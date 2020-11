TRADISJONSRIK PUB: Gamle Christiania, mest kjent som «Gamla» midt i Oslo sentrum. Foto: Gøran Bohlin/VG

Minst seks smittet på oslo-pub etter siste øl før skjenkestopp

Oslo stengte alkoholserveringen ved midnatt mandag 9. november, og mange valgte å ta den siste ølen på bar på lang tid. På utestedet Gamla i Oslo sentrum endte det i smitteutbrudd blant gjestene.

VG får opplyst fra bydel St. Hanshaugen at minst seks som var til stede på Gamla mandag 9. november er smittet med coronaviruset. 162 gjester og ansatte er i karantene.

– Disse smittetilfellene har ingen fellesnevner (utenom to stykker som var i samme følge). Det kan derfor se ut som at vi har en såkalt «superspreder»-situasjon – og mulig at en ansatt kan være en asymptomatisk bærer – uten at dette er dokumentert, skriver kommunikasjonsrådgiver Christine Thune i bydel St. Hanshaugen til VG.

Alle ansatte på Gamla, som ligger vegg i vegg med Stortorvets Gjestgiveri og har felles kjøkken og til dels felles ansatte skulle pålegges karantene og test, opplyser hun.

Bydelen har også hentet inn informasjon om alle gjester som registrerte seg inn på stedet via en QR kode.

Alle disse gjestene har fått tekstmelding om ti dagers karantene.

Daglig leder ved Gamla, Rune Johansen, kommenterer saken slik:

– Helsen og sikkerheten til våre gjester og ansatte er vår høyeste prioritet. Vi har god oversikt over hvem som var på Gamla den aktuelle kvelden, og jobber nå med smittesporing sammen med Bydel St. Hanshaugen.

– Som et prinsipp har vi valgt å sende de ansatte i karantene, inntil situasjonen er avklart. Vi vil holde dere løpende orientert, og ser frem til å kunne ønske gjester velkommen igjen i trygge og hyggelige rammer, skriver han i en e-post.

