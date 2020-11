FORTSETTER: Vekterstreiken, som begynte den 16. september, har snart pågått i 10 uker. Foto: Simen Strømme

Den rekordlange vekterstreiken trappes opp

Når den over ni lange uker vekterstreiken trappes opp fra midnatt fredag, vil totalt 2373 vektere være i streik.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) varslet mandag at de tar ut ytterligere 85 vektere, i hovedsak ved heliporter og ved selskapenes egne sentraler. Equinor har allerede flyttet helikoptertrafikken fra Brønnøysund til Kristiansund og vil nå som streiken trappes opp gjøre ytterligere forflytninger ved ulike helikopterbaser.

– Dette en historisk lang streik og partene står steilt mot hverandre, sier forbundssekretær i NAF, Terje Mikkelsen, til VG.

– Har sakket akterut

Onsdag er det 10 uker siden streiken startet den 16. september. Den 2. november var streiken over for vekterne i Parat, som kom frem til en avtale med NHO Service og Handel, men NAF fortsatte streiken.

– Utgangspunktet for streiken er at vi har sakket akterut i lønnsoppgjørene siden 2016. Det ønsker vi å snu, og ta igjen det tapte, sier Mikkelsen.

Han opplyser at en vekter i en heltidsstilling ligger på 88,4 prosent av en industriarbeiderlønn – eller rundt 438 000 kroner – mens den i 2016 lå på drøye 91 prosent av det en industriarbeider fikk.

– Har det vært kontakt mellom partene?

– Vi sendte et forslag til løsning forrige helg og det takket de nei til. Så sendte de forslag nå denne helgen som vi takket nei til, og der står vi i dag, sier Mikkelsen.

– God stemning

– Hvordan er stemningen?

– Stemningen gjennom hele streiken har vært overraskende god, og folk har skikkelig «fighting spirit». Men selvfølgelig tar det på å streike historisk lenge.

Ifølge Mikkelsen var ikke arbeidsgiversiden villig til å gi noe da de møttes til forhandlinger. Dette bestrides av NHO som peker på at de kom i mål med Parat.

Den nye avtalen gir Parats vektere et generelt tillegg på 4,50 kroner per time – 3,50 fra 1. august i år og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år. I tillegg er kravet om økte tillegg for natt og helg med 2 kroner per time innfridd, opplyste Parat i en pressemelding da streiken var over for deres vedkommende.

Ifølge Mikkelsen i NAF er ett av punktene partene strides om timelønn versus fastlønn. Arbeidstakerorganisasasjonen ønsker at vekterne skal ha fast avtalt månedslønn og ikke timelønn samt at lærlinger skal ivaretas på en bedre måte.

NHO Service og Handel opplyser at de kun ønsker å betale timelønn til de som har små stillinger – under 20 prosent av en heltidsstilling – siden det blir veldig arbeidskrevende å fordele lønnen over 12 måneder for så små stillingsbrøker.

– Det er heller ikke alle ansatte som synes det er stas å få fordelt lønnen over hele året hvis de for eksempel har jobbet mye en sommer eller jul. De ønsker å få pengene da, men NAF har sagt at det er en prinsippsak for dem at det skal være fastlønn uansett, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, til VG.

Hun peker på at det ofte er studenter som har så små stillinger, og at alle som jobber over 20 prosent kan få fastønn om de vil.

– Trist streik

– Dette er en veldig trist streik og vi beklager sterkt overfor dem som er avhengige av sikkerhetsbransjen for vektertjenester. I den tiden vi nå går inn i hadde vi virkelig trengt vekterne på jobb, sier Kaltenborn med tanke på julehandelen og den pågående pandemien.

Hun sier vekterne i NAF har fått samme tilbud som det vekterne i Parat har godtatt og at NHO har kommet dem i møte på de viktigste punktene, deriblant at lærlingers tjenesteplaner skal varsles minst to uker i forkant for å gi forutsigbarhet.

– Hvor lenge skal det være greit å streike? Jeg mener det er uansvarlig når man har fått et tilbud i det krevende corona-året som er over det som er gitt i industrien og likevel sier man seg ikke fornøyd. 88 prosent av en industriarbeiderlønn er ganske bra, sier Kaltenborn – med tanke på at industriarbeidere ofte har lengre utdanning enn vekterne som ifølge NHO har en grunnutdanning på 167 timer.

Hun viser til at sikkerhetsbransjen sammen med reiselivsbransjen og kantinedrift er absolutt hardest rammet av pandemien. Ikke bare en lammet flybransje, men også kansellerte festivaler, idrettsarrangementer og stengte utesteder har ført til en kraftig nedgang i behovet for vektere.

– Det er en manglende vilje til å ta inn over seg det vi stor overfor i Norge og i verden, mener Kaltenborn.

Publisert: 23.11.20 kl. 23:12

