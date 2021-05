Stigende smittetrend i 45 kommuner: − En sårbar måned

Espen Rostrup Nakstad beskriver en vanskelig balansegang mellom gjenåpning og smittevern i en tid hvor mange kommuner har store utbrudd.

Publisert: Nå nettopp

Fredag var gladnyhetenes dag. Trinn to nasjonalt med gjenåpning nasjonalt og i hovedstaden. Mange Oslo-borgere gleder seg til å kunne dra på restaurant for første gang på syv måneder.

Snart har 30 prosent av befolkningen fått den første vaksinedosen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har imidlertid en edruelig beskjed - dagen etter at det ble registrert 714 smittetilfeller i landet.

– Dette er nok effekten av at mange hadde kontakt med hverandre forrige helg og 17. mai i de kommunene som har smittespredning, sier han.

– I og med at smittenivået er såpass mye høyere nå enn det var i mai i fjor, så er russefeiring og festing forbundet med ganske stor risiko. Derfor er det viktig at russen forholder seg til de smittevernreglene som gjelder og testes hyppig.

Denne beskjeden kommer etter at flere kommuner jobber på spreng med å smittespore store utbrudd.

– Mai er en sårbar måned med mye fri og mange mennesker som møtes. Når vi i tillegg får en ganske betydelig gjenåpning i landsdeler med høyt smittepress, blir det viktig at folk fortsetter å følge avstandsreglene, sier Nakstad.

I Kristiansand er det er stort utbrudd blant russen. Også Larvik sliter også med et større utbrudd. Grenland har en stund har stort smittepress. I Hammerfest knyttes utbruddet de står i til en restaurant og påfølgende festing. De samme gjelder smitten som har rammet Hamar etter 17 mai.

I alt er smittetrenden stigende i 45 av landets kommuner. Nasjonalt er smittetrenden flat.

– Utfordringen er at R-tallet stiger når samfunnet åpnes opp og det synker når flere blir vaksinert. Derfor er det vanskelig å balansere dette nå de neste ukene frem til flere er vaksinert. Det er stor sannsynlighet for flere smitteutbrudd i kommunene de neste ukene, men jo nærmere vi kommer juli jo mer effekt ser vi av vaksineringen, sier Nakstad.

Det er flest personer i 50-årene som ligger innlagt med bekreftet coronasmitte på norske sykehus, men også noen i 40-årene. I alt behandles 92 coronasmittede på sykehus. 38 av disse får intensivbehandling.

– Vi ser at det er en helt tydelig tendens til at det er ungdommer og unge voksne som smitter hverandre mest, mens de som legges inn på sykehus har en høyere alder enn dette, sier Nakstad.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad i april. Foto: Line Møller, VG

Han mener kommunene med høyt smittepress gjør lurt i å teste russen ukentlig:

– I mange kommuner tester man russen hver uke og det tror jeg er veldig fornuftig.

Kristiansand:

De tre siste dagene er det registrert 182 nye smittede i Kristiansand, 105 av dem russ. Sørlandskommunen har satt smitterekord to dager på rad, med henholdsvis 72 nye smittede torsdag og 85 nye smittede fredag.

Samtidig melder kommunen både kapasiteten til testing og smittesporing er presset.

les også Smitteeksplosjon i Kristiansand: Kommunen kritiseres for fyrverkerishow

Larvik:

Fredag ble det registrert 40 nye smittede i Larvik kommune.

Som følge av smittesituasjonen har regjeringen innført tiltaksnivå B i Larvik.

Kommunen ba selv om å bli omfattet av tiltaksnivået, som også er anbefalt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren.

les også Reisende fikk ha hjemmekarantene – over 100 smittet

Grenland:

Fordi det fortsatt er mye coronasmitte i Grenlands-området, blir Skien, Porsgrunn og Bamble værende på det nest strengeste tiltaksnivået i to uker til.

les også Ordførere bekymret for å måtte gi fra seg vaksiner: Ber om møte med statsministeren

Hammerfest:

– Vi holder på for fullt med smittesporing. Det er 300 nærkontakter knyttet til utbruddet, og vi har enda rundt 200 å kartlegge, sier ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss til VG.

Smitten i Hammerfest og nabokommunene knyttes til en kveld på utestedet Fresh 8. mai, samt festing i ukene etterpå. Ifølge Næss er det 54 smittetilfeller som kan spores tilbake til utestedet.

les også Utbruddet i Hammerfest vokser: 54 smittet på to uker

– Når vi sporer ser vi at fellesnevneren er samme utested 8. mai, men vi har ikke noe smittekilde, sier Næss.

VG er i besittelse av en video som viser en hjemmefest hvor det tilsynelatende er langt flere enn ti deltagere. Næss er kjent med videoen. Hun understreker at kommunen ønsker å fokusere på smittesporing.

– Det viktigste nå er å fokusere på smittesporing og ha fokus på å slå ned utbruddet. Vi er kjent med videoen du referer til, sier ordføreren.

Næss mener festingen i Hammerfest er den samme som har funnet sted landet rundt.

Hamar:

– Vi forventer en kraftig smitteøkning i dag, som har sammenheng med restaurantsmitte, opplyser ordfører i Hamar kommune, Einar Busterud.

Han forteller til VG at smittetallene for Hamar kommune ikke kommer før senere på dagen, men at at de vet at smitten er på vei opp.

– Det er klart at for smitte i utelivet så berører det ganske mange, det gjør at situasjonen blir komplisert i forhold til sporing, sier ordføreren.

Det ble registrert 33 nye smittede i Trondheim fredag. Det er det høyeste tallet siden jul.

– Det er krise. Smittetrykket er høyere enn det var på sitt høyeste ved juletider, seier kommunaldirektør Morten Wolden til Adresseavisen.