FERGEKAMERATER: Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kan sikre flertall for lavere fergepriser – men Ap vil ikke stemme for andres forslag

Arbeiderpartiet, Frp og Senterpartiet har stilt hvert sitt forslag om kutt i fergeprisene. Sammen har de flertall i Stortinget, men Ap vil ikke stemme for de andre partienes forslag.

Publisert: Nå nettopp

Både Aps og Frps forslag om å kutte ferjerprisene skal diskuteres i finanskomiteen torsdag, før det stemmes over på fredag.

Frp vil halvere fergeprisene i krisepakken, Ap vil be regjeringen komme tilbake med en løsning – mens Sp vil ha en ordinær behandling.

– Nå er det tre konkurrerende forslag i Stortinget: Sp, Frp og Ap sine. Er det aktuelt for dere å stemme sekundært for et av de andre forslagene, hvis dere ikke får flertall for deres?

– Nei, vi synes vårt forslag er det realistiske og troverdige for at folk langs kysten kan få billigere ferge. Så vi inviterer de to andre partiene til å støtte vårt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

VANDREHALLEN: Jonas Gahr Støre møtte pressen i vandrehallen på Stortinget onsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Tvert nei til Frp

– Men hva hvis dere ikke får flertall for deres forslag? Er det viktigere at det eventuelt er deres forslag som skulle gå gjennom, enn at man får billigere ferger?

– Frps forslag er det uaktuelt å stemme for, slik det er innrettet. Sp får vi snakke med, jeg tror de har samme ønske om retningen. Men vårt forslag er både realistisk og rettferdig.

– Er det et alternativ at dere tre går sammen for å finne en felles løsning?

– Vi håper å få flertall for vår løsning. Med måten det stemmes her i Stortinget, er det mulig for dem å støtte vårt.

Vedum: – Vi har stått alene

Sps forslag skal behandles på ordinær måte i transportkomiteen, noe som betyr at det kan ta litt mer tid.

– Det må være langsiktige ting, som gjør at vi får fergeprisene ned over tid. Men også hurtigbåtene, for jeg synes at både Frp og Aps forslag glemmer hurtigbåt. Det er ekstremt viktig for mange små kystsamfunn, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– I fjor fremmet vi masse forslag, og hver gang har vi nesten stått alene. At både Frp og Ap har begynt å bevege seg på det er kjempebra. Da får vi se praktisk på det og se hva vi kan få flertall for.

ÅPEN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Eirik Røsvik

– Vi er opptatte av at det ikke bare skal være et krisetiltak, for det er kortsiktig og vi vil at dette skal vare over tid.

– Men hvis alternativet er et forslag som dere synes er litt dårligere eller ingenting?

– Da stemmer vi for det som er litt dårligere, sier Vedum og ler.

Frp avviser ikke Ap-støtte

Frps Hans Andreas Limi sier til VG at det viktigste er hva som blir vedtatt, ikke hvem som har lagt det frem.

Men han mener Frps forslag er best, fordi det kan gjennomføres raskest.

– Hvis Ap virkelig mente at de ville ha en halvering, så ville de jublet og hoppet på vårt forslag. Men det kan de visst ikke gjøre. Så da må vi se i komiteen hva det er mulig å få til der.

KANSKJE? Hans Andreas Limi sier det viktigste er å få gjennomslag for priskuttene. Foto: Frode Hansen

– Dere avviser ikke å støtte andre forslag, hvis det er det som må til?

– Hvis vi kan bidra til at vi får en løsning som innebærer at vi får en halvering av fergeprisene, så er vi innstilt på det. Det er ikke dermed sagt at vi ønsker å stemme for Aps forslag, men vi ønsker å få et gjennomslag for å redusere fergeprisene.

Han mener at både Ap og Sps forslag vil skyve prosessen ut i tid og sier at de vil se hvor langt det kommer i komiteen torsdag.

– Vi vet ikke hva det ender med, med primær og sekundærstemming. Vi må bare se hvordan vi løser det.