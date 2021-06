I STREIK: Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio snakker med streikevakter utenfor Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

I Porsgrunn og Tønsberg er alle grunnskoler stengt på grunn av streiken

I Porsgrunn og Tønsberg er alle grunnskoler stengt for ordinær drift når streiken blant lærere og sykepleiere i dag trappes opp. Også i Trondheim, Oslo og Bergen blir konsekvensene merkbare.

– Alle grunnskolene våre, 15 i tallet, er stengt for ordinær drift og alle våre barnehager er det samme, sier Tollef Stensrud, kommunalsjef for oppvekst i Porsgrunn kommune, til VG. Han legger til at rundt 30 barnehager er rammet av streiken.

Størstedelen av Porsgrunn vidergående skole er stengt.

22 500 i streik

Også Tønsberg kommune har stengt alle grunnskolene.

Fra og med i dag er over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter i streik over hele landet.

Av de 500 som er tatt ut i streik i Porsgrunn kommune, tilhører 410 Utdanningsforbundet, resten er fordelt på sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Kommunen har et tilsynstilbud til utsatte og sårbare barn samt barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner.

– Ekstrem situasjon

– 53 skoler med til sammen 1500 ansatte er tatt ut i streik samt 11 barnehager. I barnehagene er det pedagogene som er tatt ut mens fagarbeidere og assistenter er på jobb, sier Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, til VG.

Han kan fortelle at to skoler er helt stengt mens 29 av skolene gir et delvis tilbud som først og fremst handler om å holde SFO åpent.

– Pandemisituasjonen i Trondheim gjør situasjonen ekstrem. Streik pluss pandemi er direkte motsetningsfullt, sier Arntsen og viser til at smitteverntiltakene gir mindre fleksibilitet fordi man blant annet ikke kan mikse barn og unge fra ulike kohorter.

Han opplyser at de har god en dialog med de streikende partene, men at de ikke får innvilget dispensasjonssøknader på grunn av dette.

– Men vi har fått en del dispensasjoner knyttet til barn og unge som er i en sårbar situasjon og til en viss grad barn av foreldre i samfunnskritiske yrker.

Helsesykepleiere også i streik

Skolene søker også fortløpende om dispensasjon for å kunne gi elever på

10. trinn standpunktkarakterer, og mye den opplæringen som kan foregå, vil måtte skje digitalt fordi man må ivareta smittevernet og ikke kan blande elever mellom kohorter og skoleskyss.

Store deler av skolehelsetjenesten, totalt 28 ansatte, i to bydeler i Trondheim er tatt ut i streik.

– At helsesykepleierne (tidligere kalt helsesøstre, red.anm.) er tatt ut i streik betyr at elevene vil møte en stengt dør når de vil snakke med en helsesykepleier på mange av skolene. Det er veldig ugunstig. Elevene er en uskyldig tredjepart i denne arbeidskonflikten og blir hardt rammet fra i dag. Det beklager vi, sier Arntsen.

Skolehelsetjenesten har lenge meldt fra om stor bekymring knyttet til psykisk helse for ungdomsgruppen.

Stengt også i Tønsberg

– 19 grunnskoler skoler i Tønsberg kommune er stengt for undervisning, men SFO er fortsatt delvis åpent, sier kommunalsjef oppvekst og læring, Espen Irving Riiser, til VG.

Syv av 28 barnehager er også helt stengt. Ungdomsskolene i byene har vært stengt fra første uttak i streiken, men nå er altså også barneskolene rammet.

– Hvordan takler dere dette?

– Vi gjør så godt vi kan, det må vi jo. Dette er en del av arbeidslivet og dette har vi trening på gjennom årene. Det er klart det er utfordringer ved streik, men vi må bare løse det, sier Riiser.

I den nasjonale oversikten under kan du sjekke om din kommune, fylkeskommune eller institusjon blir berørt. Listen inneholder alle som er tatt ut i streik – inkludert dem som tas ut når streiken trappes opp onsdag 2. juni. Bruk søkefeltet øverst til venstre om du leter etter noe spesifikt. Sjekk Oslo i egen oversikt under:

Under kan du sjekke virksomheter som rammes av streiken i Oslo – fordelt på første uttak og andre uttak:

Opptrapping i Oslo

I Oslo tas 1 200 flere i streik

over 1 900 Unio-medlemmer i Oslo er streik fra onsdag, ved barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker, administrative stillinger og Nav, i bydelene Vestre Aker, St. Hanshaugen, Nordre Aker og Alna.

– Ingen ønsker at en streik skal ramme en tredjepart og det er ikke noe vi tar lett på. Søknader om dispensasjon fra streiken vil bli vurdert raskt. Det er likevel Oslo kommune som må ta ansvaret for situasjonen vi er kommet i og som gjør at det er nødvendig med streik nå, sier Skjefstad Andersen.

I Bergen kan rundt 1750 ansatte i kommunen være i streik fra onsdag. Både skoler, barnehager, Pedagogisk-psykologisk senter (PPS), sykehjem, hjemmetjenester og administrasjon blir rammet av streiken.

– Vi jobber med å få oversikt og kartlegge konsekvenser av den varslede opptrappingen og vil vurdere hvor det blir nødvendig å søke om dispensasjon, med hensyn til helse og sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille på kommunens nettsider.

Holder corona utenfor

Alt som berører håndteringen av coronapandemien, blir imidlertid ikke rammet av streiken.

Unio gikk til streik torsdag i forrige uke fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent i lønnsoppgjøret var for dårlig.