere å holde våre ansatte på jobben.

– Det andre er at tidshorisonten: De sier ordningene skal vare frem til nyttår. Alle vet at dette også kommer til å vare både vinter og vår. For oss som skal planlegge og som må vurdere permitteringer og om vi skal forsøke å drive gjennom høst og vinter, er det avgjørende å vite om ordningene også vil gjelde for første halvår 2021.

– Aldri sett maken til

Hotellet har 18 fast ansatte. De har opplevd en berg og dalbane i 2020, som akkurat nå er på vei ned mot bunnen igjen.

– 12. mars ga bråstopp og vi måtte permitterte og stenge ned. Vi holdt stengt til 19. juni. Jeg har aldri opplevd noe så frustrerende. Jeg var alene på hotellet i månedsvis, sier hotellsjefen.

– Så opplevde vi en opptur vi aldri har sett maken til noen uker i sommer - utfordringen var å få nok folk. Hele hotellet var stappfullt i hele juli og alt så topp ut.

Men som det meste annet i livet; lykken varer ikke evig:

– Den nye smittebølgen har truffet oss kraftig, selv om vi ikke har så mange konferanser som de store hotellene. Men når vi nå går mot oktober og vi ser forsiktigheten, vil det få konsekvenser: Mange av bedriftsjulebordene som er så viktige før jul, ryker nok.

– Bare meg selv å krangle med

Hun har et lite håp.

– Når folk ikke får reise utenlands, så kan det bli litt mer aktivitet her hjemme. Vi nordmenn liker jo å reise og kose oss. Vi ser det i helgene, så vi håper det bidrar.

På hotellet har kjøkkensjef Michelle Harnes kommet på kveldsvakt.

– Jeg har ingen å sjefe over og bare meg selv å krangle med her på kjøkkenet i kveld, ler hun bak munnbindet.

Hotellet serverer for tiden ikke full middag i restauranten, men varm suppe og en varm rett hver kveld, samt to salater.

– Når det er så få gjester som nå, da blir det en stille kveld. Det er veldig trist. Jeg synes det var fælt å gå permittert i tre måneder i vår og håper inderlig at vi klarer å holde driften i gang i høst og vinter.

ALENE PÅ KJØKKENET: Kjøkkensjef Michelle Harnes gjør klar kveldens middag ved hotellet. Foto: Terje Bringedal, VG

I følge NHO Reiseliv er det 110 000 ansatte i reiselivet i Norge - 175 000 inkludert fly og annen transport, hvor svært mange bærer på den angsten som Michelle Harnes formidler fra kjøkkenet i Sandefjord.

Mandag ble det kjent at tiltakene Stortinget har vedtatt og satt inn i arbeidet med å holde bedriftene i Norge i gang, er blitt mye rimeligere enn beregnet:

Regjeringen planlegger å bruke 43 milliarder kroner mindre i kontantstøtte til bedriftene neste år.

Atlantic-direktøren har et klart budskap til regjeringen og Stortinget.

– Vi kjemper for å holde folk i jobb og kompetansen i bedriftene - for å være konkurransekraftige på andre siden av krisen. Da er det ekstremt viktig å bruke offentlige penger på å få en så viktig sektor for Norge over kneika, sier hotelldirektør Kari-Ann Noren.

Publisert: 21.09.20 kl. 22:23