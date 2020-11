SAVNER MOREN: Mary Kvelstad (i midten) er smittet av coronaviruset og sitter isolert på sykehjemmet Villa Skaar Valstad. Døtrene, Grete Kvelstad (til venstre) og Jorid Østnor (til høyre), vet ikke når de får se moren igjen. Her fra julelunsj på sykehjemmet i 2019. Foto: Privat / Terje Bringedal, VG

Moren smittet på sykehjem med seks covid-dødsfall: − Trist at hun sitter innestengt der

Moren til Grete Kvelstad og Jorid Østnor er én av de 22 som er smittet på sykehjem i Eidsvoll. Nå sitter Kvelstad igjen med flere spørsmål: – Hvordan dette skjedde må jeg til bunns i.

Nå nettopp

– Jeg er sint, men også veldig lei meg. Det var ikke sånn mamma skulle ende sine dager. Hun skulle få en verdig og fin siste tid med familien. Så har hun havnet oppi en av de verste covid-scenarioene i Norge, sier Grete Kvelstad (67) på telefon til VG.

22 av 23 beboere og 20 ansatte ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad på Eidsvoll ble på kort tid smittet av coronaviruset i begynnelsen av november.

Den 88 år gamle moren til Kvelstad, Mary Kvelstad, er en av dem som ble syke.

Hun ble flyttet fra Villa Skaar Bøn til Villa Skaar Valstad like før bølge to traff sykehjemmet for fullt.

I løpet av én uke døde seks av hennes medbeboere på sykehjemmet.

– Jeg trodde ikke dette skulle skje. Jeg trodde de hadde all verdens mulig tiltak på sånne steder. Plutselig poppet det ene tilfellet etter det andre opp, forteller Kvelstad.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her.

Reagerer på rullering av ansatte

Kvelstad er opptatt av å berømme de ansatte som jobber på sykehjemmet og pleier moren. Samtidig er hun kritisk til at administrasjonen skal ha tillatt ansatte å jobbe ved flere sykehjem i kommunen under en pågående pandemi.

Onsdag ble det kjent at et smitteutbrudd ved en kommunal omsorgsbolig i kommunen kan knyttes til en ansatt som har jobbet både der og på Villa Skaar Valstad samtidig.

Smitteutbruddet på Vilberg helsetun på Eidsvoll knyttes også til en ansatt som samtidig skal ha jobbet ved Villa Skaar Valberg.

– Det at ansatte jobber på flere steder ved siden av, det får meg til å bli ekstra sint. Det er uakseptabelt, rett og slett, mener Kvelstad.

Søsteren Jorid Østnor (62) har selv mange år bak seg som ansatt i helsevesenet.

Hun forstår at man ofte er avhengig av ekstrahjelp, men stiller spørsmålstegn ved hvorvidt denne praksisen burde strammes inn slik situasjonen er nå.

– Under coronatiden skulle man tro at sykehjemmet var litt mer forsiktig. Det er veldig uheldig. Det skulle nok vært litt strengere under pandemien. De ansatte bør bare være der de er ansatt, sier Østnor til VG.

forrige







fullskjerm neste

Ubesvarte spørsmål

Kvelstad har ikke sett moren siden mars. Østnor så henne sist i oktober. De er begge glade for at moren, som er dement, ikke har evnen til å ta innover seg hvor alvorlig situasjonen er.

Likevel synes de situasjonen er tung, særlig fordi moren blir avskåret fra all kontakt med både barnebarn og oldebarn.

– Jeg er først og fremst redd for mamma. Jeg synes det er trist at hun sitter innestengt der. Det eneste som roer meg ned er at hun får godt stell og er en sterk dame, forteller Kvelstad og legger til:

– Og de som jobber på bakken på Villa Skaar Valstad gjør en formidabel jobb.

Østnor forteller at avdelingssykepleier ringer daglig og holder henne oppdatert om moren. Hun er føler seg ivaretatt, og er fornøyd med godt legetilsyn og jevnlige oppdateringen på mail.

Likevel er det noen spørsmål som fortsatt står ubesvart.

– Hvordan dette skjedde må jeg til bunns i. Dette skal ikke skje. De burde vært strengere hvem som har vært hvor og de burde ha testet bedre i forkant, mener Kvelstad.

– Det er klart at det føles litt dumt at jeg som er frisk og har isolert meg over lang tid ikke har fått komme inn, men så viser det seg at ansatte som jobber flere steder får komme inn, påpeker hun.

Søstrene forteller at de er engstelige for de neste ukene etter at flere og flere av beboerne ved sykehjemmet har tapt kampen mot viruset.

– Du blir veldig engstelig. Mamma er gammel, og da tåler du ikke å bli skikkelig dårlig. Å vite det og samtidig ikke kunne besøke henne, det er forferdelig. Alt er bare trist, sier Østnor.

les også Marerittet ble virkelighet for sykehjemmet: – En fæl påminnelse om hvor galt det kan gå

Sykehjemmet: – Dessverre veldig vanlig

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, skriver på en e-post til VG at sykehjemmet ikke benyttet seg av ansatte som har sin hovedarbeidsgiver hos kommunen eller noe annet sted.

– Vi har fått høre at en av våre ansatte, som testet positivt, ble benyttet av kommunen som ekstravakt på to kommunale hjem. Vi er hovedarbeidsgiver for denne personen. Dette skjedde før smitten var kjent. Dette er derfor forhold som kommunen må svare for, skriver Thorsrud.

Han påpeker videre at Villa Skaar har skriftlige rutiner som tilsier at ansatte ved ansettelsen skal oppgi andre arbeidsgivere. Likevel mener han denne situasjonen slett ikke er uvanlig:

– Det er dessverre veldig vanlig at ansatte på sykehjem i Norge tar på seg vakter flere steder. Dette er ikke et særfenomen hos oss. Under coronapandemien har Villa Skaar oppfordret egne ansatte til å arbeide kun ett sted.

Han forsikrer om at sykehjemmet ikke benytter seg av ekstravikarer nå som det er påvist smitte.

ØNSKER KLARHET: Administrerende direktør i Villa Skaar sykehjem mener at rullering av ansatte er vanlig, og etterlyser tydeligere retningslinjer på dette fra sentralt hold. Foto: Terje Bringedal

Etterlyser tydelige føringer

Administrerende direktør i Villa Skaar etterlyser nå klare og tydelige føringer fra sentralt hold som alle sykehjem må forholde seg til.

Foreløpig finnes det bare anbefalinger på dette området.

Folkehelseinstituttet skriver blant annet på sine hjemmesider at de anbefaler ansatte ved sykehjem å ha færrest mulig arbeidssteder for å redusere risikoen for smitte mellom disse.

De understreker videre at rotasjon av personale bør unngås.

Også Helsedirektoratet påpeker at ansatte som jobber på flere sykehjem innebærer en økt risiko for smittespredning fra ett sykehjem til et annet og bør derfor unngås.

Kommuneoverlege i Eidsvoll kommune, Carl Magnus Jensen, uttalte onsdag til VG at det ikke er ønskelig, men heller ikke forbudt for ansatte på sykehjem å ha flere arbeidsgivere.

– Det er klart at det ikke er heldig at ansatte har flere arbeidssteder, men i noen tilfeller er det nødvendig på grunn av kompetansebehov. Så langt det er mulig og forsvarlig ønsker vi at ansatte forholder seg til én avdeling, forklarte Jensen på telefon til VG.

Publisert: 20.11.20 kl. 07:32

Mer om Coronaviruset Sykehjem Eidsvoll