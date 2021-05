VIL GJENÅPNE: Raymond må åpne kranene i Oslo mener leder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyres bystyregruppe Foto: Hanna Kristin Hjardar

Høyre-topp i Oslo til Ap-Raymond: − Fredag må du åpne byen og gi folk utepils

Leder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyres bystyregruppe sier verken innbyggerne eller bystyret vil forstå hvis Raymond Johansen fredag ikke gjenåpner restauranter, kulturtilbud og fritidsaktiviteter.

– Vi mener det nå er grunnlag for en tilnærmet full gjenåpning av fase to. Fredag må Raymond Johansen offentliggjøre at han åpner byen og gir folk anledning til å få seg en utepils på et utested, sier Rygg.

Byrådsleder Raymond Johansen advarer sterkt mot hennes plan (Se lenger ned i saken).

Vi møter henne på Mathallen ved Vulkan i Oslo, som samler en rekke restauranter, hvor folk kan sitte i et stort fellesområde å spise.

– Det har de ikke kunnet gjøre på over seks måneder. Nå som smittetallene har gått ned, er det på tide at de får åpne igjen.

– Dette finner vi oss ikke i lenger

Hun legger til:

– De som driver restauranter sitter fortvilet og ser på at de må holde stengt, men store gjenger sitter på plener på utsiden eller i nabolaget og fester og koster seg med medbrakt øl. Dette finner vi oss ikke i lenger, sier Rygg.

Johansen sa til VG torsdag morgen at det kan bli en gjenåpning til uken, men at han er i tvil, blant annet fordi smittetallene fortsatt er høyere enn eksempelvis på ettersommeren i fjor, da de måtte stramme inn.

BLIR PRESSET: Byrådsleder Raymond Johansen skal opp til coronagjenåpningseksamen fredag. Foto: Javad Parsa

– Det er en stor forskjell, sier Rygg:

– De utsatte gruppene og de eldre har nå fått vaksine. Jeg mener vi nå er i en situasjon hvor han faktisk kan gjennomføre en tilnærmet full åpning av fase to. Det betyr en moderat åpning av restauranter og uteservering, teater og kino, for å nevne noe, sier hun.

Logisk brist

Rygg sier byrådet for lengst burde gjort som i Danmark.

– Der er tilnærmet alt åpnet, utenom nattklubber. Dit burde Johansen også tatt oss. Årsaken til at de har kunnet gjøre det er at det er innført et eget pass for vaksinerte, for de som har hatt corona, og offensiv bekreftelse på at man ikke er covid-syk, via testing. Noe lignende må det være praktisk mulig å få til også hos oss, sier hun.

– En ting til, sier hun:

– Det er en logisk brist å pålegge folk som er vaksinert å sitte på hjemmekontor.

– Vil Høyre stemme med Venstre i bystyret for en gjenåpning av fase to, hvis Johansen imorgen, bare åpner litt?

– Det skal være en eksepsjonell god begrunnelse for ikke å gjennomføre fase to.

Johansen: Vil sterkt advare

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) advarer kraftig mot Ryggs medisin.

SLAKT: Raymond Johansen slakter kritikken fra Høyres bystyre-leder. Foto: Javad Parsa

– Å argumentere for mest mulig lettelser raskest mulig, slik det virker som at Haabeth Rygg gjør her, er ikke i tråd med vår plan for en gradvis og kontrollert gjenåpning – og jeg vil sterkt advare mot fremgangsmåten hennes, sier han:

– Vår plan om å gå gradvis og kontrollert frem er trygg og gjennomtenkt, og det er også en planen som nasjonale helsemyndigheter og Høyres helseminister har støttet, sier han og angriper henne også for pass-uttalelsene.

– Feil adresse

– Haabeth Rygg ser ut til å tro at Oslo kommune skal lage sitt helt eget coronapass, som skal gi tilgang til diverse muligheter her i byen:

– Det skal vi altså ikke, byrådet forholder seg til hva regjeringen sier. Og regjeringen har sagt at det kommer en nasjonal løsning for koronasertifikat.

Han sier at når den kommer så skal den «selvfølgelig også tas i bruk i Oslo».

– Men hvis hun er utålmodig her, og ønsker seg en dansk modell, er hennes partifelle Høie den riktige adressaten for den kritikken.

Her er trinn 2:

Her er hele listen for trinn to i gjenåpningen av Oslo:

6. mai kunne butikkene og kjøpesentre igjen åpne i hovedstaden, og skoler går ned på gult nivå.

