Erna Solberg håper vaksinering kan starte tidlig i 2021

For første gang kommer regjeringen med et tidsanslag for når vaksinering kan starte i Norge.

-- Det er håp om at myndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr forhåpentligvis at vi kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sier statsminister Erna Solberg.

Det europeiske legemiddelkontoret anslo i forrige uke at to coronavaksiner kanskje kan godkjennes allerede i 2020: Pfizer / BioNtech og Moderna. Det er hvis de faktisk viser seg å være effektive mot corona - og ikke minst trygge. Selskapene har rapportert at har allerede rapportert at vaksinene deres er mer enn 90 prosent effektive i kliniske tester.

– Dette er positive tall. Og det er kanskje lurt å ha noe å sammenligne med. Hvis vi sammenligner med effekt med influensavaksinen, så beskytter den 60 prosent, sier Solberg.

Norge er med i et europeisk samarbeid, så godkjenninger av vaksiner gjøres i EU-systemet. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å godkjenne vedtak om godkjenning av en vaksinekandidat fra EU-kommisjonen innen 30 dager. Og da er vaksinen godkjent for bruk i Norge. Da er neste steg at helsemyndighetene må avgjøre om de faktisk skal bruke den – og starte vaksinering av befolkningen.

Når vaksinene kommer skjer dette:

Produsenten sender vaksinedosene ut til land som har forhåndsbestilt.

FHI tar imot dosene på sitt sentrallager.

FHI videresender dosene ut til din kommune og til sykehusene. FHI har anslått at det kan ta to til tre uker fra de får vaksiner på sitt lager til de første gruppene er vaksinert. Hvem disse første gruppene er, er ennå ikke bestemt.

Publisert: 25.11.20 kl. 12:14 Oppdatert: 25.11.20 kl. 12:30