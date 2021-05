VETERAN: Michael Tetzschner mener Stortinget skal være forsiktig med å ha andre regler for seg selv enn for andre borgere. Foto: Tore Kristiansen

Høyre splittet om hurtigvaksinering av Stortinget: Burde takket nei

Stortingsrepresentanter bør ikke gå foran i køen når corona-vaksinen skal settes. Det mener Høyre-veteran Michael Tetszschner, som ber Stortinget takke høflig nei til vaksinedosene.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen har bestemt at stortingspolitikere skal få tilbud om vaksine denne uken.

Tilbudet synes Tetszschner er helt ok, men han mener presidentskapet på Stortinget burde takket nei .

– Det er en viktig beskjed at Stortinget som institusjon ikke underlegger seg selv andre regler eller køordninger som vil gå foran andre borgere, sier han til VG.

Høyre-politikeren trekker en parallell til Kong Olav som tok trikken da Norge og verden sto overfor massiv oljemangel i 1973.

– Kong Olav viste meget god situasjonsforståelse da han tok trikken da han skulle ut i marka under oljekrisen, mens det var forbudt å kjøre bil på lørdager og søndager. Jeg synes at også Stortinget som organisasjon burde utvise den samme situasjonsforståelsen.

FRIVILLIG TILBUD: Stortingsrepresentanter får tilbud om vaksine. Det samme gjør enkelte ansatte på tinget, regjeringsmedlemmer, Høyesterett og i enkelte direktorater. Foto: Jørgen Braastad

Kjøper ikke regjeringens argument

Bakgrunnen for at politikerne får tilbud om vaksine, er at regjeringen vil sikre at eventuell smitte ikke setter myndighetenes pandemihåndtering eller det konstitusjonelle arbeidet ut av spill.

Men Tetzschner sier at Stortingets funksjonsdyktighet ikke har vært truet på noe tidspunkt under pandemien.

– Vi som har vært fysisk på Stortinget kontinuerlig siden pandemien brøt ut, har sett alle tiltakene her som har virket godt. Vi har ikke på noe tidspunkt registrert noen reell bekymring om at vi ikke skal klare å mønstre de 85 representantene vi trenger for å være vedtaksdyktige.

Høyre-politikeren sier at de fem hundre dosene ikke vil få noen betydning for den totale fremdriften av vaksjonasjonsplanen i Norge, men er opptatt av symboleffekten det sender. Han synes imidlertid det er riktig å vaksinere enkeltpersoner med operative oppgaver, som Høyesterett og regjeringen.

I UTAKT: Høyres stortingsrepresentant Peter Frølich er positiv til vaksinetilbudet for politikere. Foto: Bjørn S. Delebekk

Uenighet i Høyre

Tetzschners partikollega Peter Frølich er imidlertid ikke enig. På Twitter har han poengtert at vaksinetilbudet ikke er et velferdstilbud til politikerne, men at det er en beredskapsplan for å sikre Norges konstitusjonelle beredskap.

«[...] det bør veie tyngre enn politisk spill/markering», skriver han.

Frølich ønsker ikke å kommentere ytterligere når VG tar kontakt.

Både Arbeiderparti-politiker Torstein Tvedt Solberg og Rødt-leder Bjørnar Moxnes har gått ut og sagt at de vil takke nei til vaksinen, mens Frp-politiker Sivert Bjørnstad på sin side har sagt at han vil takke ja.

Stortingspresidenten: – Ikke vært involvert i beslutningen

Også Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er Høyre-representant. Presentert for at partifelle Tetzschner mener presidentskapet burde takket nei til regjeringens tilbud, understreker hun at Stortinget ikke har vært involvert i beslutningen.

– Det er Stortingets administrasjon som har videreformidlet tilbudet til alle stortingsrepresentanter. Presidentskapet har ikke hatt noen sak om dette til behandling, skriver Trøen i en SMS til VG.

Hun skriver videre at tilbudet er til den enkelte representant.

– Det er ikke naturlig at verken administrasjonen eller presidentskapet griper inn og begrenser den enkelte representants rettigheter innenfor helseområdet, en rettighet som de har fått i kraft av en beslutning i regjeringen.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet viste i helgen til at vaksineringen vil skje av Forsvarets sanitet, og dermed ikke vil forsinke vaksinasjonsarbeidet i kommunene.

Han påpekte at de fleste i risikogruppene snart er vaksinert, og at de derfor har valgt å vaksinere et begrenset antall samfunnskritisk nøkkelpersonell knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien og arbeide i konstitusjonelle organer.

– Dette inkluderer blant annet vaksinering av personer i Høyesterett, i regjeringen, på Stortinget, i Helsedirektoratet og FHI. Vi ønsker slik å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen. Det blir derfor feil å kalle dette for «politikervaksinering».