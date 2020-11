OSLOBENKEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha en egen krisepakke for at utelivsbransjen i hovedstaden skal overleve. Her avbildet under Stortingets spørretime onsdag. Foto: Tore Kristiansen

Støre vil ha krisepakke for utelivsbransjen i Oslo

Jonas Gahr Støre mener regjeringen ikke gjør nok for å redde restaurant- og utelivsbransjen i hovedstaden og ber om en ekstra krisepakke for å unngå at kjente og kjære steder må stenge dørene for godt.

Ap-lederen sier han er helt enig med Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som torsdag kom med et «nødrop fra Oslo rådhus» i forbindelse med at den sosiale nedstengningen forlenges til 14. desember.

– Akutt krise

– Det er helt nødvendig å stille opp for de bedriftene som nå er i akutt krise. Det går mange uker før kompensasjonsordningene begynner å virke, det skjer ikke før langt ut på nyåret og dette er bedrifter som nå er tomme for likviditet. Jeg er helt enig med Raymond Johansen om at det trengs ekstra tiltak, sier Støre til VG.

Byrådslederen ønsker en egen krisepakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv og områdene med høyest ledighet.

– Kommunene er gitt et stort ansvar for å slå ned smitten, og de har innført nødvendige tiltak som har ført til at bedrifter må stenge ned. Ikke fordi de har gjort en dårlig jobb, men fordi de er pålagt å innstille. Det er en del av dugnaden, og det er en del av vår dugnad å stille opp for dem, mener Støre.

Han frykter at mange arbeidsplasser forsvinner nå som hele julebordssesongen, som utgjør en stor del av bransjens inntekter, ryker.

– Vi ser at kjente og kjære utsteder i Oslo, som er bygget opp av arbeidsomme folk over tid, står i fare for å stenge for godt.

– Ledigheten rett til værs

Støre peker på at Oslo, i likhet med mange andre europeiske hovedsteder, har de høyeste smittetallene.

– Oslo har de mest inngripende tiltakene og ledighetstall som går rett til værs. Nå er ledigheten i Oslo høyere enn hva den var i Stavanger under oljekrisen, sier Støre.

Støre mener Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som selv er fra Oslo, svikter hovedstaden. Astrup har antydet at redusert kommunal eiendomsskatt på næringslokaler kan være et bidrag for å gjøre det lettere for bedriftene.

– Her viser han total ufølsomhet for en av byens viktigste næringer. Svaret hans er forutsigbart: lavere skatter. Men å sette ned eiendomsskatten vil ikke redde noen restaurant eller pub i Oslo, mener Støre.

Til VG utdyper Astrup at han deler bekymringen for de mange bedriftene som nå står i en svært krevende situasjon på grunn av pandemien.

– Derfor har regjeringen stilt opp med en rekke tiltakspakker for næringslivet. Hittil i år har vi stilt opp med hele 66 milliarder kroner til bedriftene, og vi fortsetter å stille opp i 2021. Vi vil kompensere inntil 80 prosent av faste utgifter fra 1. september i år, skriver han i en e-post formidlet via sin politiske rådgiver.

– Ikke særegne regler for Oslo

Astrup mener regjeringen har ansvar for å hjelpe næringslivet over hele landet.

– Derfor gjelder tiltakspakkene og støtteordningene bedrifter som ligger både i og utenfor hovedstaden, og det er ikke særegne regler for bedrifter som ligger i Oslo. Har man opplevd stor omsetningssvikt som følge av corona, skal man få hjelp - uavhengig av hvor bedriften ligger, skriver han.

Astrup tror at flere enn staten kan bidra positivt.

– Jeg har aldri ment at eiendomsskatten er årsaken til at bedriftene i Oslo sliter nå, men oppfordret Oslo kommune til å vurdere om det er noe de kan gjøre utover det de allerede gjør, og antydet at for eksempel redusert eiendomsskatt på næringslokaler kan gi et bidrag? Men jeg aldri hverken sagt eller ment at det er dette tiltaket som vil redde bedrifter som sliter i Oslo, skriver Astrup.

Støre vil ikke kvantifisere hvor stor en eventuell tiltakspakke til hovedstaden bør være.

– Men disse pengene tas jo fra dine og mine barns pensjoner?

– Vår vurdering er at hvis vi holder igjen overfor disse bedriftene vil ledigheten gå opp og bli varig, og det rammer våre barn og barnebarn. I denne bransjen jobber det også mange unge, sier Støre.

Publisert: 27.11.20 kl. 21:42