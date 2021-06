STUDENTER: Biologistudentene Oline Eikeland (28), Simmen Karoliussen (21) og danske Karoline Andersson (26) har ikke vært hjemme siden påske. Foto: Helge Mikalsen, VG

Evakuert i over åtte uker: Nå får de flytte hjem

NYBYEN, SVALBARD (VG) De fikk bare noen timer på å pakke tingene siden siden frykten for snøskred var så stor. Nå får de tre studentene endelig komme hjem.

I løpet av et semester med utveksling til Svalbard fra Universitetet i Tromsø har biologistudentene Oline Eikeland (28), Simmen Karoliussen (21) og danske Karoline Andersson (26) vært evakuert tre ganger.

– Sikkerheten har vært i første rekke, sier Oline.

Det kommunen fryktet, er at de store snøskavlene som henger i fjellene over Nybyen utenfor Longyearbyen, skal rase ned i bebyggelsen fra 1946. De pittoreske trehusene ble opprinnelig bygget for å huse gruvearbeidere som kom til Svalbard for å jobbe etter andre verdenskrig.

Nå ligger de fargerike bygningene i skyggen under de ruvende fjellsidene rundt. Her er det naturen som bestemmer. Om vinteren kan de legge seg enorme snømengder i fjellene.

Den siste evakueringen av flere bygninger i Nybyen skjedde i påsken.

– Da var det bare å pakke, sier Simmen.

VAR FARLIGE: Snøskavlene er blitt mindre og truer ikke lenger bebyggelsen i Nybyen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Studentene måtte etter den dramatiske beskjeden innlosjeres andre steder i Longyearbyen. Nå er snart semesteret deres på Svalbard over. I mellomtiden er det bygget opp nye studentboliger i Longyearbyen – noe som betyr at de blir det siste kullet med studenter i Nybyen.

Men en del av dem rekker en eksamensfeiring i Brakke 3, som har vært evakuert. For mandag denne uken ble det besluttet at de får komme tilbake.

I ALL HAST: Studentene i Brakke 3 har ikke vært tilbake siden påsken – noe pynten bærer vitne om. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dødsskredet i 2015

Dette er ikke første gang det har kommet inn varsel om stor fare for snøskred de siste årene. I 2015 gikk det et stort skred som tok en del av bebyggelsen under Sukkertoppen i Longyearbyen. Da mistet to mennesker livet, blant dem to år gamle Nikoline Røkenes.

– Jeg tror det er derfor de er så forsiktige, siden det gikk så galt i 2015, sier Oline.

DØDELIG: I 2015 ble elleve hus tatt av skredet. Noen av dem ble knust til pinneved og flyttet langt av snømassene. Foto: Terje Mortensen, VG

Også i nabobygningen Gjestehuset 102 måtte de pakke sakene sine i begynnelsen av april.

– Alt endret seg med skredet i 2015, sier eier Arne Kristoffersen.

Han tror likevel at den langvarige evakueringen – i til sammen over åtte uker – har vært overdreven.

– Jeg skal ikke si at det ikke er en viss risiko, men husene har jo stått her i årevis, sier han.

– Selv da skredet tok to menneskeliv og elleve hus i 2015 skjedde det ikke noe i Nybyen, sier han.

Skredsikring

Nå ønsker han å gå sammen med de andre private aktørene i Nybyen for å etablere skredsikring for å bevare den verneverdige bebyggelsen fra 1940-tallet.

KOMMER HJEM: Beboerne i Nybyen fikk flytte hjem denne uken etter å ha vært evakuert siden påsken. F.v. Tore Magne Hoem fra Hurtigruten Svalbard, Arne Kristoffersen, som eier Gjestehuset 102, daglig leder Olena Minseth, Angie Magnaong, Kristin Grana og Chenn Magnaong. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Vi ønsker en to trinns sikring, først våre planlagte snøgjerder på toppen av fjellet. Hvis disse ikke får ønsket effekt, ytterligere skredsikring i fjellsiden under, sier han.

– Vi som driver her synes at det er veldig viktig at det blir bevart. Det er jo kulturminner, sier han.

Det later det til at de må gjøre med private midler.

– Det er ikke lagt noen planer for Nybyen, Vi har gjort en prioriteringsliste med tanke på sikring og da har vi prioritert de sentrumsnære områdene, sier lederen av lokalstyret, Arild Olsen (Ap), til VG.

SJEFEN: Lokalstyreleder Arild Olsen forteller om harde politiske prioriteringer når de skal skredsikre områdene rundt Longyearbyen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Det kan bety at hele byggene som opprinnelig ble satt opp for gruvearbeiderne i Gruve, 2B blir fraflyttet.

– Nybyen er ikke prioritert inn lokalpolitisk. Vi har heller ikke finansielle muligheter til dette ensidig. Staten på sin side har bevilget penger til nybygg i skredsikre områder fremfor sikring av sine bygg i nybyen. I praksis vil det derfor skje en fraflytting av det offentlige og er en strategi vi følger, sier Olsen.

For daglig leder Olena Mindseth, som til daglig bor i gjestehuset med datteren sin, har evakueringen betydd måneder på et soverom hos en kollega.

Akkurat i det hun forteller om evakueringen, kommer de første gjestene tilbake til gjestehuset. Nå kan de drive som normalt igjen – på tross av nedgangen i turisme som følge av pandemien.

– Nå kommer gjestene tilbake, utroper hun og klapper.