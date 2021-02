NEDSTENGT: Et større smitteutbrudd spores tilbake til denne byggeplassen ved Fantoft stasjon i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Har fryktet utbrudd på byggeplasser i Bergen: − Dette har vi ventet på

Tirsdag skal byrådet i Bergen avgjøre om flere store byggeplasser må stenge ned. – Skal de store stenges, bør alle byggeplasser i Bergen stenges, mener lokallagsleder Jorge Dahl i Fellesforbundet.

Byrådet i Bergen ba mandag regjeringen om å innføre regionalt påbud om nedstengning av byggeplasser etter å ha påvist byggeplassutbrudd med den sørafrikanske mutanten. To byggeplasser i vestlandshovedstaden er stengt som følge av dette.

Både den britiske og den sørafrikanske varianten av coronaviruset har blitt påvist i Bergen den siste tiden. To byggeplasser i byen er nedstengt etter utbrudd av sørafrikansk mutantsmitte. Den ene ligger ved bybanestasjonen Fantoft stasjon og er et knutepunkt i det studentrike Fantoft-området. Stasjonen ligger få minutters gange fra butikker og høyblokken i Fantoft studentby.

STEMMER FOR NEDSTENGING: Jorge Dahl, leder i Unionen Fagforening Fellesforbundet Foto: PRIVAT

Leder Jorge Dahl i Unionen Fagforening Fellesforbundet representerer bygningsarbeidere i bergensregionen. Han mener det bare har vært et tidsspørsmål om når det det ville smittesmelle i byggebransjen:

– Jeg synes at det er ganske utrolig at det ikke har kommet store utbrudd på byggeplasser i Bergen tidligere. Dette har vi ventet på, sier Dahl til VG.

– Hvorfor det?

– Fordi smitteverntiltak er høyst frivillig på byggeplasser. Ingen løper etter folk og passer på. Våre medlemmer rapporterer på generell basis at munnbind er nesten ikke-eksisterende. Byrådet har sagt at de sanitære forholdene ikke var gode på byggeplassen på Fantoft. Det er en typisk situasjon for mange byggeplasser at det er for dårlig hygiene på toalettene og for lite plass i garderobe og spiseplass.

Selskapet Lars Jønsson AS, som har ansvaret for byggeplassen på Fantoft, har tidligere avvist påstanden om mangelfulle sanitære forhold.

Krever hotellkarantene for importarbeidere

Han anser det som det en stor smittevernutfordring at mange importarbeidere er tilknyttet bemanningsbyråer og at underentreprenører ofte benytter seg av flere ulike bemanningsbyråer. Ansvaret for hvem som skal informere hvem og hva som skal følges opp blir fort komplisert, mener Dahl, selv om det er byggherren som har det overordnede ansvaret.

– Det blir veldig mye å forholde seg til. Veldig mange skal informeres og følges opp i forhold i forhold til smittevern. Vi mener også at alle importarbeidere bør være på karantenehotell i 14 dager. Slik det fungerer i dag, er det ingen krav om å bo på karantenehotell så lenge importarbeiderne har en adresse i Norge. På den adressen bor det ofte syv-åtte personer i samme leilighet som jobber på ulike arbeidsplasser, forteller Jorge Dahl.

– Ofte leier importarbeiderne leilighet fra bemanningsbyrået de er ansatt i. De tar kollektivtransport og jobber på byggeplasser med trange forhold på skiftebrakker og spiseplasser. Vi er derfor veldig overrasket over at det ikke har kommet utbrudd i Bergen tidligere.

Fagforeningslederen mener det eneste rette er å stanse all byggeaktivitet i Bergen, også på mindre byggeplasser, dersom byrådet beslutter å stenge de store byggeplassene. Full nedstenging på dagen anser han imidlertid som umulig å gjennomføre praktisk sett. Dette fordi de største byggeplassene har en kompleks logistikk knyttet til blant annet leveranser og sikkerhet.

– Der det virkelig ikke er noen fres over smittevernet, er de små rehabiliteringsprosjektene rundt om. Mange mindre byggeplasser har ikke engang vask med mulighet for å vaske hendene. Skal byrådet først stanse byggeaktiviteten bør de stenge ned alle, sier Jorge Dahl.

Uenig

Et annet syn på saken har Hans Martin Moxnes, regiondirektør for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Vestenfjeldske. I et intervju med E24 sier Moxnes at ønsket om å stenge alle større byggeplasser i Bergen er dramatisk.

– Vi har bedt om et møte med kommunen før de iverksetter et så dramatisk tiltak. Vi ser ikke helt logikken i å stenge alle byggeplasser fordi det har vært smitte på to, sier han til E24.

Moxnes påpeker i intervjuet at en eventuelt nedstenging av alle byens byggeplasser vil få store konsekvenser og bety «mange hundre millioner kroner i tap, tusenvis av permitterte» og gå ut over lærlinger.

Skuffet over regjeringen

Nå har regjeringen bedt Bergen ta beslutningen om en eventuell større nedstenging av byggeplasser selv. I en uttalelse mandag ettermiddag, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet følgende i en e-post:

«Tiltakene som regjeringen fattet i helgen er forskriftsfestet, og står fast. Men kommunene kan velge å fatte strengere regler lokalt enn det regjeringen har lagt opp til. Om Bergen kommune har behov for strengere tiltak står de derfor fritt til å vedta dette.»

Helsebyråd Beate Husa i Bergen sier til VG at hun er skuffet over beslutningen.

– Jeg hadde håpet at regjeringen skulle tatt ballen og fattet et regionalt vedtak. Vi er klar over at vi kan fatte strengere vedtak selv, men vi hadde håpet å få et vedtak som hadde virkning for regionen. Det kunne regjeringen fått til mye raskere enn vi kan få til lokalt, sier helsebyråd Beate Husa.

– Dette er arbeidsplasser som kan ha stor geografisk inn- og utpendling. Det ville talt for en forskrift som gjaldt over et større område enn Bergen kommune. Men vi er glade for at svaret fra regjeringen kom kjapt.

Urolig over testing

Byrådet i Bergen hadde mandag kveld et møte med bransjerepresentanter fra LO, NHO, Bergens Næringsråd og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), før byrådet tirsdag formiddag vil drøfte saken i byrådsmøte.

– Min anbefaling heller i retning av å følge fagfolkene sine råd og innstille til nedstengning av alle byggeplasser. Men jeg vil være lydhør mot innspill, understreker Beate Husa.

Hun har den siste tiden vært «urolig for at de som tester seg ikke er de som burde testet seg». Denne uroen deler hun med fagforeningsledere VG har snakket med som uttrykker bekymring for mangelfull oppfølgning av smittevernreglene på byggplasser.

– Vi kan være fornøyde med testtallene i Bergen, men vi kan aldri vite om det er de riktige personene som tester seg. Utbruddet på byggeplassene gir anledning til å kartlegge på en større måte og oppfordre folk i byggebransjen om å teste seg, sier Husa.

Tirsdag morgen klokken 9 skal hun ha nytt møte med bransjerepresentantene.