STØY PÅ TINGET: Une Bastholm (MDG) vil ha Stortinget med på strengere støykrav til vindkraft, og får støtte fra SV. Foto: Terje Bringedal

Vil ha forbud mot bruk av støyavtaler i vindkraft

SV og MDG ønsker strengere støykrav og et forbud mot at utbyggere kjøper seg ut av kravene. Stortinget stemmer over endringer for vindkraft i dag.

Nå nettopp

Miljøpartiet de Grønne (MDG) legger fram forslaget for Stortinget, med støtte fra SV.

De ber regjeringen gå gjennom praksisen sin med private støyavtaler i vindkraft, og vurdere å forby slike avtaler.

– Bakgrunnen er de opprørende og provoserende avsløringene fra VG om bruken av støyavtaler. Det er et ganske skittent forsøk på å frata noen innbyggere sine rettigheter, sier partileder Une Bastholm i MDG.

VG har i en rekke artikler omtalt hvordan vindkraftverk planlegger med brudd på støykravene. Det gjør de gjennom å inngå avtaler med naboene, som godtar støy mot en engangssum til kompensasjon og tiltak.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller støykravene, men de godkjenner samtidig slike støyavtaler.

– Støy har ikke blitt tatt alvorlig nok, det ønsker vi å rette opp. Vi er opptatt av at myndighetene må håndheve støykravene bedre enn i dag, sier Lars Haltbrekken (SV).

Stortinget skal stemme over flere endringer for vindkraft i ettermiddag, som skal forbedre regelverket og prosessene for å få tillatelse.

FOLKEHELSE: Lars Haltbrekken (SV) sier at støy ikke har blitt tatt på alvor av myndighetene. Foto: Terje Bendiksby

Krever gjennomgang

Med forslaget ønsker partiene en grundigere gjennomgang – både av hvilke følger slike avtaler har for naboer til vindkraftverk, og hva alternativet vil være, dersom avtalene forbys.

– Det er bevisst at vi foreslår å «vurdere å forby», fordi vi vil ha med oss flere av partiene til å se på dette, sier Bastholm.

I støyavtalene skriver naboer under på at de frasier seg retten til å klage, også for alle fremtidige eiere av boligen.

Statsråd Tina Bru (H) har understreket at naboer har lov til å klage til myndighetene hvis de opplever støy, uansett hva en slik avtale sier.

Mange naboer føler seg likevel bundet, sier Bastholm. De er også usikre på hvilke følger det vil få, dersom de bryter avtalen ved å klage.

Privatrettslige avtaler er ikke noe myndighetene kan gå inn i, ifølge regjeringen og NVE.

– Det gir mening hvis man ser bort ifra det skjeve maktforholdet mellom store utbyggere med advokater, og naboene på andre siden av bordet. Vi mener dette er et forsøk fra mektige aktører om å omgå offentlige regler, som er laget for å beskytte befolkningen, sier MdG-lederen.

EGERSUND: Flere familier bor med vindturbinene nært inntil husene sine. Flere av naboene som skrev under på at de godtar støyen, angret da turbinene kom. Foto: Gisle Oddstad

Vil skjerpe støykravene

I tillegg har de to partiene, SV og MDG, stilt forslag om å skjerpe støykravene – for alle næringer.

«Stortinget ber regjeringen senke grensene for akseptabelt støynivå fra all virksomhet» innleder forslaget.

– Vi ser på støy som et alvorlig helseproblem for mange. Enten de bor ved et vindkraftverk eller en sterkt trafikkert vei. Derfor ønsker vi å skjerpe kravene til hva som er et akseptabelt, sier Lars Haltbrekken.

De to partiene forventer ikke bred støtte under avstemningen, sier de, men ønsker å få støy på den politiske agendaen.

TYSVÆR: Åtte hus og hytter kan få støy over grensen på 45 dB, ifølge rapportene. Eierne har skrevet under på at de godtar det, men sier til VG at de er spent på hva som kommer. Foto: Gisle Oddstad

Samtidig har alle partiene på Stortinget, inkludert regjeringspartiene, stilt seg bak endringer i vindkraft som regjeringen selv ikke har valgt. Disse skal stemmes over i dag.

I sommer kom olje- og energiminister Tina Bru (H) med en rekke tiltak, som skal forbedre hele prosessen for å få rettigheter til å bygge ut vindkraft.

Komiteen på Stortinget behandlet disse forslagene, men la til noen viktige endringer i sin innstilling.

De største endringene gir kommunene større råderett og mer penger.

Partiene har samlet seg bak at kommunene skal få mer igjen økonomisk for å ha vindkraft i sitt område. I tillegg vil de la kommunen få samme råderett over områdene for vindkraft, som de har i alle andre utbyggingssaker.

I dag er vindkraft og vannkraft unntatt kommunens råderett, gjennom en særregel i energiloven.

Publisert: 01.12.20 kl. 14:46