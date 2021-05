KAN BLI SLIK: Slik kan den serverte skolematen bli seende ut etter et eventuelt regjeringsskifte: Et enkelt, sunt og brødbasert måltid. Foto: Frode Hansen, VG

Sp åpner for egenandel på skolemat – Ap og Sv går for gratis

Senterpartiet kan gå inn for egenandeler på servering av skolemat. Det går frem av partiets siste programutkast. Flere i sentralstyret vil skrote skolemat-løftet.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

De tre partiene som ligger an til å overta regjeringsansvaret til høsten, Ap, Sv og Sp, innførte i 2007 at alle elever i ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler fikk én gratis frukt eller grønnsak hver dag.

Høsten 2014 tok Solberg-regjeringen den gratis frukten fra elevene, etter at Høyre og Frp inngikk en avtale med Venstre og KrF om statsbudsjettet.

Med syv år uten gratis frukt kan det være duket for nye år med både frukt og brødskiver – servert på skolen. Men spørsmålet er om innføringen vil koste elevene noe.

les også Ut mot Listhaug sitt forslag: – Skolemat bør være gratis for alle

GULROT FOR ELEVENE: Marit Arnstad slår et slag for norske gulrøtter og servering av skolemat for elevene, men vil ha åpning for egenandel. Foto: Therese Alice Sanne, VG

For Senterpartiet, som i flere perioder har hatt landbruksministeren og som ofte assosieres med produksjon av norsk mat, åpner opp for egenbetaling av skolemat i sitt siste programutkast før kommende helgs landsmøte:

«Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel».

Sp-ere vil fjerne skolemat-løftet

VG får også bekreftet at flere i sentralstyret helt vil fjerne innføring av skolemat fra partiprogrammet, etter forslag fra Østfold Sp og Nordland Sp.

Dermed blir innføring av skolemat en varm potet på helgens digitale Sp-landsmøte.

les også Ap-ja til gratis skolemat

Leder i programkomiteen og stortingsgruppen, Marit Arnstad, bekrefter at sentralstyret har delt seg.

– Dette blir det kampvotering om på landsmøtet. Programkomiteen går inn for skolemat med mulighet for en egenandel. Det er rett og slett for å gjøre en slik ordning gjennomførbar at det må være mulig å ta en mindre egenandel, begrunner Arnstad.

Hun minner om at innføring av skolemat vil dreie seg om et enkelt og sunt brødbasert måltid med melk.

SV-MAT: SV har hatt gratis skolemat på programmet i flere stortingsperioder. Her serverer Øystein Djupedal kylling og pasta til sultne barn under den berømte valgkampåpningen på Tøyen i Oslo i 2005. Like etter valget ble han ny skolestatsråd. Foto: Morten Holm, NTB

Partiets skoletalsperson Marit Knutsdatter Strand, imøteser en landsmøtedebatt om skolemat.

– Jeg er egentlig åpen for både en gratisordning og en ordning med en mindre egenandel. Det er nok viktig å få til lokale tilpasninger. Noen steder vil skolematen bli laget på dugnad, andre steder av mer profesjonelle kjøkken. Men får vi til en ordning som er helt gratis, er ikke noe bedre enn det, sier Strand til VG.

les også Lommeboka kan ikke bestemme hvem som får mat på skolen

Sogn og Fjordane Sp har foreslått innføring av gratis skolemat, altså uten egenandeler.

– Hva foretrekker du primært, Strand?

– Jeg har nok blitt vant til tanken om at liten en egenandel er nødvendig noen steder. Nå blir det viktigste å innføre servering av skolemat på skolene. Men jeg blir veldig glad hvis Sp-landsmøtet vedtar daglig gratis skolemat, svarer Strand.

les også Benekter at det er valgflesk: SV skal igjen lokke unge med skolemat

DAGENS SKOLEMAT: To halve brødskiver med prim og to halve bananer. Bildet er fra en VG-kartlegging av elevers skolemat for noen år tilbake. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ap har gjort det til en viktig valgkampsak at det skal tilbys «et sunt og gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen og på videregående skole hver dag, samt gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.»

SV-landsmøtet vedtok i vår å «innføre gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring», heter det i partiets formuleringer.

les også Må smøre brødskiva si sjøl

Fra profesjonelt hold uttrykker kjøkkensjef og daglig leder Tom Christian Engeli ved Hundsund skolerestaurant i Bærum betinget glede over at de tre rødgrønne partiene vil servere skolemat på skolen.

– Det er kostbart å servere skolemat i hele Skole-Norge. Vi har servert sunn, varm skolemat og salat til elevene her ved skolen siden 2008. Politikerne må være klar over at det er mye som skal på plass før et slikt tilbud kan rulles ut i landets mange skoler, sier Engeli til VG.

Han påpeker også at det er av stor betydning at elevene får tid til å spise skolematen.

– Minst en halvtimes matpause, krever kjøkkensjefen.

SKOLE-TALSPERSON: Marit Knutsdatter Strand (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

På skolerestauranten på Fornebu koster det 47 kroner per dag å kjøpe eller abonnere på varm lunsj. Ordningen er frivillig. Mens i flere land, blant annet Sverige er det innført servering av gratis skolemat for flere år siden.

Engeli understreker at han er for gratis skolemat, men understreker at det vil kreve store budsjettmidler både i investering og drift.

For ordens skyld: Hvis det innføres obligatorisk servering av skolemat i Norge, vil ordningen omfatte 2800 grunnskoler med 636.250 elever og eventuelt 415 videregående skoler med 188.214 elever.