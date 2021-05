I EPLETREET: Her havnet den, «flygefisken», like før Idunn Dyrhaug Voldnes og mannen Bjarne Voldnes skulle lage middag 17. mai.

Fikk «flygefisk» på 17. mai

Familien skulle akkurat til å starte grillingen på nasjonaldagen da en diger fisk landet i epletreet med et brak.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det var Vestlandsnytt som først skrev om den mystiske matleveransen fra oven.

– Så skummel ut

– Det var jo mat levert på døren, men denne takket vi nei til. Det var en alternativ meny, men den ble ikke grillmat. Den ville vi ikke ha, den så skummel ut, humrer Idunn Dyrhaug Voldnes i Leikong i Herøy kommune på Sunnmøre.

Mannen Bjarne hadde funnet frem grillen ute og var klar til å starte med middagen, da han brått skal ha hørt et brak bak seg.

VITALE MÅL: Skolesten er 76 cm lang og veier ca. 1 kilo. Foto: Privat

– Jeg tror det kan være ørn. Vi vet at det er ørn her, men at de flyr sånn har vi ikke opplevd før. En såpass stor fisk er det ikke mange andre som greier å ta med, og den kom jo fra oven, sier Idunn Voldnes (42) som forteller at fisken er 76 cm lang, har store øyne og veier rundt en kilo.

Fisken ble tirsdag plukket ned fra epletreet hvor den hadde kilt seg fast mellom en gren.

– Vi skal kvitte oss med den.

– En skolest

Vestlandsnytt har snakket med havforsker og daglig leder ved Runde Miljøsenter, Nils-Roar Hareide. Han er ikke tvil om hva slags type den ubedte grillgjesten er.

– Dette er uten tvil snakk om en skolest. Arten finnes langs hele norskekysten og i fjordene våre her i området – både i Vartdalsfjorden og i Austefjorden for eksempel. Den holder til på dypt vann, 300 meter og nedover, sier Hareide til Vestlandsnytt.

Skolesten beiter gjerne på reker og kan derfor komme med som bifangst i trålposen hos rekefiskere.

– Dette er trolig en fisk som har vært fisket opp med trål for så å bli kastet ut i havet igjen som en uønsket fangst. Men denne fisken har da ikke klart å svømme ned igjen fordi svømmeblæren har blåst seg opp. Den er dermed et lett bytte for fugl, sier Hareide.

– Det er så sprøtt

Ifølge Store norske leksikon kan skolesten bli hele 110 centimeter lang og leve svært lenge – opptil 54 år gammel fisk er observert. Hodet er kraftig med en butt snute, sterkt smalnende hale og grå til svarte finner.

Men ett eksemplar av arten endte livet brått i et epletre mellom høye fjell i Leikong.

– Noe sånt får vi ikke være med på igjen, det er så sprøtt, avslutter Voldnes.