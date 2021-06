I STREIK: Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio snakker med streikevakter utenfor Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

I Porsgrunn og Tønsberg er alle skoler stengt på grunn av streiken

I Porsgrunn og Tønsberg er alle skoler og barnehager stengt for ordinær drift når streiken blant lærere og sykepleiere i dag trappes opp. Også i Trondheim, Oslo og Bergen blir konsekvensene merkbare.

Stella Bugge

NTB

– Alle skolene våre, 15 i tallet, er stengt for ordinær drift og alle våre barnehager er det samme, sier Tollef Stensrud, kommunalsjef for oppvekst i Porsgrunn kommune, til VG. Han legger til at rundt 30 barnehager er rammet av streiken.

Også Tønsberg kommune har stengt alle skolene, melder NRK.

Av de 500 som er tatt ut i streik i Porsgrunn kommune, tilhører 410 Utdanningsforbundet, resten er foredelt på sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Kommunen har et tilsynstilbud til utsatte og sårbare barn samt barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner.

To skoler stengt i Trondheim

I Trondheim kan rundt 2200 lærere og sykepleiere være i streik fra onsdag. Nasjonalt er det snakk om totalt 20.760 Unio-medlemmer fra i dag.

– 53 skoler med tilsammen 1500 ansatte er tatt ut i streik samt 11 barnehager. I barnehagene er det pedagogene som er tatt ut mens fagarbeidere og assistenter er på jobb, sier Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, til VG.

Han kan fortelle at to skoler er helt stengt mens 29 av skolene gir et delvis tilbud som først og fremst handler om å holde SFO åpent.

– Den varslede opptrappingen av streiken vil gi umiddelbare og store konsekvenser for tilbudet i skole, barnehage, hjemmetjenester og ved helse- og velferdssentre i Trondheim kommune, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag.

Bare et fåtall av skolene vil kunne tilby undervisning, og der dette vil bli gitt, vil det kun gjelde enkelte skoletrinn. Ved de fleste skolene vil også SFO bli berørt.

Søker om dispensasjoner

– Det jobbes nå kontinuerlig med å søke fagforeningene om dispensasjoner der vi mener det kan være fare for liv og helse, sier organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune.

I Oslo kan rundt 1900 Unio-medlemmer være i streik fra og med onsdag, ved barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker, samt flere Nav-kontorer og administrasjonen i flere bydeler.

I Bergen kan rundt 1750 ansatte i kommunen være i streik fra onsdag. Både skoler, barnehager, Pedagogisk-psykologisk senter (PPS), sykehjem, hjemmetjenester og administrasjon blir rammet av streiken.

– Vi jobber med å få oversikt og kartlegge konsekvenser av den varslede opptrappingen og vil vurdere hvor det blir nødvendig å søke om dispensasjon, med hensyn til helse og sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille på kommunens nettsider.

Holder corona utenfor

Alt som berører håndteringen av coronapandemien, blir imidlertid ikke rammet av streiken.

Unio gikk til streik torsdag i forrige uke fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent i lønnsoppgjøret var for dårlig.