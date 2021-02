FRUSTRERT: – Det er utrolig kjipt. Jeg kan fortsette i praksis i 10 uker uten inntekt foruten stipend fra lånekassen som akkurat dekker husleien, eller jeg kan velge å fortsette på min faste arbeidsplass i Oslo kommune, men slutte på sykepleiestudiet, sier sykepleierstudent Emily Kolstad Stephensen (25) til VG. Foto: Privat

Sykepleierstudent Emily (25) nektes å jobbe mens hun er i praksis

Emily er ikke den eneste: Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon har fått mange henvendelser fra sykepleierstudenter som har sagt at de står i fare for å avslutte studiet dersom de ikke får jobbe ved siden av.

– De fleste yrkene som krever yrkesaktiv praksis under utdanning, får lønn for det. Bare ikke sykepleiere. Vi tvinges til å avslutte studiet fordi vi ikke får lov til å jobbe andre steder enn praksisstedet.

Det skriver sykepleierstudent Emily Kolstad Stephensen (25) i et debattinnlegg som nylig ble publisert på sykepleien.no.

I slutten av januar begynte hun i 10 ukers praksis på et sykehjem i Østfold.

Etter en uke i praksis, kom utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo og Stephensen fikk beskjed om at det var usikkert om praksisperioden kunne fortsette.

Kort tid senere kom en ny melding fra skolen: Stephensen fikk mail om at hun fikk gjennomføre praksisen. Men i samme mail fikk hun beskjed om at hun ikke får ha arbeidsforhold andre steder i praksisperioden. Dette for å unngå kryss-smitte.

Gjennom hele sykepleierutdanningen har Stephensen jobbet i en 25 prosent miljøterapeutstilling ved en rusinstitusjon i Oslo kommune. Den inntekten har hun nå mistet for hele praksisperioden.

– Det er utrolig kjipt. Jeg kan fortsette i praksis i 10 uker uten inntekt foruten stipend fra lånekassen som akkurat dekker husleien, eller jeg kan velge å fortsette på min faste arbeidsplass i Oslo kommune, men slutte på sykepleiestudiet, sier hun til VG.

Opp til helseinstitusjonene å vurdere om det er forsvarlig

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har tidligere uttalt at praksisstedene ikke kan nekte sykepleierstudenter å jobbe ved en annen helseinstitusjon enn der de har praksis. De kan kun «oppfordre sterkt» til hvor sykepleierstudenter kan og ikke kan jobbe.

Likevel er det mange sykepleierstudenter som blir nektet å jobbe på andre steder i praksisperioden. Det sier leder i Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon Edel Marlèn Taraldsen.

– Situasjonen som Stephensen beskriver er ikke unik. NSF Student har fått mange henvendelser fra sykepleierstudenter som har sagt at de står i fare for å avslutte studiet dersom de ikke får jobbe ved siden av, sier hun.

Det er ikke noe regelverk som sier at studentene kan nektes å ha en annen jobb ved siden av.

MANGE HENVENDELSER: – Vi jobber på spreng for å finne ut av hvordan vi skal ta tak i situasjonen, sier leder i Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon Edel Marlèn Taraldsen. Foto: Privat

– Men samtidig er det opp til helseinstitusjonene å vurdere om de synes det er forsvarlig, forklarer Taraldsen.

– Betyr det at studentene bare må akseptere at det er sånn?

– Nei. Vi jobber på spreng for å finne ut av hvordan vi skal ta tak i situasjonen. Det jobbes med flere alternative løsninger.

– Hvilke alternative løsninger?

– Vi håper at regjeringens krisepakke fra 31. januar kan gjøre det mulig å søke godtgjørelse for vakter som studentene må ta permisjon fra.

– Et annet alternativ er at studentene skal få mulighet til å ta vakter på praksisstedet utenom praksis slik at man skiller på rollen som student og arbeidstager, sier hun.

Betalt praksis er nemlig ikke, slik Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon ser det, et ønsket alternativ.

– Studentene bør ha fokus på læring i praksis, og ikke bli brukt som arbeidskraft, sier Taraldsen.

Men hvis betalt praksis skulle bli løsningen fra politisk hold, er det bedre enn at studenter slutter på studiet, legger lederen til:

– Det ble utdannet 300 færre sykepleiere i 2020 sammenlignet med i 2019. Vi vet ikke hva som er årsaken til det, men det kan knyttes opp mot pandemien, og det er en trend som ikke kan fortsette. Vi mangler allerede over 5000 sykepleiere (ifølge NAV).

Havner mellom to departementer

Taraldsen mener at hovedproblemet er at sykepleierstudentene havner mellom to ulike departementer: Som arbeidstagere samt som studenter i praksisstudiet er de underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Som studenter for øvrig er de underlagt kunnskapsdepartementet.

– Mangelen på samarbeid mellom de to departementene har vært utfordrende over lang tid, noe som merkes godt spesielt i coronatid. Ingen av dem tar ansvar for sykepleierstudentene, sier hun.

Nå håper hun at Henrik Asheim og Bent Høie kommer med klare retningslinjer for sykepleierstudenter nasjonalt, når det kommer til praksis og det å jobbe på egen arbeidsplass samtidig.

– Noe må bli gjort snart, sier Taraldsen.

Må finne lokale løsninger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier til VG, via sin kommunikasjonsrådgiver på mail, at praksisstedet ikke kan nekte studenter å jobbe i andre helseinstitusjoner.

– Men arbeidsgivere kan ha regler for ansatte og studenter når det gjelder muligheten til å arbeide på ulike steder samtidig for å forhindre kryssmitte.

Han legger til:

– Mange helseinstitusjoner samarbeider med universiteter og høyskoler for å tilrettelegge for at studentene kan jobbe på samme sted som de er i praksis. Dette tror jeg er en god løsning for håndtere en krevende situasjon som er ganske ulik fra sted til sted, både for helsetjenestene og for studentene.

Siden situasjonen varierer veldig fra sted til sted mener Asheim det er fornuftig at man finner løsninger som er tilpasset lokale behov.

Han påpeker også at det i mars ble det opprettet et knutepunkt for nasjonalt samarbeid mellom Helsedirektoratet, Universitets- og høgskolerådet, de regionale helseforetakene, KS, og statsforvalterne.

– Den problemstillingen som sykepleierstudentene nevner, er noe de har jobbet mye med. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe for temaet. De har bidratt til at saker hvor studenter ikke har blitt likebehandlet som de ansatte, har funnet en løsning.

Må ta ut ferie med lønn

Arbeidsgruppen som Asheim viser til, har så langt ikke kunnet finne en løsning for Stephansen.

Hun har måttet ta ut ferie med lønn på egen arbeidsplass for å få økonomien til å gå rundt i praksisperioden.

– Det er kjipt å bruke ferien min på den måten, avslutter hun.

VG har kontaktet Helsedepartementet som viser til svaret fra Kunnskapsdepartementet. Ingen av statsrådene har svart på NSF Students etterspørsel etter bedre samarbeid mellom de to departementene.