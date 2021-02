UTVALGSLEDER: Eivor Evenrud (Rødt) leder Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune. Foto: Roger Neumann, VG

Rødt, Venstre, KrF og Høyre: AUF må betale tilbake pengene

Oslo AUF fikk 1,5 millioner kroner i tilskudd på feil grunnlag fra kommunen. Nå ber flere partier om at pengene betales tilbake, så de kan deles ut til dem som skulle ha dem.

Publisert: Nå nettopp

– I 2016 og 2017 har AUF rapportert inn medlemstall på en måte som gjør at det ser ut som de skal ha penger de ikke skal ha, sier leder av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre Eivor Evenrud (Rødt) til VG.

– Dette var snedig rapportering fra AUFs side. Hadde jeg vært i AUF hadde jeg sagt at «vi betaler tilbake med en gang, vær så god.». AUF må betale tilbake pengene, jeg håper de selv skjønner det.

– Om de ikke gjør det, så får vi ordne det på et annet vis slik at de må betale tilbake, sier Evenrud.

Rødt er en del av budsjettflertallet til byrådspartiene Ap, MDG og SV i Oslo.

Bakgrunnen for uttalelsene er VGs artikler om hvordan Oslo AUF fikk 1,5 millioner kroner fra kommunen på feil grunnlag fra 2017 til og med 2020.

Kulturetaten kom til samme konklusjon i sin gjennomgang og mente de blant annet hadde fått feil opplysninger.

AUF: Ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. Foto: Marius Knutsen / NTB

AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, som leder byrådet i Oslo.

– I Kulturetatens interesse

Kristelig folkeparti understreker at Kulturetaten selv også må ta ansvar for at midlene hentes tilbake og fordeles til dem som skulle hatt dem.

– Det er både i Kulturetatens interesse og AUFs interesse at de betaler tilbake penger som er mottatt på urettmessig grunnlag, sier utvalgsmedlem Espen Andreas Hasle (KrF) til VG.

– Jeg synes det er veldig spesielt om ikke AUF gjør alt de kan for å rydde opp i slike ting. Av alle så bør AUF vite at man skal være pinlig nøyaktig med slikt som dette, sier Hasle.

BER AUF GJØRE OPP: Espen Andreas Hasle (KrF) i Kultur- og utdanningsutvalget. Foto: Astrid Therese Teisen

VG avdekket at tilskuddet var utbetalt i strid med forskriften i januar. Da uttalte tidligere ledere og fylkessekretærer i Oslo AUF at de ikke har gjort noe galt, har handlet i god tro, alltid har vært åpne med kommunen om medlemstall og leverte alle dokumenter Kulturetaten har bedt om.

Etterpå avdekket VG at Oslo AUF selv oppga feil medlemstall to av årene og fikk utbetalt 827.500 kroner.

Det tilsvarte en firedobling av støtten sammenlignet med de to årene før.

De to neste årene fikk Kulturetaten korrekte medlemstall, men fattet vedtak som var i strid med forskriften for tilskuddene, har direktør Stein Slyngstad opplyst til VG.

Vil omfordele pengene

KrF-politiker Hasle har selv tidligere sittet i det statlige Fordelingsutvalget for nasjonal grunnstøtte og har lang erfaring med tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

– I og med at kommunens bevilgning er en pengepott som deles mellom ulike organisasjoner, så er det de andre barn- og ungdomsorganisasjonene som mister pengene AUF har fått på feil grunnlag. Dette er snakk om mye penger og de kan ha vært avgjørende for om andre klarte å arrangere en festival eller et LAN-party, sier Hasle.

Også Venstre forventer at AUF betaler tilbake 1,5 millioner kroner, så de kan fordeles til annen aktivitet for barn og unge.

– Når man har mottatt penger man ikke har krav på, er det minste man bør gjøre å betale dem tilbake, sier utvalgsmedlem Hallstein Bjercke (V) til VG.

ØNSKER TILBAKEBETALING: Hallstein Bjercke (V). Foto: Frode Hansen, VG

– Så håper jeg Oslo kommune behandler denne saken like alvorlig som den fortjener, uavhengig av at Oslo AUF er byrådslederens eget ungdomsparti, sier Bjercke.

Oslo AUF er selv ansvarlige dersom de har gitt feil informasjon til Kulturetaten. Partier og organisasjoner som har fått for mye i støtte bør tilbakebetale det de skylder samfunnet, sier Høyres utvalgsmedlem Mehmet Kaan Inan.

Åpner for å kreve tilbake

Forskriften som styrer tilskuddsordningen åpner for at utbetalte midler kan kreves tilbake «Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra organisasjonen (...)»

Organisasjoner «som i søknad gir uriktige opplysninger kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen for opp til fem år».

I byrådspartiet SV avventer man Kulturetaten.

– Jeg har tiltro til at Oslo kommune behandler denne på en riktig måte, ved å rydde opp på en gode måte ifølge regelverket, sier Sarah Lilleberg Safavifard til VG.

Brukte penger på valgkamp

Tilskuddet Oslo AUF fikk i 2017 utgjorde en stor andel av den offentlige støtten. Mesteparten, 342.760, gikk til å drive valgkamp, ifølge en rapport fra ungdomspartiet som VG har fått innsyn i.

VALGET 2017: AUF tar imot Ap-leder Jonas Gahr Støre uten for Stortinget etter en debatt. Foto: Helge Mikalsen, VG

Det var mer penger enn valgkampbudsjettene for KrF, og over halvparten av valgkampbudsjettet til Rødt, det året, fremgår det av partienes regnskaper.

– For oss som ikke har sugerør inn i fagforeningens velfylte lommer, så er dette mye penger. Det ga en urettmessig fordel i valget i 2017, sier Hasle.

– Jeg er ganske sikker på at utvalget forventer en skriftlig orientering om denne saken, sier Evenrud.

I tett dialog

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komiteen er Kamzy Gunaratnam.

– Vi har tillit til at dette håndteres på en riktig måte i Kulturetaten, svarer hun på spørsmål fra VG om hvorvidt ungdomspartiet bør betale tilbake midlene.

Oslo AUF kommenterer ikke kravet fra de andre partiene, men understreker at de i er i dialog med etaten for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi tar denne saken alvorlig, og det er absolutt i alles interesse at man finner ut hva som har skjedd og at man kan få ryddet opp i det som må ryddes opp, skriver fylkesleder Varin Hiwa til VG.