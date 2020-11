SJELDEN EKSAMEN: Privatister var blant de eneste elevene som fikk tatt skriftlig eksamen sist skoleår, som her i fotballhallen Valhall i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

Rektor-opprør mot eksamen i videregående skoler i Oslo

Rektorene på Oslos videregående skoler mener det blir urettferdig for karantene- og smitteutsatte elever å ta vanlig nasjonal eksamen i 2021. De anbefaler Guri Melby å avlyse eksamen for andre året på rad.

– En klassisk skriftlig, nasjonal eksamen vil slå uheldig ut for elever som bor i områder hvor det har vært mye hjemmeskole på grunn av corona, eksempelvis i Oslo og Bergen. Eksamenskarakterene betyr mye for elevene når de skal søke seg til høyere utdanning, derfor må ordningen være lik og rettferdig for alle. Med corona blir en sentralt gitt eksamen urettferdig, sier rektor Camilla Hauren Leirvik på Elvebakken videregående skole til VG.

KJENT SKOLE: Rektor Camilla Hauren Leirvik er rimelig ny skoleleder på Elvebakken videregående skole ved Akerselva i Oslo. Foto: Annemor Larsen, VG

Hun har nærmest samtlige rektorer og skoleledere i Oslos videregående skoler i ryggen etter at saken ble drøftet på et rektormøte nylig.

Skolelederne i hovedstaden får full støtte fra fagbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i opprøret mot regjeringen og Guri Melby, som senest 13. november meldte fra i VG om at det er en klar målsetting at eksamen skal gjennomføres til våren.

Torkildsen skriver i en e-post til VG at det ikke nødvendigvis er snakk om å avlyse all eksamen, men å jakte alternative vurderingsmåter og eksamensformer.

– Når rektorene i videregående skole er så tydelige i sine faglige vurderinger må vi som politikere ta dem på alvor og lytte. Dette er en gylden anledning til å tilpasse eksamen bedre til de nye læreplanene som kom i høst. Hvis vi skal ha mer dybdelæring i skolen, bør jo eksamen fange opp dette, skriver oppvekst- og kunnskapsbyråd Thorkildsen.

Også Oslo-rektorene fremhever at den spesielle corona-situasjonen med rødt nivå, karantener og mindre tid på skolen for mange elever, gir mulighet til å teste ut alternativ sluttvurdering.

Eksempler på slike alternativer er mappevurdering og tverrfaglig prosjektarbeid som eksperter mener gir mer rom for å vurdere elevene i lys av et utvidet kompetansebegrep. Også elevenes egne talspersoner i Elevorganisasjonen har lenge kjempet for slike vurderingsformer.

– Når det uansett er uoversiktlig, burde vi gripe muligheten til å utforske nye former for sluttvurdering, sier Leirvik.

SKOLESTART: Mektige damer møtte opp til skolestart på Apalløkka skole i Oslo i august. Fra venstre: kunnskapsminister Guri Melby (V), statsminister Erna Solberg (H), rektor Elisabeth Dullum og oppvekst og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Frode Hansen, VG

Hverken rektorene eller kunnskapsbyråd Torkildsen i Oslo ser det som noe tapt slag å fjerne den tradisjonelle skriftlige eksamen til våren – selv om kunnskapsministeren har sagt at hun går inn for at eksamen skal gjennomføres.

– Jeg har skjønt det slik at kunnskapsministeren har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan eksamen skal gjennomføres i år. Jeg regner med og forventer at de lytter til Oslo-rektorene sine viktige synspunkter. Jeg er sikker på at de representerer mange skoler i Norge med sine synspunkter, svarer Thorkildsen.

Elvebakken-rektoren er enig.

– Med en sannsynlig krevende smittesituasjon og skoleorganisering også på nyåret, så vil mange av elevene tape enda flere skoleuker enn de som allerede er gått tapt i karantener og rødt smittevernnivå. Da blir eksamen enda mer urettferdig mellom elevene enn den allerede ser ut til å bli, sier hun.

Oslo-rektorene understreker uansett betydningen av å få vite tidlig hva som skjer.

– For å gi skolene best mulig rammer for å gjøre planleggingsarbeidet til eksamen under coronautbruddet, er det viktig med så stor forutsigbarhet som mulig. Det nytter ikke å komme med denne beskjeden i mai. Skolene trenger tid og ro til å planlegge for en god sluttvurdering, sier Camilla Hauren Leirvik til VG.

For en drøy uke siden sa kunnskapsminister Guri Melby til VG at hun går inn for at skriftlig eksamen i videregående skal gjennomføres i en eller annen form.

– Målet vårt er at eksamen skal gjennomføres. Vi forventer at alle elever får et fullverdig opplæringstilbud på tross av smittesituasjonen, og vi mener derfor at det er forsvarlig å avholde eksamen, sa Melby.

Hos det første «coronakullet» som gikk ut av videregående i juni 2020 var det kun standpunktkarakterer og dermed subjektive vurderinger fra faglærer som ga sluttpoengsum og snittkarakter.

– Kan dette gi avgangselevene i corona-skolen en fordel fremfor andre kull i poengkampen om studieplassene?

Thorkildsen: – Det eneste vi kan si sikkert er at corona-skolen ikke er som normalskolen. Situasjonen utfordrer oss til å tenkte nytt. Dette er et initiativ som bør lyttes til. Når rektorgruppen er så tydelig som her, så må de tas på alvor. Elevenes organisasjon har også lenge påpekt at det ministeren legger opp til nå ikke er rettferdig.

Rektor Leirvik: – Det blir i alle fall en lik behandling av samtlige elever i disse to avgangskullene i 2020 og 2021 dersom skriftlig nasjonal eksamen også avlyses til våren.

Publisert: 22.11.20 kl. 17:05

