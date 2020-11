STORULYKKE: 28. september brøt de ut brann i turbinanlegget på Equinors LNG-terminal på Melkøya i Finnmark. Foto: Bjarne Halvorsen

Bellona: Derfor ble det storbrann på Melkøya

Bellona hevder at storbrannen på Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest i høst, kan forklares med manglende vedlikehold av anlegget gjennom flere år.

Stiftelsen peker på nye toppsjefen Anders Opedal og mener at han har et medansvar for dette.

– I en årrekke har kostnadsreduksjoner hos Equinor gått ut over vedlikeholdsarbeid. Det har igjen gått ut over sikkerheten, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

Equinor svarer at Bellona ikke har grunnlag for å konkludere om årsak til brannen.

Tilfeldigvis var supplybåten «Esvagt Aurora» i Hammerfest da brannen brøt ut 28 . september i år. Den har flere ganger større slukkekapasitet enn taubåtene som er i normal beredskap.

Men selv om en enorm vannstråle fra supplybåten var direkte rettet mot den brennende turbinen i time etter time, tok det likevel lang tid før anlegget ble tilstrekkelig nedkjølt og brannen slokket.

Varm olje tok fyr

I en rapport som Bellona legger fram onsdag, skriver de at den direkte brannårsaken trolig var svært varm olje som tok fyr i luftinntaket på turbinen hvor brannen startet.

– Tilførsel av olje foret brannen og gjorde slukkearbeidet utfordrende, skriver Bellona.

Oljen skal stamme fra et lukket system som skal forvarme luft og hindre at det danner seg is i turbinens luftinntak, Ifølge Bellona.

BYTTET SJEF: 2.november tok Anders Opedal (til venstre) over som toppsjef i Equinor etter Eldar Sætre. Som tidligere direktør for drift, hadde han ansvar også for vedlikehold. Foto: Carina Johansen

Skadene etter brannen på produksjonsanlegget utenfor Hammerfest er så omfattende at selskapet ikke tror de kan starte opp igjen før 1. oktober neste år, meldte Equinor tidligere i høst.

Equinor: Mangler grunnlag

Equinors talsmann Eskil Eriksen svarer slik på Bellona-rapporten:

– Bellona har ikke grunnlag for å konkludere om årsak til brannen. De har ikke vært på anlegget eller på åstedet for brannen. De har ikke hatt tilgang til all relevant informasjon og har heller ikke gjort grundige intervjuer med alle som har kunnskap om hendelsen, anlegger eller historien, sier Eriksen til VG.

Han legger til at denne kunnskapen har både Equinors interne granskere og Petroleumstilsynet, og at deres rapport vil bli offentlig når den er klar.

- Vi har ikke hatt tilgang til Bellonas rapport, men basert på informasjon fra media ser vi at rapporten inneholder feil i hendelsesforløp og årsak, legger han til.

37 varsler om oljelekkasje

Bellona har brukt store ressurser på å granske ulykken siden september. De skriver i rapporten at de har hatt tilgang til Equinor’s interne varslingssystem for avvik på petroleums-anleggene.

Der skal de ha funnet ikke mindre enn 37 notifikasjoner knyttet til lekkasjer av varm olje knyttet til turbinenes luftinntak siden 2007, den siste fra tidligere i år.

«Equinor har kapasitetsproblemer med å komme a jour med ved vedlikeholds-etterslepet», skriver Bellona i rapporten.

Bellona skriver også at de har funnet tilsynsrapporter fra 10 år tilbake hvor daværende Statoil ble pålagt å forsterke brannberedskapen - men hvor det ikke er funnet dokumentasjon på at påleggene ble fulgt opp.

BELLONA-LEDER: Frederic Hauge har brukt store ressurser på å granske brannen på Melkøya. Onsdag gir de ut sin egen granskingsrapport. Foto: Frode Hansen

Peker på sjefen

Anders Opedal har tidligere vært konserndirektør for drift i Equinor, og dermed også den i konsernledelsen som hadde et overordnet ansvar for vedlikehold. Han overtok som konsernsjef etter Eldar Sætre for to uker siden.

– Opedal var øverste ansvarlige for å redusere vedlikeholdet i hele Equinor-konsernet. Det har nå vist seg å gå ut over sikkerheten, sier Frederic Hauge.

– Vernetjenesten har advart ledelsen i Equinor, både på Hammerfest og andre steder, at redusert vedlikehold har gått ut over sikkerheten. Nå har det skjedd igjen, legger han til.

Equinors talsmann svarer ikke konkret på hva de mener er feil, ut over at de avviser at Anders Opedal hadde det operative ansvaret for drift og vedlikehold på Melkøya i perioden da han var COO, Chief Operating Officer, i Statoils konsernledelse.

Fulgte ikke opp pålegg

Tirsdag publiserte Petroleumstilsynet en rapport etter et tilsyn på Melkøya før brannen. Rapporten avdekket at Equinor, lenge før storbrannen i september, manglet en systematisk tilnærming til bruk og utførelse av avviksbehandling.

«Dette omfatter både avvik avdekket av Ptil tidligere og forhold Equinor selv har identifisert. Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret», heter det i Petroleumstilsynets rapport.

Ingen ville være hovedverneombud

Etter dialogen med verneombudene på Equinor Melkøya under tilsynet, rapporterte Petroleumstilsynet at:

** Teknisk støtte oppleves som svak. Det tar ofte tar lang tid fra de tar opp en sak til det kommer svar.

** Det tar lang tid å rette opp svakheter og mangler.

** Det var vanskelig å få noen til å påta seg rollen som hovedverneombud. De ansatte var redde for at en slik rolle vil virke negativt på den enkeltes

karrieremulighet.

«Equinor er nå i gang med å utbedre forholdene som ligger til grunn for pålegg, avvik og forbedringsområder som Ptil kommer med i rapporten», skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

