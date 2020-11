OSLO: Smitten fortsetter å stige i hovedstaden. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Venter nye tiltak i Oslo: Kan bli rødt nivå på ungdomsskolene

Veksten i antall nye smittetilfeller i Oslo har igjen økt, tross strenge tiltak. Nå vurderer byrådet å innføre rødt nivå for elevene i ungdomsskolen.

Smittetrykket i Oslo har økt betraktelig siden sommeren. Kommunen har innført en «sosial nedstenging» av hovedstaden og innførte en rekke strenge tiltak for en uke siden.

De siste to ukene er det blitt registrert 304 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i hovedstaden.

Den siste uken alene har Oslo 172 nye smittetilfeller per 100.000.

Oslo kommune har invitert til en pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 15:00 i dag. VG erfarer at byrådet vil presentere nye tiltak som vil berøre barn og unge.

Fra flere hold ble det overfor VG mandag opplyst at byrådet ventelig vil innføre rødt smittevern-nivå i ungdomsskolen (8. - 10. klasse).

Et slik tiltak ble også luftet av byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen fredag 6. november. I dag skriver Utdanningsnytt at flere foreldre i Oslo er varslet om at det kan bli rødt nivå på skolene.

På spørsmål fra VG om det blir rødt nivå på Oslo-skoler i morgen, henviser pressekontaktene hos byråd for helse og skole og byråd for skole og oppvekst til pressekonferansen for endelig svar.

Rødt nivå for ungdomsskolen innebærer blant annet at elevene har færre kontakter og at elevene deles inn i mindre grupper (kohorter). Et mulig tiltak på rødt nivå er at fremmøte på skolen skjer til ulike tider, for å minske antallet som er tilstede samtidig.

Elevene vil i så fall ha undervisning både på skolen og hjemme.

Senest sist torsdag innførte Drammen kommune rødt nivå i alle barne- og ungdomsskoler. Fra før har de flere av de videregående skolene i både Oslo, Vestland og Viken innført rødt smittevern-nivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell. Videregående skoler i andre fylker, som Trøndelag, har beholdt gult nivå.

Disse tiltakene gjelder i Oslo nå Alle arrangementer innendørs forbys.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller lukker dørene.

Breddeidretten for voksne og innendørs fritidsaktiviteter for voksne stanses.

Skjenkestopp innføres, med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.

Munnbind blir påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer.

Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand.

Rødt nivå innføres på videregående skoler, med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper. Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.

Du bør ikke besøke helsehus og langtidshjem dersom du de siste 10 dagene har vært nærmere enn en mer til personer utover nærmeste familie/hustandsmedlemmer.

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Forbudet gjelder både innendørs og utendørs, og uansett alder.

Stans i innslipp til utesteder etter 22.00.

Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig.

Byrådet fraråder at du treffer flere enn 10 personer per uke utenom jobb, skole og fritidsaktiviteter. Vis mer

Flest unge blir smittet

De siste to ukene er det registrert flest smittetilfeller i aldersgruppen 20 til 29 år, viser kommunens egne tall.

Av totalt 2107 smittetilfeller er 473 smittetilfeller i denne aldersgruppen. Blant de over 70 år er det registrert 94 smittetilfeller.

Bydelen Bjerke har flest smittetilfeller i forhold til innbyggertall, med 511,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Økt vekst

Å sammenligne antall nye smittetilfeller fra en dag til en annen, sier ikke nødvendigvis noe om smittesituasjonen. For å se på utviklingen, kan man derfor se på veksten i antall nye smittetilfeller fra uke til uke.

Grafen under viser antall nye smittetilfeller per uke fra uke 42 til 46:

Fra uke 42 til 43 steg smitten med 35 prosent.

Uken, i uke 44, etter steg smitten med 74 prosent. Torsdag samme uke trådte den første tiltakspakken i kraft.

Likevel fortsatte corona-smitten å øke, men ikke i samme tempo. Den første tiltakspakken virket å bremse stigningen i antall nye tilfeller.

Fra uke 44 til 45 steg smitten med 27 posent.

– En vekst på 20 prosent er en helt annen og mindre dramatisk enn vekst på 80 prosent. Jobben som må gjøres er å få ned smittetilfellene, sa Helsebyråd i Oslo Robert Steen til VG på fredag.

Men i forrige uke økte veksten igjen. 1195 personer ble smittet - som tilsvarer en vekst på 31 prosent.

I grafen under kan du se den prosentvise stigningen per uke, fra uke 43 til uke 46:

Det er foreløpig for tidlig å si om den andre tiltakspakken, som trådte i kraft tirsdag forrige uke, har hatt effekt.

Hvorfor må man vente 14 dager for å se effekt?

Det tar i snitt 4 til 7 dager fra man blir smittet med coronaviruset, til man får symptomer (men dette kan variere fra én til 14 dager)

I FHIs siste ukesrapport opplyser de at det i Oslo i snitt tar 2 dager fra noen får symptomer til de tester seg.

Dersom man regner med at det tar 1–2 dager før man får prøvesvaret, kan det altså gå mellom 7 og 11 dager fra noen blir smittet til de blir registrert smittet.

Her kan du se utviklingen i antall registrerte smittetilfeller i Oslo siden pandemien startet:

Kommunens tall kan avvike noe fra VGs egne tall, da vi rapporterer direkte fra MSIS, som tar utgangspunkt i hvor folk er folkeregistrert - ikke hvor de bor.

Publisert: 16.11.20 kl. 10:59 Oppdatert: 16.11.20 kl. 14:29

