Les dagens VG her!

I dag får du et eget 24-siders bilag med gode tips til ferie i Norge. Har du noen gang vurdert øyhopping i ditt eget hjemland? Det er mer fascinerende enn du tror!

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Bestillingen fra Senterparti-ordfører Ronald Wærnes til partileder Trygve Slagsvold Vedum er klar: Gi Jonas Gahr Støre utenriksministerposten og flytt inn i statsministerboligen selv!

Å gjøre enkle pusteøvelser kan lindre ubehaget hos personer med kroniske lungesykdommer. Og nå ser man at pustetrening til og med kan ha forebyggende effekt mot covid-19, ifølge professor.

En hvit politimann er dømt, verden har fått øynene opp for rasismen i «The land of the free», og USAs president ønsker å innføre en ny politireform. Ikke nok, mener Kevin McCall på vegne av Floyd-familien i en uttalelse til VG. – Vi kjemper fortsatt for George Floyd, sier familiens talsmann.

Dette - og mye, mye mer - kan du lese i dagens VG!